Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.
A kormányfő a Digi24 televíziónak nyilatkozva arra reagált vasárnap este, hogy Bogdan Ivan energiaügyi miniszter literenként 8,41 lejes benzin- és a 8,86 lejes gázolajsapka bevezetését javasolta. Bolojan szerint az ilyen intézkedéseket „nagyon alaposan mérlegelni és tanulmányozni kell, hogy ne legyenek kedvezőtlen következményeik”.
A miniszterelnök elmagyarázta: az árplafon akkor működhet, ha az adott energiahordozó jelentős részben belföldi termelésből származik, mint például a földgáz esetében. Ha azonban importált termékekről van szó,
„Az összes ilyen rendszer – legyen szó ársapkáról, jövedékiadó-csökkentésről vagy más intézkedésekről – alapos mérlegelést igényel” – hangsúlyozta.
Bolojan arról is beszélt, hogy a közel-keleti konfliktus miatt világszerte drágultak az üzemanyagok, különösen a gázolaj. Elmondta, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok jelentős visszaesése felborította a globális ellátási láncokat, ami növelte a keresletet és az árakat a nemzetközi piacokon. „Az elmúlt napokban a jegyzések több piacon 40–50 százalékkal emelkedtek” – jegyezte meg.
A miniszterelnök szerint
Hozzátette, hogy elsősorban a gázolaj ára emelkedett, mivel Európában ebből a termékből hiány van. A benzin árán Romániában azért nincs olyan nagy nyomás, mert az ország jelentős benzinfinomítási kapacitással rendelkezik – magyarázta.
Bolojan bejelentette, hogy
Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a kormány már meghosszabbította az üzemanyagár-emelkedés hatását mérséklő támogatási rendszert a fuvarozók számára: az állam az eddigi 65 bani helyett 85 banival kompenzálja a gázolaj jövedéki adójának egy részét, és hasonló intézkedést terveznek a mezőgazdasági termelők számára is.
