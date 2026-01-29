Rovatok
Kábítószert és alkoholt is fogyasztott a tragikus balesetet szenvedett görög kisbusz vezetője

Fotó: Temes megyei rendőr-főkapitányság

Fotó: Temes megyei rendőr-főkapitányság

Kábítószer és alkohol hatása alatt volt annak a Temes megyében balesetet szenvedett görög kisbusznak a sofőrje, amelyben hét ember vesztette életét – közölte csütörtökön az ügyben eljáró lugosi vádhatóság szóvivője.

Székelyhon

2026. január 29., 19:33

Az MTI által idézett ügyészségi szóvivő elmondta: a törvényszéki orvostani intézet vizsgálata

kokaint és kannabiszt is kimutatott a sofőr vérében, aki alkoholt is fogyasztott.

A roncsok között két, feltehetően szintén kábítószert tartalmazó zacskót is találtak a rendőrök, de ezek vizsgálata még nem fejeződött be.

A szaloniki PAOK labdarúgócsapat szurkolóit egy franciaországi mérkőzésre szállító kisbusz kedden a Temes megyei Lugoshely (Lugojel) térségében frontálisan ütközött egy nyergesvontatóval, az ütközés ereje pedig

a darabokra hullott járművet és utasait a mögötte haladó tartálykocsi kerekei alá repítette.

A három túlélő egyikének vallomása alapján a nyomozók azt sem zárják ki, hogy a gépkocsi kormánya „beragadt” és ezért sodródott ki a baloldali sávba, de a műszaki vizsgálat még nem fejeződött be.

korábban írtuk

Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva

Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.

A járművet a szurkolók rendelkezésére bocsátó autókölcsönző cég azonban a görög médiának nyilatkozva cáfolta a túlélő azon állítását, miszerint a sávtartó asszisztens meghibásodása okozta volna a balesetet,

a kisbusz ugyanis nem rendelkezett sávkövető automatikával.

Csütörtökön a túlélők közül kettőt repülőgéppel Görögországba szállítottak, este pedig egy katonai géppel a hét áldozat holttestét is repatriálják. A baleset harmadik, súlyos sérültje még nincs szállítható állapotban, őt továbbra is a Temes megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán ápolják.

korábban írtuk

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve

Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

korábban írtuk

Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben
Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben

Ilie Bolojan kormányfő kedd este részvétét fejezte ki a Temes megyei közúti balesetben meghalt hét görög fiatal családjának.

Belföld Baleset
