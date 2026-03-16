Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája

Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.

Székelyhon

2026. március 16., 11:14

A parlament két házának összevont házbizottsága által jóváhagyott menetrend szerint a képviselők és szenátorok hétfőn 13 óráig nyújthatnak be módosító indítványokat a költségvetési törvény tervezetéhez. Ezt követően 13 és 17 óra között a szakbizottságok összesítik és csoportosítják a javaslatokat a fő költségvetési intézmények szerint – írja az Agerpres.

Hétfő este 18 és 22 óra között a képviselőház és a szenátus szakbizottságai együttes üléseken vizsgálják meg és véleményezik a tervezetet, majd a jelentésüket továbbítják a költségvetési bizottságoknak.

Hirdetés

A parlament költségvetési bizottságai kedden 9 és 10.30 között általános vitát tartanak a tervezetről. Ezt követően kedden 11 órától szerdán 13 óráig a fő költségvetési intézmények képviselőinek részvételével részletes vitát folytatnak, és elkészítik a költségvetési, illetve a társadalombiztosítási költségvetésről szóló jelentéseket.

A két költségvetési bizottság együttes ülésein kötelező a képviselők és szenátorok fizikai jelenléte. Szerdán 16 órakor kezdődik a parlament két házának együttes ülése, amelyen megvitatják a két törvénytervezetet,

a végszavazást pedig csütörtökön tartják.

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke vasárnap bejelentette, hogy a szociáldemokraták módosító indítványokat nyújtanak be a költségvetési törvény tervezetéhez. Közlése szerint ezek célja a PSD által javasolt szolidaritási csomag teljes finanszírozásának biztosítása. Az intézkedéscsomag többek között

  • az alacsony jövedelmű nyugdíjasok,

  • a fogyatékossággal élő gyermekek,

  • a gyermeknevelési szabadságon lévő anyák

  • és a háborús veteránok támogatását szolgálja.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szintén jelezte, hogy módosító indítványok benyújtását tervezi. Az ellenzéki párt többek között azt javasolja, hogy az állam vállalja át az anyák egészségbiztosítási járulékát (CASS).

A kormány múlt csütörtökön hagyta jóvá a 2026-os költségvetés tervezetét. Ilie Bolojan miniszterelnök akkor kijelentette: a büdzsé nehéz gazdasági környezetben készült, és egyszerre kell kezelnie a költségvetési hiány csökkentését, a beruházások magas szintjének fenntartását, a kamatkiadások növekedését és a közigazgatás hatékonyságának javítását.

Belföld Politika
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
