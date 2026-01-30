El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát

A temető nagy része már betelt. El kell kezdeni a bővítés folyamatát
Fotó: Borbély Fanni
Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.
Csíkszereda legnagyobb köztemetőjének meglévő területe egyre inkább fogy, az új sírhantok már nagyon messze vannak a bejárattól, és jól látszik, hogy bővítés nélkül egy idő után nem marad több hely.
Tizenöt évvel ezelőtt, 2011-ben történt a legutóbbi, jelentős méretű bővítés,
Ezt a lépést belátható időn belül valószínűleg meg kell ismételni, mert más megoldás nem körvonalazódik.
A csíkszeredai Kalász negyedi sírkert néhány éve kibővített részébe is eljut már a vezetékes víz, és kavicsozott sétányokon lehet közlekedni. A tavaly elkezdett rendezés első szakasza befejeződött, de nemsokára folytatják.
Korodi Attila polgármester egy évvel ezelőtt azt mondta, a temető szomszédságában levő öt hektáros telek, amely a Belügyminisztérium tulajdonában van, és
Ezen a téren viszont az elmúlt egy évben semmilyen előrelépés nem történt, az önkormányzat viszont lépéskényszerben van.
Ezt Bors Béla alpolgármester is megerősítette kérdésünkre. Mint mondta, biztos, hogy
Egy új helyszínen, még ha a közelben lenne is, új temetőt engedélyeztetni nagyon bonyolult, ezért a bővítés az egyetlen út – hangsúlyozta. Mivel két irányba, a Nagy-Somlyó felé, illetve az északra van üres terület, ezek közül kell választani, és
– vázolta az elöljáró.
Szintén napirenden van egy nagyobb ravatalozó építése is, a meglévő szerény méretű építmény bővítésére ugyanis a rendelkezésre álló hely miatt nincs lehetőség. Az már korábban eldőlt, hogy egy nagyobb ravatalozót jóval távolabb kell építeni, ennek helyét azonban Bors Béla szerint csak a küszöbön álló bővítés után lehet meghatározni.
A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdette a Zöldövezet program 20. kiadását, amelyben összesen 850 ezer lejjel támogatják civil szervezetek környezetvédelmi projektjeit.
Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.
Egy 60 éves székelyudvarhelyi kerékpáros férfi szenvedett halálos balesetet csütörtök este a 137-es megyei úton – tájékoztat a Hargita megyei rendőrség.
Nehézkesen halad a fizetett házi-, háztartási munkák elvégzését és az ilyen jellegű megbízásokat hivatalos mederbe terelő országos platform elterjedése. A magyarázat részben a munkavállalók magatartásában keresendő.
Több mint 55 ezer állampolgár írta alá a Declic Közösség petícióját az elektromos cigaretták összes fajtájának zárt nyilvános helyekről való kitiltásáról, követelve Alexandru Rogobete egészségügyi minisztertől, hogy módosítsa az idevágó jogszabályt.
Kábítószer és alkohol hatása alatt volt annak a Temes megyében balesetet szenvedett görög kisbusznak a sofőrje, amelyben hét ember vesztette életét – közölte csütörtökön az ügyben eljáró lugosi vádhatóság szóvivője.
A Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára.
Feszült hangulatú felszólalások jellemezték a marosvásárhelyi önkormányzat januári ülését, ahol a fogyatékkal élőket gondozók érdemi segítséget követeltek a várostól. A tanács a buszmegállók modernizálásának elhalasztásáról is döntött.
Megkezdi hétfőn a parlament idei első rendes ülésszakát. A szenátus és a képviselőház elnöke hétfőn 16 órára hívta össze a plénumot.
A hét halálos áldozatot követelő keddi Temes megyei közúti balesetben nyaki gerinctörést szenvedett görög fiatalembert megműtötték a temesvári megyei kórházban, állapota stabil.
1 hozzászólás