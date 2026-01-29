Megműtötték a Temes megyei baleset görög sérültjét, állapota stabil

A hét halálos áldozatot követelő keddi Temes megyei közúti balesetben nyaki gerinctörést szenvedett görög fiatalembert megműtötték a temesvári megyei kórházban, állapota stabil.

A kórház sajtóirodájának csütörtöki közleménye szerint a lehetséges idegrendszeri károsodás kockázata miatt

az orvosi csapat úgy döntött, hogy sürgősségi műtétet hajt végre a gerincvelő nyomásának csökkentése és a nyaki gerinc stabilizálása érdekében.

A sikeres műtétet követően a pácienst intubálták és lélegeztetőgépre helyezték, állapota stabil, de egyelőre nincs szállítható állapotban – írja az Agerpres hírügynökség.

A baleset másik két sérültjét reggel 10 órakor kivitték a temesvári repülőtérre, ahonnan orvosi repülőgéppel szállítják őket haza