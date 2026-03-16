Tusnádfürdő balneológiai hagyományai ma is élnek: a Hotel Tusnád kezelőbázisán a természetes gyógytényezők és a modern fizioterápia segítik a mozgásszervi és keringési betegségek kezelését – sok vendég már évtizedek óta visszajár a kúrákra.

2026. március 16., 09:00

A Keleti-Kárpátok ölelésében fekvő Tusnádfürdő Románia egyik legismertebb üdülőhelye. A város különleges mikroklímája, az ózondús, negatív ionokan gazdag hegyi levegő és a szénsavas ásványvizek már több mint egy évszázada vonzzák azokat, akik gyógyulni vagy egyszerűen csak feltöltődni szeretnének. Ebben a hagyományban fontos szerepet tölt be a Hotel Tusnád, ahol a természetes gyógytényezők és a korszerű rehabilitációs módszerek együttesen szolgálják a vendégek egészségét.

A szállodához kapcsolódó kezelőbázis komplex balneológiai szolgáltatásokat kínál, amelyek célja a szervezet regenerációjának támogatása és a krónikus betegségek tüneteinek enyhítése. A kezelések minden esetben orvosi konzultációval kezdődnek, amely során személyre szabott terápiás terv készül. „A balneológiai kúra egyik legnagyobb előnye, hogy természetes gyógytényezőket használunk fel a szervezet gyógyulási folyamataiban” – magyarázza Dr. Moldován Rita rehabilitációs főorvos. „A szénsavas ásványvizes fürdők, a mofetta és a különböző fizioterápiás eljárások kombinációja különösen hatékony lehet számos krónikus betegség esetében.”

Milyen betegségek esetén ajánlott a balneológiai kúra? Tusnádfürdő gyógytényezői elsősorban a keringési és mozgásszervi problémák kezelésében bizonyultak hatékonynak. A kezelések gyakran ajánlottak például: magas vérnyomás és egyéb szív- és érrendszeri betegségek esetén

perifériás keringési zavaroknál

reumatikus és degeneratív mozgásszervi betegségeknél

ízületi kopás, gerincfájdalmak és izomfeszültség esetén

ortopédiai vagy traumás műtétek utáni rehabilitáció során

krónikus fáradtság és stressz okozta panaszok enyhítésére A mofetta – a természetes szén-dioxid-gázfürdő – különösen ismert a szív- és érrendszeri betegségek kiegészítő kezelésében. A kezelés során a bőrön keresztül felszívódó szén-dioxid javíthatja a vérkeringést és segíthet a perifériás erek tágításában.

Hagyományos gyógytényezők és modern terápiák A kezelőbázison a klasszikus balneológiai módszereket modern fizioterápiás eljárások egészítik ki. A vendégek számára elérhető többek között: szénsavas ásványvizes fürdő

mofetta kezelés

parafinos pakolás

hidroterápia és gyógymasszázs

kinetoterápia (gyógytorna)

hidrokinetoterápia

elektroterápia

magnetoterápia

lézerterápia

különböző rehabilitációs fizioterápiás kezelések A kúra célja nem csupán a tünetek enyhítése, hanem a szervezet általános állapotának javítása, a fájdalom csökkentése és a mozgásképesség növelése. Sok vendég számára már néhány nap alatt érezhető javulás következik be, a hosszabb – 7–10 napos vagy akár kéthetes – kezelési programok pedig még tartósabb eredményeket hozhatnak.

A balneológiai kezelések nemcsak meglévő panaszok esetén hasznosak, hanem megelőző jelleggel is ajánlottak. A rendszeresen igénybe vett kúrák segíthetnek a keringés javításában, a mozgásszervek tehermentesítésében és a stressz csökkentésében, így hozzájárulhatnak az egészség hosszú távú megőrzéséhez is. Gyógyulás kényelmes környezetben A kezelések egyik előnye, hogy a vendégek mindezt nyugodt, természetközeli környezetben vehetik igénybe. A szállás, az étkezés és a kezelések egy helyen érhetők el, így a pihenés és a gyógyulás zavartalanul összekapcsolódhat.

„Fontos számunkra, hogy a vendégek ne csak kezelést kapjanak, hanem valódi regenerációs élményben legyen részük” – mondja Molnár Ákos, a hotel igazgatója. „Ezért olyan csomagokat állítottunk össze, amelyek tartalmazzák az orvosi konzultációt, a napi kezeléseket, a szállást és az étkezést is.” Kedvezményes kezelési csomagok tavasszal A Hotel Tusnád jelenleg kedvezményes gyógykezelési ajánlatokkal várja az érdeklődőket május végéig, amikor a természet is különösen szép arcát mutatja Tusnádfürdőn. A csomagok 5–10 naposak, így akár egy rövidebb regeneráló program, akár egy komplexebb gyógykúra is választható.

A kezelések azonban nem csak tavasszal érhetők el: az év során folyamatosan különböző, a gyógyulni és pihenni vágyó vendégek igényeihez igazított programok közül lehet választani. A visszatérő vendégek a legjobb bizonyíték Tusnádfürdő gyógyturizmusa nem véletlenül éli ma is virágkorát. A kezelések hatékonyságát talán semmi sem bizonyítja jobban, mint azok a vendégek, akik évről évre visszatérnek. Sokan közülük már 10–20 éve rendszeresen választják a várost és a Hotel Tusnád kezeléseit, mert saját tapasztalatukból tudják: a kúra valóban segít megőrizni az egészséget és javítani az életminőséget.

