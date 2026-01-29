Nem könnyű bevonzani a munkavállalókat a fizetett házimunkák hivatalos platformjára

Lenne potenciál a platformban, összehozhatná a megbízókat a házimunkákat vállalókkal, ám egyelőre kevés felhasználója van a rendszernek

Nehézkesen halad a fizetett házi-, háztartási munkák elvégzését és az ilyen jellegű megbízásokat hivatalos mederbe terelő országos platform elterjedése. A magyarázat részben a munkavállalók magatartásában keresendő.

Közel két éve, 2024 tavaszán indította el az Országos Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség azt az új platformot, amely a fizetségért cserébe elvégzendő háztartási, ház körüli munkák – például takarítás, ablakpucolás, kerttakarítás stb. – közvetítésére és hivatalos mederbe terelésére szolgál. Itt kereshetnek alkalmanként vagy rendszeresen munkaerőt azok, akik megfizetnének valakit ezek elvégzéséért, és az ilyen munkák iránt érdeklődők is itt válogathatnak az ajánlatok között. Legalábbis ezzel a céllal hozták létre a platformot. A felhasználók száma azonban nagyon lassan nő, továbbra is kevesen használják a honlapot országszerte és Hargita megyében is.

Mindössze 15–20 olyan aktív személy van Hargita megyében, akik használják a platformot, ők viszont rendszeresen.

2025-ben 13 új munkaadó és 13 új munkavállaló regisztrált a platformon – közölte az adatokat Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője. Hirdetés Az ilyen munkák kifizetésének két módja van: az egyik lehetőség az, amikor minden online történik és a munkavállaló bankkártyára kapja a fizetséget az ügynökségen keresztül;

a másik lehetőség az, hogy a munkaadó, megbízó személyesen vásárolja meg a papíralapú utalványokat, ezeket kapja meg a munkavállaló, majd pénzre váltja az ügynökségnél. Az intézmény munkatársai az online elszámolást szokták javasolni, hiszen így a munkavállalónak sincs dolga az utalványok beváltásával, ami kényelmetlenséget jelent, különösen akkor, ha nem azon az öt településen élnek, ahol van kirendeltsége az ügynökségnek.

Ám az ilyen munkák iránt érdeklődők idegenkednek az online ügyintézéstől, és azt sem szeretnék, hogy az állam tudomást szerezzen a jövedelmükről. Ezzel kapcsolatban azonban jó tudni, hogy – amint arról Jánó Edit tájékoztatott –

ez a jövedelem nem befolyásolja a munkanélküli segélyre való jogosultságot,

és a korábban szociális segélyként és családi pótlékként ismert felzárkóztatási minimáljövedelmet sem, azaz nem vonják meg ezeket a fizetett házimunkákat elvállalóktól. Hogyan lehetne áthidalni az akadályokat? Az utalványos rendszer használatát valószínűleg az önkormányzatok bevonásával lehetne népszerűbbé tenni az érintett munkavállalók körében – válaszolta kérdésünkre a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője. Véleménye szerint,

ha az önkormányzatok közvetítői szerepet kapnának, és a munkavállalók ott is beválthatnák az utalványokat – elkerülve az online ügyintézést –, akkor szívesebben élnének a lehetőséggel.

A törvény értelmében ugyan a postahivatalokban is pénzre válthatók a fizetségként kapott utalványok, ám ez a gyakorlatban nem működik – mondta Jánó Edit. „Én úgy látom, hogy a helyi önkormányzatoknál ez működőképesebb lenne, azért is, mert jobb a kapcsolatuk a lakossággal, és valamilyen szinten jobban tudnának közvetíteni is, ha például egy idős személy szeretné, ha valaki neki rendszeresen bevásárolna. Szerintem a közvetítés is sokkal jobban működhetne” – érvelt az ötlet mellett az ügynökség osztályvezetője, de azt is hangsúlyozta, hogy törvénymódosításra lenne szükség, hogy ez megvalósulhasson. A rendszer működése A felhasználóknak – akár munkaadók, akár munkavállalók – regisztrálniuk kell a platformon. Ennek a használatához részletes útmutatót is találnak a honlapon, de az ügynökségnél is segítenek ebben.

A munkáltatók – akik csak magánszemélyek lehetnek – 15 lej értékű utalványokban fizethetik ki a munkavállalókat,

akik a fizetséget bankkártyára kapják, ha rendelkeznek ilyennel. A másik mód az, hogy a megbízó személyesen veszi meg az ügynökségénél a 15 lejes utalványokat, majd miután azokkal kifizette a munkát, a munkavállaló visszaváltja pénzre a papíralapú utalványokat az ügynökség valamelyik kirendeltségénél.

Az utalványok értékéből 12 lejt kap meg a foglalkoztatott személy, a fennmaradó 3 lej az adó és a nyugdíjalapi hozzájárulás értéke – ugyanis a nyugdíjalapba is beleszámítanak az így ledolgozott órák. Azok a munkavállalók, akik 85 utalványt szereznek egy hónapban, egy pluszhaszonra is szert tesznek, ugyanis ilyen esetben még egészségbiztosítást is kapnak abban a hónapban, amikor átváltják az utalványokat. A lehetőséggel diákok is élhetnek:

16 éves kortól bárki vállalhat alkalmi háztartási munkákat a platformon,