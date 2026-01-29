„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók

Feszült hangulatú felszólalások jellemezték a marosvásárhelyi önkormányzat januári ülését, ahol a fogyatékkal élőket gondozók érdemi segítséget követeltek a várostól. A tanács a buszmegállók modernizálásának elhalasztásáról is döntött.

A csütörtöki ülésen szót kaptak a sérült gyermekeket, felnőtteket gondozók, akik azt kérték, hogy az önkormányzat szavazza meg a fogyatékkal élők adójának visszatérítését. Elkeseredetten vázolták helyzetüket:

az elmúlt években megvonták tőlük a nehéz körülmények között végzett munkáért járó 15 százalékos pótlékot,

miközben a város nem biztosít elegendő terápiás lehetőséget vagy ún. respiro-központokat.

Emlékeztették a tanácsosokat, hogy Bukarestben, Kolozsváron és Nagybányán is találtak már megoldást a fogyatékkal élők támogatására.

Marosvásárhely alpolgármestere, Kovács Mihály Levente válaszában elmondta, a szociális igazgatóság dolgozik az adó-visszatérítési lehetőségen, és előre láthatóan a februári tanácsülésen fognak szavazni róla.

Haladékot kapott a buszmegállók kivitelezője

Az európai uniós forrásokból finanszírozott buszmegálló-korszerűsítés nem készül el a tervezett időre.