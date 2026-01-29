AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
A Romániai Városok Szövetsége (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára. A szervezet kiemeli: az önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján, kényszerűen jártak el, amikor módosították az adókat.
Az AMR közleményében emlékeztet arra, hogy a kormány 2025. december 17-én elfogadta a 78/2025-ös sürgősségi rendeletet, amely megszüntetett több korábbi adókedvezményt, és megváltoztatta a helyi adók számítási szabályait. A rendelet egyúttal kötelezte a helyi tanácsokat, hogy legkésőbb 2025. december 31-ig elfogadják a 2026-os évre vonatkozó adóhatározatokat.
A szövetség szerint az egyes településeken tapasztalt, akár 70 százalékot is meghaladó adónövekedések nem helyi döntések eredményei, hanem a kormány által korábban biztosított kedvezmények megszüntetéséből és az új számítási mechanizmusokból fakadnak.
Mivel az adójogszabályok kötelező érvényűek minden közigazgatási egység számára,
Az AMR hangsúlyozza: a városok kizárólag a törvényes keretek között jártak el, és a helyi tanácsi határozatok a 239/2025-ös törvény, a 78/2025-ös sürgősségi rendelet és az adótörvénykönyv alkalmazását tükrözik.
A szervezet ugyanakkor arra kéri a kormányt, hogy a 2026-os állami költségvetés előkészítésekor folytasson érdemi egyeztetéseket az önkormányzati érdekképviseletekkel, különösen az állami bevételek és kiegyenlítő támogatások elosztásának átláthatósága érdekében.
