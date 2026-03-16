A mai rendkívüli ülésen a marosvásárhelyi helyi tanács elfogadta azt a határozatot, amely módosítja a 2025.12.23/330-as helyi tanácsi határozat 1-es számú mellékletének C pontját. Ez a határozat a 2026-ban érvényes helyi adókra és illetékekre vonatkozik.

Az új döntés alapján csökken a gépjárműadó, mégpedig a jogszabályok által megengedett szintre, a 2026/9-es sürgősségi kormányrendelet alapján.

A módosítások a teljes 2026-os adóévre érvényesek. Azok a személyek, akik már előre befizették az adókat, a Helyi Adóigazgatóságnál kérhetik a különbözet visszatérítését vagy beszámítását.

Adókedvezmények fogyatékkal élő személyek számára

A 2026/9-es kormányrendelet alapján a következő kedvezmények járnak:

Épületadó

Azoknál a lakóépületeknél, amelyek súlyos fogyatékkal élő személy tulajdonában vagy társtulajdonában vannak, illetve azoknál a törvényes képviselőknél, akik ilyen személyt gondoznak, az adó 50%-kal csökken .

Azoknál a lakóépületeknél, amelyek fokozott fogyatékkal élő személy tulajdonában vagy társtulajdonában vannak, illetve azoknál a törvényes képviselőknél, akik ilyen személyt gondoznak, az adó 25%-kal csökken.

Telekadó

A lakóépülethez tartozó telek esetében, ha az súlyos fogyatékkal élő személy tulajdonában vagy társtulajdonában van, az adó 50%-kal csökken .

Ha a telek fokozott fogyatékkal élő személy tulajdonában vagy társtulajdonában van, az adó 25%-kal csökken.

Gépjárműadó

2000 cm³ alatti motorral rendelkező autóknál a súlyos fogyatékkal élő tulajdonosok 50% adókedvezményt kapnak egy autóra.

Fokozott fogyatékkal élők esetében a kedvezmény 25%, szintén egy autóra.

Kedvezmények a régi épületekre

A helyi tanács jóváhagyta a régi épületek adójának csökkentését:

15% kedvezmény az 50–100 éves épületekre (az adóév január 1-jei állapota szerint)

25% kedvezmény a 100 évnél régebbi épületekre

Szemétszállítási díj csökkentése

Egy másik fontos lépés a szemétszállítási díj csökkentése: 2026-ban a díj kb. 10%-kal csökkent, személyenként havi 16,8 lejről 15,5 lejre.

Ez a csökkentés a rendszer átszervezésének, valamint a lakosok aktív részvételének köszönhető, akik elkezdték szelektíven gyűjteni a hulladékot.

Ezzel párhuzamosan a város továbbra is fejleszti a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát:

Digitalizált hulladékszigetek kiépítése – több mint 20 millió lej befektetéssel

Önkéntes hulladékgyűjtő központ létrehozása – több mint 32 millió lej értékben, ahol a lakosok nagy méretű vagy különleges hulladékot adhatnak le

Igazságosabb rendszer a lakosok és a gazdaság számára

A helyi önkormányzat intézkedéseket vezetett be, hogy a díjakat csak ott kelljen fizetni, ahol a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszik:

Ideiglenesen használt ingatlanok (nyaralók vagy üres lakások) esetén a szemétszállítási díj elengedhető, ha a tulajdonos bejelenti, hogy az ingatlan nem állandó lakóhely

Háztartásokban, ahol háromnál több kiskorú gyermek él, a negyedik és minden további kiskorú gyermek után nem kell fizetni a szemétszállítási díjat

A gazdasági szereplők számára a rendszer méltányosabb:

A cégek, intézmények, egyesületek és alapítványok szemétszállítási díját a valós hulladékmennyiség alapján számítják , és évente egyszer felülvizsgálják a begyűjtött és jelentett mennyiségek alapján

Minimum mennyiség: Cégek és intézmények: 1 m³/év Egyesületek és alapítványok: 0,5 m³/év



Ezekkel az intézkedésekkel az önkormányzat igazságos adórendszert, támogatást a rászorulóknak, és modern, felelősségteljes közszolgáltatás-kezelést kíván biztosítani Marosvásárhelyen.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

