Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egy hónappal újév után a parlament is megkezdi a munkát

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megkezdi hétfőn a parlament idei első rendes ülésszakát. A szenátus és a képviselőház elnöke hétfőn 16 órára hívta össze a plénumot.

Székelyhon

2026. január 29., 17:042026. január 29., 17:04

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A parlamenti eljárásnak megfelelően az ülésszak első napján mindkét házban megválasztják az új házbizottság tagjait, vagyis az alelnököket, titkárokat és háznagyokat, akiket a frakciók jelölnek. A két házelnököt – Mircea Abrudeant és Sorin Grindeanut – a négyéves törvényhozási ciklus elején választottak meg.

Hirdetés

A házszabályok szerint a frakciók a parlamenti súlyuknak megfelelően jogosultak házbizottsági helyekre. A testületek összetételéről a plénum szavaz egyszerű többséggel – ismerteti az Agerpres.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Újabb tömeges leépítés, ezúttal a csíkszeredai textiliparban
Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Ilyen olcsó a mi drága Romániánk
Sokáig szoros volt, aztán a GYHK pillanatok alatt eldöntötte a Corona elleni rangadót
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Székelyhon

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Újabb tömeges leépítés, ezúttal a csíkszeredai textiliparban
Székelyhon

Újabb tömeges leépítés, ezúttal a csíkszeredai textiliparban
Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Székely Sport

Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Ilyen olcsó a mi drága Romániánk
Krónika

Ilyen olcsó a mi drága Romániánk
Sokáig szoros volt, aztán a GYHK pillanatok alatt eldöntötte a Corona elleni rangadót
Székely Sport

Sokáig szoros volt, aztán a GYHK pillanatok alatt eldöntötte a Corona elleni rangadót
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 29., csütörtök

„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók

Feszült hangulatú felszólalások jellemezték a marosvásárhelyi önkormányzat januári ülését, ahol a fogyatékkal élőket gondozók érdemi segítséget követeltek a várostól. A tanács a buszmegállók modernizálásának elhalasztásáról is döntött.

„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók
„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók
2026. január 29., csütörtök

„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók
Hirdetés
2026. január 29., csütörtök

Megműtötték a Temes megyei baleset görög sérültjét, állapota stabil

A hét halálos áldozatot követelő keddi Temes megyei közúti balesetben nyaki gerinctörést szenvedett görög fiatalembert megműtötték a temesvári megyei kórházban, állapota stabil.

Megműtötték a Temes megyei baleset görög sérültjét, állapota stabil
Megműtötték a Temes megyei baleset görög sérültjét, állapota stabil
2026. január 29., csütörtök

Megműtötték a Temes megyei baleset görög sérültjét, állapota stabil
2026. január 29., csütörtök

Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban

A marosvásárhelyi Stefánia napköziotthonos óvoda immár 13. alkalommal szervezte meg a megyei szintű óvodai sportnapot csütörtökön. Az eseményen mintegy nyolcvan óvodás vett részt, akik a verseny izgalma mellett a mozgás örömét is átélhették.

Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban
Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban
2026. január 29., csütörtök

Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban
2026. január 29., csütörtök

Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval

A korrupcióellenes ügyészség által szervezett titkos akció pillanatai – így tálalja a román sajtó azokat a felvételeket, amelyeket közlésük szerint akkor rögzítettek, amikor a gyanúsított nő nagy összegű pénzt vett át.

Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval
Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval
2026. január 29., csütörtök

Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval
Hirdetés
2026. január 29., csütörtök

Óriásbábokat is bevetnek az újonnan induló gyergyószentmiklósi bábszínházas fesztiválon

Új kulturális fesztivál indul útjára Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medencében: március 16–29. között jönnek a Gyergyói Bábos Hetek. Ennek keretében óriásbábok is megjelennének a város utcáin, a közösség kreativitását tükrözve.

Óriásbábokat is bevetnek az újonnan induló gyergyószentmiklósi bábszínházas fesztiválon
Óriásbábokat is bevetnek az újonnan induló gyergyószentmiklósi bábszínházas fesztiválon
2026. január 29., csütörtök

Óriásbábokat is bevetnek az újonnan induló gyergyószentmiklósi bábszínházas fesztiválon
2026. január 29., csütörtök

Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre

Az áfanövelés miatt mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a városlakóknak a hulladékszállításért, miután a helyi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta az új díjszabásokat. A drágulás mellett azonban pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés.

Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre
Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre
2026. január 29., csütörtök

Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre
2026. január 29., csütörtök

Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói

A romániai polgárok továbbra is az egyházban és a hadseregben bíznak a legnagyobb mértékben, miközben a parlament a bizalmi rangsor utolsó helyén áll – derül ki az INSCOP Research közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.

Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói
Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói
2026. január 29., csütörtök

Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói
Hirdetés
2026. január 29., csütörtök

Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét

Csapadék várható és időnként a szél is megerősödik az ország nagy részén vasárnap estig. Hétvégétől aztán jelentősen lehűl az idő, vasárnapra virradóan mínusz 14–10 Celsius-fokis is visszaeshet a hőmérséklet. A fagyos idő jövő hét szerdáig kitart.

Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét
Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét
2026. január 29., csütörtök

Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét
2026. január 29., csütörtök

A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől

A romániai polgárok elsősorban a jövedelmek növekedését, új munkahelyek teremtését és az ukrajnai háború befejezését várják 2026-tól – derül ki az INSCOP Research barométer típusú közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.

A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől
A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől
2026. január 29., csütörtök

A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől
2026. január 29., csütörtök

Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek

A CNSLR Frăția szakszervezeti szövetség szerint a betegszabadság első napjára járó juttatást megszüntető sürgősségi kormányrendelet sérti a munkavállalók jogait, ezért arra kérte az ombudsmant, hogy támadja meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon.

Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek
Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek
2026. január 29., csütörtök

Februártól jön az egynapos fizetetlen betegszabadság, a szakszervezet szerint súlyos következményei lesznek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!