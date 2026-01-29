Egy hónappal újév után a parlament is megkezdi a munkát

Megkezdi hétfőn a parlament idei első rendes ülésszakát. A szenátus és a képviselőház elnöke hétfőn 16 órára hívta össze a plénumot.

A parlamenti eljárásnak megfelelően az ülésszak első napján mindkét házban megválasztják az új házbizottság tagjait, vagyis az alelnököket, titkárokat és háznagyokat, akiket a frakciók jelölnek. A két házelnököt – Mircea Abrudeant és Sorin Grindeanut – a négyéves törvényhozási ciklus elején választottak meg.

A házszabályok szerint a frakciók a parlamenti súlyuknak megfelelően jogosultak házbizottsági helyekre. A testületek összetételéről a plénum szavaz egyszerű többséggel – ismerteti az Agerpres.