Támogatásigénylés: a pénzmagoknak ágyaznak meg a gazdák hétfőtől

A támogatásigénylések összértéke várhatóan idén is meghaladja majd a húszmillió eurót Hargita megyében

Idén majdnem három hónapig tart az egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszaka. Hétfőtől 79 féle juttatásra nyújthatnak be támogatásigénylést a gazdák az APIA-hoz.

Széchely István 2026. március 16., 07:522026. március 16., 07:52

Hétfőn elkezdődött az év egyik legfontosabb időszaka a gazdálkodók számára: az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka.

Ez a második esztendő, amikor a közel két évtizeden át alkalmazott március elsejei időpontnál később, azaz március 16-án kezdődik a támogatásigénylési időszak, ami idén június 5-ig tart.

A határidő vége is később van a sokévi átlagnál, és ez szükségesnek és hasznosnak is bizonyult tavaly, ugyanis a korábban megszokott május közepi határidőig országszerte nem minden polgármesteri hivatalnál tudták lezárni a legelők bérbeadására vonatkozó jogi eljárásokat. Hirdetés A támogatásigényléssel kapcsolatos idei tudnivalókról Haschi Andrást, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetőjét kérdeztük. Mától fogadják az igényléseket „Hétfőtől fogadjuk a kéréseket a gazdáktól. Mint minden évben, előbb a kisgazdákat, aztán a nagyobbakat és még nagyobbakat, majd azokat, akiknek támogatási csomagjaik, illetve akiknek állataik vannak.

Eleinte viszont csak azokat a kéréseket tudjuk elvenni, amelyekben nem szerepel állat. De ez korában is így történt”

– fogalmazott Haschi András.

Fotó: Pinti Attila

Vannak ugyan kisebb változások az idei támogatásigényléseket illetően, ám azok jórészt technikai jellegűek, és a gazdákat nem érintik. Ők ugyanúgy kell felkészüljenek a támogatásigénylési periódusra, ahogyan más években,

ugyanazokra a dokumentumokra lesz szükségük, amikre korábban,

az esetleges változásokról – ha van olyan, ami őket érinti – helyben tájékoztatják majd őket ott, ahol az igénylési dossziék összeállításában segítenek nekik – mondta kérdésünkre az APIA megyei igazgatója. A gazdák ugyanis idén is kapnak helyi segítséget, ugyanazokon a helyeken várják őket ez ügyben, mint az elmúlt években: saját településük polgármesteri hivatalában, a gazdaszervezeteknél, tehát annál az intézménynél, tömörülésnél, ahol az elmúlt években. „Programálás szerint történik minden, ezért felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy próbálják tartani magukat a kapott időponthoz, mert

ha mindenki a saját feje után megy, akkor tumultus lesz egy idő után”

– intézett kérést a gazdákhoz Haschi András.

Fotó: Barabás Ákos

Több mint 24 ezer Hargita megyei gazdát várnak idén A gazdák 79 különböző mezőgazdasági juttatást igényelhetnek az idei támogatásigénylési időszakban. Az európai uniós forrásokból biztosított támogatások értéke csak minimális mértékben változik a tavalyi értékhez képest,

leginkább csak az országos költségvetésből származó támogatások értéke módosulhat, azok ugyanis az igénylők számától függnek

– tájékoztatott az APIA megyei kirendeltségének igazgatója. Hargita megyében idén valamivel több, mint 24 000 gazdától várnak támogatásigénylést a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél, nagyjából 170-180 ezer hektár területre. A múlt évben 24 152 gazda folyamodott különböző támogatásokért az APIA-hoz Hargita megyében, összesen 175 769 hektár területre.

A legtöbb kérést (6088) Csíkszeredában iktatták, a földek összterületét tekintve viszont Székelyudvarhely állt az élen (28 415 hektár).