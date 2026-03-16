Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.

2026. március 16., 09:112026. március 16., 09:11

A kormányfő a Digi24 televíziónak nyilatkozva arra reagált vasárnap este, hogy Bogdan Ivan energiaügyi miniszter literenként 8,41 lejes benzin- és a 8,86 lejes gázolajsapka bevezetését javasolta. Bolojan szerint az ilyen intézkedéseket „nagyon alaposan mérlegelni és tanulmányozni kell, hogy ne legyenek kedvezőtlen következményeik”.

A miniszterelnök elmagyarázta: az árplafon akkor működhet, ha az adott energiahordozó jelentős részben belföldi termelésből származik, mint például a földgáz esetében. Ha azonban importált termékekről van szó,

az árkorlátozás akár uniós jogi problémákat is felvethet, és jelentős költségekkel terhelheti az államot.

„Az összes ilyen rendszer – legyen szó ársapkáról, jövedékiadó-csökkentésről vagy más intézkedésekről – alapos mérlegelést igényel” – hangsúlyozta.

Bolojan arról is beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus miatt világszerte drágultak az üzemanyagok, különösen a gázolaj. Elmondta, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok jelentős visszaesése felborította a globális ellátási láncokat, ami növelte a keresletet és az árakat a nemzetközi piacokon. „Az elmúlt napokban a jegyzések több piacon 40–50 százalékkal emelkedtek” – jegyezte meg.

A miniszterelnök szerint

Románia sem tudja elkerülni az üzemanyagárak jelenleg világszerte tapasztalható növekedését.

Hozzátette, hogy elsősorban a gázolaj ára emelkedett, mivel Európában ebből a termékből hiány van. A benzin árán Romániában azért nincs olyan nagy nyomás, mert az ország jelentős benzinfinomítási kapacitással rendelkezik – magyarázta.

Bolojan bejelentette, hogy

hétfőn találkozik az OMV vezetőivel, hogy áttekintsék a piaci helyzetet és az árak mérséklésének lehetséges forgatókönyveit.

Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a kormány már meghosszabbította az üzemanyagár-emelkedés hatását mérséklő támogatási rendszert a fuvarozók számára: az állam az eddigi 65 bani helyett 85 banival kompenzálja a gázolaj jövedéki adójának egy részét, és hasonló intézkedést terveznek a mezőgazdasági termelők számára is.

2026. március 16., hétfő

Hegyi levegő, ásványvíz, gyógyulás – balneológiai kezelések Tusnádfürdőn

Tusnádfürdő balneológiai hagyományai ma is élnek: a Hotel Tusnád kezelőbázisán a természetes gyógytényezők és a modern fizioterápia segítik a mozgásszervi és keringési betegségek kezelését – sok vendég már évtizedek óta visszajár a kúrákra.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett

Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Támogatásigénylés: a pénzmagoknak ágyaznak meg a gazdák hétfőtől

Idén majdnem három hónapig tart az egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszaka. Hétfőtől 79 féle juttatásra nyújthatnak be támogatásigénylést a gazdák az APIA-hoz.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Semjén Zsolt Gyergyószentmiklóson: küldetésünk, hogy megmaradjunk

Felemelő volt, amikor 120 gyermek és fiatal egy hangon énekelte az „Egy szabad országért” című dalt. Ez volt a március 15-i gyergyószentmiklósi ünnepség legmeghatóbb pillanata. Az eseménynek két ország miniszterelnök-helyettesei is részesei voltak.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Így mutatnak a székelyek piros-fehér-zöldben március 15-én

Székelyföld-szerte jelen voltunk a március 15-i ünnepségeken, képes anyagunkban abból adunk ízelítőt, hogy Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig hogyan ünnepeltek a székelyek.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje idézte meg a forradalom hangulatát Marosvásárhelyen

A kis közösségükben elismert, a magyarságért sokat tevékenykedő hétköznapi hősöket tüntettek ki vasárnap délután Könyv és Gyertya díjjal Marosvásárhelyen. Az alkalmat a legendás Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje tette emlékezetessé.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet

„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

2026. március 15., vasárnap

