El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát

A temető nagy része már betelt. El kell kezdeni a bővítés folyamatát • Fotó: Borbély Fanni

A temető nagy része már betelt. El kell kezdeni a bővítés folyamatát

Fotó: Borbély Fanni

Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.

Kovács Attila

2026. január 30., 07:572026. január 30., 07:57

Csíkszereda legnagyobb köztemetőjének meglévő területe egyre inkább fogy, az új sírhantok már nagyon messze vannak a bejárattól, és jól látszik, hogy bővítés nélkül egy idő után nem marad több hely.

Tizenöt évvel ezelőtt, 2011-ben történt a legutóbbi, jelentős méretű bővítés,

az önkormányzat akkor magánterületek felvásárlásával növelte meg a sírkert befogadóképességét.

Ezt a lépést belátható időn belül valószínűleg meg kell ismételni, mert más megoldás nem körvonalazódik.

korábban írtuk

Évek óta várták ezt a fejlesztést a Kalász negyedi temetőben
Évek óta várták ezt a fejlesztést a Kalász negyedi temetőben

A csíkszeredai Kalász negyedi sírkert néhány éve kibővített részébe is eljut már a vezetékes víz, és kavicsozott sétányokon lehet közlekedni. A tavaly elkezdett rendezés első szakasza befejeződött, de nemsokára folytatják.

Korodi Attila polgármester egy évvel ezelőtt azt mondta, a temető szomszédságában levő öt hektáros telek, amely a Belügyminisztérium tulajdonában van, és

ahová csendőrségi központot akartak építeni, megfelelő lenne a bővítés számára is, két iskola építése mellett, amennyiben létrejön a város által ajánlott területcsere.

Ezen a téren viszont az elmúlt egy évben semmilyen előrelépés nem történt, az önkormányzat viszont lépéskényszerben van.

Ezt Bors Béla alpolgármester is megerősítette kérdésünkre. Mint mondta, biztos, hogy

idén a bővítési folyamatot el kell kezdeni, ha végigvinni nem is lehet, és területet kell vásárolni ott.

Egy új helyszínen, még ha a közelben lenne is, új temetőt engedélyeztetni nagyon bonyolult, ezért a bővítés az egyetlen út – hangsúlyozta. Mivel két irányba, a Nagy-Somlyó felé, illetve az északra van üres terület, ezek közül kell választani, és

azért kell elkezdeni a folyamatot, hogy mielőtt betelne a sírkert, legyen ahová tovább is temetkezni

– vázolta az elöljáró.

Szintén napirenden van egy nagyobb ravatalozó építése is, a meglévő szerény méretű építmény bővítésére ugyanis a rendelkezésre álló hely miatt nincs lehetőség. Az már korábban eldőlt, hogy egy nagyobb ravatalozót jóval távolabb kell építeni, ennek helyét azonban Bors Béla szerint csak a küszöbön álló bővítés után lehet meghatározni.

Csíkszék Csíkszereda
