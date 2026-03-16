Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája

Fotó: Kozán István
Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.
A parlament két házának összevont házbizottsága által jóváhagyott menetrend szerint a képviselők és szenátorok hétfőn 13 óráig nyújthatnak be módosító indítványokat a költségvetési törvény tervezetéhez. Ezt követően 13 és 17 óra között a szakbizottságok összesítik és csoportosítják a javaslatokat a fő költségvetési intézmények szerint – írja az Agerpres.
Hétfő este 18 és 22 óra között a képviselőház és a szenátus szakbizottságai együttes üléseken vizsgálják meg és véleményezik a tervezetet, majd a jelentésüket továbbítják a költségvetési bizottságoknak.
A parlament költségvetési bizottságai kedden 9 és 10.30 között általános vitát tartanak a tervezetről. Ezt követően kedden 11 órától szerdán 13 óráig a fő költségvetési intézmények képviselőinek részvételével részletes vitát folytatnak, és elkészítik a költségvetési, illetve a társadalombiztosítási költségvetésről szóló jelentéseket.
A két költségvetési bizottság együttes ülésein kötelező a képviselők és szenátorok fizikai jelenléte. Szerdán 16 órakor kezdődik a parlament két házának együttes ülése, amelyen megvitatják a két törvénytervezetet,
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke vasárnap bejelentette, hogy a szociáldemokraták módosító indítványokat nyújtanak be a költségvetési törvény tervezetéhez. Közlése szerint ezek célja a PSD által javasolt szolidaritási csomag teljes finanszírozásának biztosítása. Az intézkedéscsomag többek között
az alacsony jövedelmű nyugdíjasok,
a fogyatékossággal élő gyermekek,
a gyermeknevelési szabadságon lévő anyák
és a háborús veteránok támogatását szolgálja.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szintén jelezte, hogy módosító indítványok benyújtását tervezi. Az ellenzéki párt többek között azt javasolja, hogy az állam vállalja át az anyák egészségbiztosítási járulékát (CASS).
A kormány múlt csütörtökön hagyta jóvá a 2026-os költségvetés tervezetét. Ilie Bolojan miniszterelnök akkor kijelentette: a büdzsé nehéz gazdasági környezetben készült, és egyszerre kell kezelnie a költségvetési hiány csökkentését, a beruházások magas szintjének fenntartását, a kamatkiadások növekedését és a közigazgatás hatékonyságának javítását.
Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.
Tusnádfürdő balneológiai hagyományai ma is élnek: a Hotel Tusnád kezelőbázisán a természetes gyógytényezők és a modern fizioterápia segítik a mozgásszervi és keringési betegségek kezelését – sok vendég már évtizedek óta visszajár a kúrákra.
Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.
Idén majdnem három hónapig tart az egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszaka. Hétfőtől 79 féle juttatásra nyújthatnak be támogatásigénylést a gazdák az APIA-hoz.
Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.
Felemelő volt, amikor 120 gyermek és fiatal egy hangon énekelte az „Egy szabad országért” című dalt. Ez volt a március 15-i gyergyószentmiklósi ünnepség legmeghatóbb pillanata. Az eseménynek két ország miniszterelnök-helyettesei is részesei voltak.
Székelyföld-szerte jelen voltunk a március 15-i ünnepségeken, képes anyagunkban abból adunk ízelítőt, hogy Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig hogyan ünnepeltek a székelyek.
A kis közösségükben elismert, a magyarságért sokat tevékenykedő hétköznapi hősöket tüntettek ki vasárnap délután Könyv és Gyertya díjjal Marosvásárhelyen. Az alkalmat a legendás Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje tette emlékezetessé.
szóljon hozzá!