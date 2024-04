Már legálisan is elvégeztethető pénzért a házimunka

Két legyet üt egy csapásra a munkaerő-elhelyező ügynökség új platformja: összehozza a háztartási munkát elvállalókat a munkaadókkal, és kifehéríti a tevékenységet. A foglalkoztatók utalványokkal fizetnek a munkavállalóknak, akik emellett egészségbiztosítást is kaphatnak a munkavégzés idejére.

A honlap lehetőséget teremt arra, hogy legális körülmények között lehessen megbízást adni, illetve elvégezni ilyen munkákat, ugyanakkor egyfajta börzeként össze is hozza a kínálatot a kereslettel.

– tudtuk meg a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökségénél érdeklődve.

„A lényeg az, hogy regisztrálniuk kell a platformra. Az a magánszemély is, aki foglalkoztatni szeretne valakit, tehát aki bizonyos háttartási tevékenységeket elvégeztetne, de az is, aki dolgozik, tehát a foglalkoztatott személy is. Ebben mi tudunk segíteni, mert – főleg azok, akik ilyen alkalmi munkákat végeznek – nem mind értenek az online ügyintézéshez. A másik dolog, amit kell tudni, hogy