„Ne terheljenek még jobban minket” – adóvisszatérítést sürgetnek a marosvásárhelyi gondozók

Várják a beígért adó-visszatérítést a fogyatékkal élők (Illusztráció) • Fotó: Haáz Vince

Várják a beígért adó-visszatérítést a fogyatékkal élők (Illusztráció)

Fotó: Haáz Vince

Feszült hangulatú felszólalások jellemezték a marosvásárhelyi önkormányzat januári ülését, ahol a fogyatékkal élőket gondozók érdemi segítséget követeltek a várostól. A tanács a buszmegállók modernizálásának elhalasztásáról is döntött.

Simon Virág

2026. január 29., 17:282026. január 29., 17:28

A csütörtöki ülésen szót kaptak a sérült gyermekeket, felnőtteket gondozók, akik azt kérték, hogy az önkormányzat szavazza meg a fogyatékkal élők adójának visszatérítését. Elkeseredetten vázolták helyzetüket:

  • az elmúlt években megvonták tőlük a nehéz körülmények között végzett munkáért járó 15 százalékos pótlékot,

  • miközben a város nem biztosít elegendő terápiás lehetőséget vagy ún. respiro-központokat.

Emlékeztették a tanácsosokat, hogy Bukarestben, Kolozsváron és Nagybányán is találtak már megoldást a fogyatékkal élők támogatására.

Marosvásárhely alpolgármestere, Kovács Mihály Levente válaszában elmondta, a szociális igazgatóság dolgozik az adó-visszatérítési lehetőségen, és előre láthatóan a februári tanácsülésen fognak szavazni róla.

Haladékot kapott a buszmegállók kivitelezője

Az európai uniós forrásokból finanszírozott buszmegálló-korszerűsítés nem készül el a tervezett időre.

Az áramszolgáltató késlekedése miatt a digitális kijelzők és jegyautomaták még nem üzemelnek, így a kivitelező négy hónapos haladékot kért és kapott.

Egy évig ingyen lehet használni az új töltőket • Fotó: Haáz Vince Galéria

Egy évig ingyen lehet használni az új töltőket

Fotó: Haáz Vince

A tanács döntött húsz új elektromosautó-töltő telepítéséről, amelyeket a város fontos pontjain helyeznek el (a Kós Károly, a Nicolae Bălcescu, a Jövő és a Termékenység utcákban).

A húsz töltőpont két típusú lesz: 50kW-os egyenáramú gyorstöltők, illetve 20kW-os váltóáramú töltők. Külön jó hír az autósoknak, hogy

az átadást követő első évben ingyenes lesz a szolgáltatás.

Hivatalossá vált Kerekes Károly (RMDSZ) önkormányzati képviselő lemondása. A megüresedett helyet a következő soros ülésen Kakassy Blanka veszi át, így a frakció munkája zavartalanul folytatódhat tovább.

Marosszék Marosvásárhely
A rovat további cikkei

2026. január 29., csütörtök

AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről

A Romániai Városok Szövetsége (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára. A szervezet kiemeli: az önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján, kényszerűen jártak el, amikor módosították az adókat.

AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről
AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről
2026. január 29., csütörtök

AMR: nem az önkormányzatok döntöttek az adóemelésekről
2026. január 29., csütörtök

Egy hónappal újév után a parlament is megkezdi a munkát

Megkezdi hétfőn a parlament idei első rendes ülésszakát. A szenátus és a képviselőház elnöke hétfőn 16 órára hívta össze a plénumot.

Egy hónappal újév után a parlament is megkezdi a munkát
Egy hónappal újév után a parlament is megkezdi a munkát
2026. január 29., csütörtök

Egy hónappal újév után a parlament is megkezdi a munkát
2026. január 29., csütörtök

Megműtötték a Temes megyei baleset görög sérültjét, állapota stabil

A hét halálos áldozatot követelő keddi Temes megyei közúti balesetben nyaki gerinctörést szenvedett görög fiatalembert megműtötték a temesvári megyei kórházban, állapota stabil.

Megműtötték a Temes megyei baleset görög sérültjét, állapota stabil
Megműtötték a Temes megyei baleset görög sérültjét, állapota stabil
2026. január 29., csütörtök

Megműtötték a Temes megyei baleset görög sérültjét, állapota stabil
2026. január 29., csütörtök

Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban

A marosvásárhelyi Stefánia napköziotthonos óvoda immár 13. alkalommal szervezte meg a megyei szintű óvodai sportnapot csütörtökön. Az eseményen mintegy nyolcvan óvodás vett részt, akik a verseny izgalma mellett a mozgás örömét is átélhették.

Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban
Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban
2026. január 29., csütörtök

Vigyázz, kész, rajt: a mozgás szeretetére nevelnek már óvodás korban
2026. január 29., csütörtök

Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval

A korrupcióellenes ügyészség által szervezett titkos akció pillanatai – így tálalja a román sajtó azokat a felvételeket, amelyeket közlésük szerint akkor rögzítettek, amikor a gyanúsított nő nagy összegű pénzt vett át.

Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval
Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval
2026. január 29., csütörtök

Kiszivárogtak a tettenérés felvételei a korrupció miatt őrizetbe vett, majd rosszul lett ügyvédnőről – videóval
2026. január 29., csütörtök

Óriásbábokat is bevetnek az újonnan induló gyergyószentmiklósi bábszínházas fesztiválon

Új kulturális fesztivál indul útjára Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medencében: március 16–29. között jönnek a Gyergyói Bábos Hetek. Ennek keretében óriásbábok is megjelennének a város utcáin, a közösség kreativitását tükrözve.

Óriásbábokat is bevetnek az újonnan induló gyergyószentmiklósi bábszínházas fesztiválon
Óriásbábokat is bevetnek az újonnan induló gyergyószentmiklósi bábszínházas fesztiválon
2026. január 29., csütörtök

Óriásbábokat is bevetnek az újonnan induló gyergyószentmiklósi bábszínházas fesztiválon
2026. január 29., csütörtök

Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre

Az áfanövelés miatt mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a városlakóknak a hulladékszállításért, miután a helyi tanács csütörtöki ülésén jóváhagyta az új díjszabásokat. A drágulás mellett azonban pozitív hírekről is beszámolt a városvezetés.

Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre
Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre
2026. január 29., csütörtök

Emelkedtek a szemétszállítási díjak Udvarhelyen, de van remény a későbbi csökkenésre
2026. január 29., csütörtök

Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói

A romániai polgárok továbbra is az egyházban és a hadseregben bíznak a legnagyobb mértékben, miközben a parlament a bizalmi rangsor utolsó helyén áll – derül ki az INSCOP Research közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.

Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói
Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói
2026. január 29., csütörtök

Az egyházban és a hadseregben bíznak a legjobban Románia lakói
2026. január 29., csütörtök

Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét

Csapadék várható és időnként a szél is megerősödik az ország nagy részén vasárnap estig. Hétvégétől aztán jelentősen lehűl az idő, vasárnapra virradóan mínusz 14–10 Celsius-fokis is visszaeshet a hőmérséklet. A fagyos idő jövő hét szerdáig kitart.

Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét
Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét
2026. január 29., csütörtök

Hétvégétől térnek vissza a kemény mínuszok, de már most látni a végét
2026. január 29., csütörtök

A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől

A romániai polgárok elsősorban a jövedelmek növekedését, új munkahelyek teremtését és az ukrajnai háború befejezését várják 2026-tól – derül ki az INSCOP Research barométer típusú közvélemény-kutatásának csütörtökön közzétett adataiból.

A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől
A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől
2026. január 29., csütörtök

A jövedelmek növekedését és az ukrajnai háború befejezését várják a romániaiak ettől az évtől
