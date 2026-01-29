„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók

Várják a beígért adó-visszatérítést a fogyatékkal élők (Illusztráció)
Fotó: Haáz Vince
Feszült hangulatú felszólalások jellemezték a marosvásárhelyi önkormányzat januári ülését, ahol a fogyatékkal élőket gondozók érdemi segítséget követeltek a várostól. A tanács a buszmegállók modernizálásának elhalasztásáról is döntött.
A csütörtöki ülésen szót kaptak a sérült gyermekeket, felnőtteket gondozók, akik azt kérték, hogy az önkormányzat szavazza meg a fogyatékkal élők adójának visszatérítését. Elkeseredetten vázolták helyzetüket:
az elmúlt években megvonták tőlük a nehéz körülmények között végzett munkáért járó 15 százalékos pótlékot,
miközben a város nem biztosít elegendő terápiás lehetőséget vagy ún. respiro-központokat.
Emlékeztették a tanácsosokat, hogy Bukarestben, Kolozsváron és Nagybányán is találtak már megoldást a fogyatékkal élők támogatására.
Marosvásárhely alpolgármestere, Kovács Mihály Levente válaszában elmondta, a szociális igazgatóság dolgozik az adó-visszatérítési lehetőségen, és előre láthatóan a februári tanácsülésen fognak szavazni róla.
Az európai uniós forrásokból finanszírozott buszmegálló-korszerűsítés nem készül el a tervezett időre.
Egy évig ingyen lehet használni az új töltőket
Fotó: Haáz Vince
A tanács döntött húsz új elektromosautó-töltő telepítéséről, amelyeket a város fontos pontjain helyeznek el (a Kós Károly, a Nicolae Bălcescu, a Jövő és a Termékenység utcákban).
A húsz töltőpont két típusú lesz: 50kW-os egyenáramú gyorstöltők, illetve 20kW-os váltóáramú töltők. Külön jó hír az autósoknak, hogy
Hivatalossá vált Kerekes Károly (RMDSZ) önkormányzati képviselő lemondása. A megüresedett helyet a következő soros ülésen Kakassy Blanka veszi át, így a frakció munkája zavartalanul folytatódhat tovább.
A Romániai Városok Szövetsége (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára. A szervezet kiemeli: az önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján, kényszerűen jártak el, amikor módosították az adókat.
Megkezdi hétfőn a parlament idei első rendes ülésszakát. A szenátus és a képviselőház elnöke hétfőn 16 órára hívta össze a plénumot.
A hét halálos áldozatot követelő keddi Temes megyei közúti balesetben nyaki gerinctörést szenvedett görög fiatalembert megműtötték a temesvári megyei kórházban, állapota stabil.
A marosvásárhelyi Stefánia napköziotthonos óvoda immár 13. alkalommal szervezte meg a megyei szintű óvodai sportnapot csütörtökön. Az eseményen mintegy nyolcvan óvodás vett részt, akik a verseny izgalma mellett a mozgás örömét is átélhették.
A korrupcióellenes ügyészség által szervezett titkos akció pillanatai – így tálalja a román sajtó azokat a felvételeket, amelyeket közlésük szerint akkor rögzítettek, amikor a gyanúsított nő nagy összegű pénzt vett át.
Új kulturális fesztivál indul útjára Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medencében: március 16–29. között jönnek a Gyergyói Bábos Hetek. Ennek keretében óriásbábok is megjelennének a város utcáin, a közösség kreativitását tükrözve.
Az áfanövelés miatt mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a városlakóknak a hulladékszállításért, miután a helyi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta az új díjszabásokat. A drágulás mellett azonban pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés.
A romániai polgárok továbbra is az egyházban és a hadseregben bíznak a legnagyobb mértékben, miközben a parlament a bizalmi rangsor utolsó helyén áll – derül ki az INSCOP Research közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.
Csapadék várható és időnként a szél is megerősödik az ország nagy részén vasárnap estig. Hétvégétől aztán jelentősen lehűl az idő, vasárnapra virradóan mínusz 14–10 Celsius-fokis is visszaeshet a hőmérséklet. A fagyos idő jövő hét szerdáig kitart.
A romániai polgárok elsősorban a jövedelmek növekedését, új munkahelyek teremtését és az ukrajnai háború befejezését várják 2026-tól – derül ki az INSCOP Research barométer típusú közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.
szóljon hozzá!