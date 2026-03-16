Támogatásigénylés: a pénzmagoknak ágyaznak meg a gazdák hétfőtől

A támogatásigénylések összértéke várhatóan idén is meghaladja majd a húszmillió eurót Hargita megyében
Fotó: Pinti Attila
Idén majdnem három hónapig tart az egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszaka. Hétfőtől 79 féle juttatásra nyújthatnak be támogatásigénylést a gazdák az APIA-hoz.
Hétfőn elkezdődött az év egyik legfontosabb időszaka a gazdálkodók számára: az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka.
A határidő vége is később van a sokévi átlagnál, és ez szükségesnek és hasznosnak is bizonyult tavaly, ugyanis a korábban megszokott május közepi határidőig országszerte nem minden polgármesteri hivatalnál tudták lezárni a legelők bérbeadására vonatkozó jogi eljárásokat.
A támogatásigényléssel kapcsolatos idei tudnivalókról Haschi Andrást, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetőjét kérdeztük.
„Hétfőtől fogadjuk a kéréseket a gazdáktól. Mint minden évben, előbb a kisgazdákat, aztán a nagyobbakat és még nagyobbakat, majd azokat, akiknek támogatási csomagjaik, illetve akiknek állataik vannak.
– fogalmazott Haschi András.
Fotó: Pinti Attila
Vannak ugyan kisebb változások az idei támogatásigényléseket illetően, ám azok jórészt technikai jellegűek, és a gazdákat nem érintik. Ők ugyanúgy kell felkészüljenek a támogatásigénylési periódusra, ahogyan más években,
az esetleges változásokról – ha van olyan, ami őket érinti – helyben tájékoztatják majd őket ott, ahol az igénylési dossziék összeállításában segítenek nekik – mondta kérdésünkre az APIA megyei igazgatója. A gazdák ugyanis idén is kapnak helyi segítséget, ugyanazokon a helyeken várják őket ez ügyben, mint az elmúlt években: saját településük polgármesteri hivatalában, a gazdaszervezeteknél, tehát annál az intézménynél, tömörülésnél, ahol az elmúlt években.
„Programálás szerint történik minden, ezért felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy próbálják tartani magukat a kapott időponthoz, mert
– intézett kérést a gazdákhoz Haschi András.
Fotó: Barabás Ákos
A gazdák 79 különböző mezőgazdasági juttatást igényelhetnek az idei támogatásigénylési időszakban.
Az európai uniós forrásokból biztosított támogatások értéke csak minimális mértékben változik a tavalyi értékhez képest,
– tájékoztatott az APIA megyei kirendeltségének igazgatója.
Hargita megyében idén valamivel több, mint 24 000 gazdától várnak támogatásigénylést a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél, nagyjából 170-180 ezer hektár területre.
A múlt évben 24 152 gazda folyamodott különböző támogatásokért az APIA-hoz Hargita megyében, összesen 175 769 hektár területre.
A Hargita megyei gazdák összesen 21,8 millió euró támogatást kaptak tavaly. A területalapú támogatás 2007-es bevezetése óta eltelt időszakban egyébként már meghaladta az egymilliárd eurót az az összeg, amit a Hargita megyei gazdák egységes mezőgazdasági támogatásokként megkaptak.
szóljon hozzá!