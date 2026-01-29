AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről

A Romániai Városok Szövetsége (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára. A szervezet kiemeli: az önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján, kényszerűen jártak el, amikor módosították az adókat.

Az AMR közleményében emlékeztet arra, hogy a kormány 2025. december 17-én elfogadta a 78/2025-ös sürgősségi rendeletet, amely megszüntetett több korábbi adókedvezményt, és megváltoztatta a helyi adók számítási szabályait. A rendelet egyúttal kötelezte a helyi tanácsokat, hogy legkésőbb 2025. december 31-ig elfogadják a 2026-os évre vonatkozó adóhatározatokat.

Ennek elmulasztása az állami források – többek között a személyi jövedelemadóból származó részesedések – felfüggesztését vonta volna maga után.

A szövetség szerint az egyes településeken tapasztalt, akár 70 százalékot is meghaladó adónövekedések nem helyi döntések eredményei, hanem a kormány által korábban biztosított kedvezmények megszüntetéséből és az új számítási mechanizmusokból fakadnak. Mivel az adójogszabályok kötelező érvényűek minden közigazgatási egység számára,

az önkormányzatoknak nem volt mozgásterük az előírások figyelmen kívül hagyására.