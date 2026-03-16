Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája

A parlament két házának összevont házbizottsága által jóváhagyott menetrend szerint a képviselők és szenátorok hétfőn 13 óráig nyújthatnak be módosító indítványokat a költségvetési törvény tervezetéhez. Ezt követően 13 és 17 óra között a szakbizottságok összesítik és csoportosítják a javaslatokat a fő költségvetési intézmények szerint – írja az Agerpres.

Hétfő este 18 és 22 óra között a képviselőház és a szenátus szakbizottságai együttes üléseken vizsgálják meg és véleményezik a tervezetet, majd a jelentésüket továbbítják a költségvetési bizottságoknak.

Hirdetés

A parlament költségvetési bizottságai kedden 9 és 10.30 között általános vitát tartanak a tervezetről. Ezt követően kedden 11 órától szerdán 13 óráig a fő költségvetési intézmények képviselőinek részvételével részletes vitát folytatnak, és elkészítik a költségvetési, illetve a társadalombiztosítási költségvetésről szóló jelentéseket.

A két költségvetési bizottság együttes ülésein kötelező a képviselők és szenátorok fizikai jelenléte. Szerdán 16 órakor kezdődik a parlament két házának együttes ülése, amelyen megvitatják a két törvénytervezetet,