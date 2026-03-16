Fotó: Mariş Cristian Daniel
A mai rendkívüli ülésen a marosvásárhelyi helyi tanács elfogadta azt a határozatot, amely módosítja a 2025.12.23/330-as helyi tanácsi határozat 1-es számú mellékletének C pontját. Ez a határozat a 2026-ban érvényes helyi adókra és illetékekre vonatkozik.
2026. március 16., 11:00
Az új döntés alapján csökken a gépjárműadó, mégpedig a jogszabályok által megengedett szintre, a 2026/9-es sürgősségi kormányrendelet alapján.
A módosítások a teljes 2026-os adóévre érvényesek. Azok a személyek, akik már előre befizették az adókat, a Helyi Adóigazgatóságnál kérhetik a különbözet visszatérítését vagy beszámítását.
A 2026/9-es kormányrendelet alapján a következő kedvezmények járnak:
Épületadó
Azoknál a lakóépületeknél, amelyek súlyos fogyatékkal élő személy tulajdonában vagy társtulajdonában vannak, illetve azoknál a törvényes képviselőknél, akik ilyen személyt gondoznak, az adó 50%-kal csökken.
Azoknál a lakóépületeknél, amelyek fokozott fogyatékkal élő személy tulajdonában vagy társtulajdonában vannak, illetve azoknál a törvényes képviselőknél, akik ilyen személyt gondoznak, az adó 25%-kal csökken.
Telekadó
A lakóépülethez tartozó telek esetében, ha az súlyos fogyatékkal élő személy tulajdonában vagy társtulajdonában van, az adó 50%-kal csökken.
Ha a telek fokozott fogyatékkal élő személy tulajdonában vagy társtulajdonában van, az adó 25%-kal csökken.
Gépjárműadó
2000 cm³ alatti motorral rendelkező autóknál a súlyos fogyatékkal élő tulajdonosok 50% adókedvezményt kapnak egy autóra.
Fokozott fogyatékkal élők esetében a kedvezmény 25%, szintén egy autóra.
A helyi tanács jóváhagyta a régi épületek adójának csökkentését:
15% kedvezmény az 50–100 éves épületekre (az adóév január 1-jei állapota szerint)
25% kedvezmény a 100 évnél régebbi épületekre
Egy másik fontos lépés a szemétszállítási díj csökkentése: 2026-ban a díj kb. 10%-kal csökkent, személyenként havi 16,8 lejről 15,5 lejre.
Ez a csökkentés a rendszer átszervezésének, valamint a lakosok aktív részvételének köszönhető, akik elkezdték szelektíven gyűjteni a hulladékot.
Ezzel párhuzamosan a város továbbra is fejleszti a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát:
Digitalizált hulladékszigetek kiépítése – több mint 20 millió lej befektetéssel
Önkéntes hulladékgyűjtő központ létrehozása – több mint 32 millió lej értékben, ahol a lakosok nagy méretű vagy különleges hulladékot adhatnak le
A helyi önkormányzat intézkedéseket vezetett be, hogy a díjakat csak ott kelljen fizetni, ahol a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszik:
Ideiglenesen használt ingatlanok (nyaralók vagy üres lakások) esetén a szemétszállítási díj elengedhető, ha a tulajdonos bejelenti, hogy az ingatlan nem állandó lakóhely
Háztartásokban, ahol háromnál több kiskorú gyermek él, a negyedik és minden további kiskorú gyermek után nem kell fizetni a szemétszállítási díjat
A gazdasági szereplők számára a rendszer méltányosabb:
A cégek, intézmények, egyesületek és alapítványok szemétszállítási díját a valós hulladékmennyiség alapján számítják, és évente egyszer felülvizsgálják a begyűjtött és jelentett mennyiségek alapján
Minimum mennyiség:
Cégek és intézmények: 1 m³/év
Egyesületek és alapítványok: 0,5 m³/év
Ezekkel az intézkedésekkel az önkormányzat igazságos adórendszert, támogatást a rászorulóknak, és modern, felelősségteljes közszolgáltatás-kezelést kíván biztosítani Marosvásárhelyen.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
(X – fizetett hirdetés)
Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.
Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.
Tusnádfürdő balneológiai hagyományai ma is élnek: a Hotel Tusnád kezelőbázisán a természetes gyógytényezők és a modern fizioterápia segítik a mozgásszervi és keringési betegségek kezelését – sok vendég már évtizedek óta visszajár a kúrákra.
Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.
Idén majdnem három hónapig tart az egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszaka. Hétfőtől 79 féle juttatásra nyújthatnak be támogatásigénylést a gazdák az APIA-hoz.
Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.
Felemelő volt, amikor 120 gyermek és fiatal egy hangon énekelte az „Egy szabad országért” című dalt. Ez volt a március 15-i gyergyószentmiklósi ünnepség legmeghatóbb pillanata. Az eseménynek két ország miniszterelnök-helyettesei is részesei voltak.
Székelyföld-szerte jelen voltunk a március 15-i ünnepségeken, képes anyagunkban abból adunk ízelítőt, hogy Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig hogyan ünnepeltek a székelyek.
A kis közösségükben elismert, a magyarságért sokat tevékenykedő hétköznapi hősöket tüntettek ki vasárnap délután Könyv és Gyertya díjjal Marosvásárhelyen. Az alkalmat a legendás Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje tette emlékezetessé.