Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően

Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.

Az elnököt egyebek mellett arról kérdezték a Digi24 televíziónak adott csütörtök esti interjúban, hogy van-e okuk attól tartani a polgármestereknek, hogy a helyi adókból befolyó összegek jelentős része az állami költségvetésbe kerül – írja az Agerpres.

Válaszában az államfő rámutatott, természetesnek tartja, hogy az elöljárók ragaszkodnak a projektjeikhez, hiszen törekednek a kampányban tett ígéreteik betartására, „amikor azonban a deficit miatt mindenki megszorítja a nadrágszíjat, észszerűtlen többet kérni, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodtál”.

Nicușor Dan szerint folynak a tárgyalások mind a jövedelemadóból visszaosztott összegekről, mind a helyi adókról és illetékekről, amelyek 50, esetenként 100 százalékkal nőttek.