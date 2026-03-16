Támogatásigénylés: a pénzmagoknak ágyaznak meg a gazdák hétfőtől

A támogatásigénylések összértéke várhatóan idén is meghaladja majd a húszmillió eurót Hargita megyében

A támogatásigénylések összértéke várhatóan idén is meghaladja majd a húszmillió eurót Hargita megyében

Idén majdnem három hónapig tart az egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszaka. Hétfőtől 79 féle juttatásra nyújthatnak be támogatásigénylést a gazdák az APIA-hoz.

Széchely István

2026. március 16., 07:522026. március 16., 07:52

Hétfőn elkezdődött az év egyik legfontosabb időszaka a gazdálkodók számára: az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka.

Ez a második esztendő, amikor a közel két évtizeden át alkalmazott március elsejei időpontnál később, azaz március 16-án kezdődik a támogatásigénylési időszak, ami idén június 5-ig tart.

A határidő vége is később van a sokévi átlagnál, és ez szükségesnek és hasznosnak is bizonyult tavaly, ugyanis a korábban megszokott május közepi határidőig országszerte nem minden polgármesteri hivatalnál tudták lezárni a legelők bérbeadására vonatkozó jogi eljárásokat.

A támogatásigényléssel kapcsolatos idei tudnivalókról Haschi Andrást, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetőjét kérdeztük.

Mától fogadják az igényléseket

„Hétfőtől fogadjuk a kéréseket a gazdáktól. Mint minden évben, előbb a kisgazdákat, aztán a nagyobbakat és még nagyobbakat, majd azokat, akiknek támogatási csomagjaik, illetve akiknek állataik vannak.

Eleinte viszont csak azokat a kéréseket tudjuk elvenni, amelyekben nem szerepel állat. De ez korában is így történt”

– fogalmazott Haschi András.

Vannak ugyan kisebb változások az idei támogatásigényléseket illetően, ám azok jórészt technikai jellegűek, és a gazdákat nem érintik. Ők ugyanúgy kell felkészüljenek a támogatásigénylési periódusra, ahogyan más években,

ugyanazokra a dokumentumokra lesz szükségük, amikre korábban,

az esetleges változásokról – ha van olyan, ami őket érinti – helyben tájékoztatják majd őket ott, ahol az igénylési dossziék összeállításában segítenek nekik – mondta kérdésünkre az APIA megyei igazgatója. A gazdák ugyanis idén is kapnak helyi segítséget, ugyanazokon a helyeken várják őket ez ügyben, mint az elmúlt években: saját településük polgármesteri hivatalában, a gazdaszervezeteknél, tehát annál az intézménynél, tömörülésnél, ahol az elmúlt években.

„Programálás szerint történik minden, ezért felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy próbálják tartani magukat a kapott időponthoz, mert

ha mindenki a saját feje után megy, akkor tumultus lesz egy idő után”

– intézett kérést a gazdákhoz Haschi András.

Több mint 24 ezer Hargita megyei gazdát várnak idén

A gazdák 79 különböző mezőgazdasági juttatást igényelhetnek az idei támogatásigénylési időszakban.

Az európai uniós forrásokból biztosított támogatások értéke csak minimális mértékben változik a tavalyi értékhez képest,

leginkább csak az országos költségvetésből származó támogatások értéke módosulhat, azok ugyanis az igénylők számától függnek

– tájékoztatott az APIA megyei kirendeltségének igazgatója.

Hargita megyében idén valamivel több, mint 24 000 gazdától várnak támogatásigénylést a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél, nagyjából 170-180 ezer hektár területre.

A múlt évben 24 152 gazda folyamodott különböző támogatásokért az APIA-hoz Hargita megyében, összesen 175 769 hektár területre.

A legtöbb kérést (6088) Csíkszeredában iktatták, a földek összterületét tekintve viszont Székelyudvarhely állt az élen (28 415 hektár).

A Hargita megyei gazdák összesen 21,8 millió euró támogatást kaptak tavaly. A területalapú támogatás 2007-es bevezetése óta eltelt időszakban egyébként már meghaladta az egymilliárd eurót az az összeg, amit a Hargita megyei gazdák egységes mezőgazdasági támogatásokként megkaptak.

2026. március 16., hétfő

Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett

Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

Semjén Zsolt Gyergyószentmiklóson: küldetésünk, hogy megmaradjunk

Felemelő volt, amikor 120 gyermek és fiatal egy hangon énekelte az „Egy szabad országért” című dalt. Ez volt a március 15-i gyergyószentmiklósi ünnepség legmeghatóbb pillanata. Az eseménynek két ország miniszterelnök-helyettesei is részesei voltak.

Így mutatnak a székelyek piros-fehér-zöldben március 15-én

Székelyföld-szerte jelen voltunk a március 15-i ünnepségeken, képes anyagunkban abból adunk ízelítőt, hogy Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig hogyan ünnepeltek a székelyek.

2026. március 15., vasárnap

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje idézte meg a forradalom hangulatát Marosvásárhelyen

A kis közösségükben elismert, a magyarságért sokat tevékenykedő hétköznapi hősöket tüntettek ki vasárnap délután Könyv és Gyertya díjjal Marosvásárhelyen. Az alkalmat a legendás Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje tette emlékezetessé.

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.

Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet

„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.

2026. március 15., vasárnap

Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

Bandériumgulyással is megidézték a szabadságharc korát Gyergyószentmiklóson

Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.

Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.

