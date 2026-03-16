Egy új iskolaépület a jövőt jelenti

„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.
2026. március 16., 18:15
2026. március 16., 18:24
Fotó: Olti Angyalka
„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.
2026. március 16., 18:152026. március 16., 18:15
2026. március 16., 18:242026. március 16., 18:24
A belvárosi református templomban, Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese részvételével tartották meg hétfőn a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium magyar állami támogatás révén felépült új épületének avatóünnepségét.
Fotó: Olti Angyalka
„És én nagyon köszönöm, amikor köszönetet mondanak, és köszönöm a köszönetet, de az a helyzet, hogy mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk, nem mi nektek.
– mondta beszédében Semjén Zsolt. A magyar állam értelme és célja az, hogy minden magyar ember életminősége javuljon és a magyar nemzet fennmaradjon, és
Ezért a magyar állam természetes kötelessége annak a támogatási rendszernek a biztosítása, amit a nemzetpolitikában képvisel, fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
Fotó: Olti Angyalka
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület korábbi püspöke újabb beruházásokat jelentett be az avatóünnepségen tartott beszédében. Nem állnak le, most fognak neki a református kollégium diákotthon-bentlakásának újjáépítésének, építésének, mondta.
Fotó: Olti Angyalka
„Az elmúlt esztendőkben nagyon sok helyen építettünk hajlékot a diákoknak. Székelyudvarhelynek és a Székelyföldnek belső anyaországként kell viselkednie. Hiszen önhibájukon kívül szórványba szakadt gyermekeink, nemzettársaink csak úgy menekülhetnek meg, ha ezek a városok, ezek az intézmények helyet biztosítanak számukra.
Ez azt jelenti, hogy nincs megállás. Nincs leállás, van folytatás” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy ez az egyetlen út, amit folytatni kell és folytatni szabad.
A református kollégium teljes közössége nevében mondott hálás köszönetet Magyarország Kormányának és az Erdélyi Református Egyházkerületnek az új iskolaépület megvalósulásához biztosított támogatásért Sipos István, a református kollégium igazgatója. „Ez az épület nem csupán falakból és tantermekből áll. Ez az új iskolaépület a kezdetek helye lesz” – mondta, miután felelevenítette a kollégium történetének fontosabb időszakait.
Fotó: Olti Angyalka
Székelyudvarhely büszkén viseli az iskolaváros megnevezést, ez tette és teszi erőssé a várost, ez biztosítja azt a szellemi és közösségi tartást, amelyre a leginkább szükség van ahhoz, hogy a közösség tovább építhesse közös jövőjét – hangsúlyozta az avatóünnepségen Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.
Éppen ezért minden iskolafelújítás nagy jelentőséggel bír a város életében, de egy teljesen új és modern épületkomplexum, mint amilyennel a református kollégium bővült, még ennél is többet jelent, fogalmazott, mondván, az az épület jövőt jelent.
„Székelyföld akkor marad meg, ha hiszünk benne, Székelyföld akkor marad meg, ha teszünk érte, és Székelyföld akkor marad meg, ha itthon is és otthon is olyanok segítik, akik tesznek, hisznek, éltek és élnek benne” – fogalmazott az avatóünnepségen mondott beszédében Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Fotó: Olti Angyalka
Az elmúlt tizenhat évben azt tapasztalták, hogy az oktatási infrastruktúra fejlesztése, az iskolák építése, bölcsődék felújítása új lendületet kapott, hogy a magyar kormány támogatása Székelyföldön is eredményeket hozott.
Az avatóünnepség részeként Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke tartott istentiszteletet, az eseményen bemutatták a református kollégium diákjainak A lelkek forradalma című ünnepi műsorát. A templomban megtartott ünnepség után szalagvágással avatták fel a kollégium új épületét, majd be is járták azt az esemény résztvevői.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.
Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.
Lőgyakorlat kezdődik március 17-én, kedden reggel kilenc órakor a kerekerdői hegyivadász alakulatnál, amely délután négyig fog tartani – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia után több mint két évvel hirdettek ítéletet a per előkészítő ülése nyomán. Mint kiderült, problémák vannak a nyomozati anyagban, ennek egy részét kizárta a bíróság.
Váratlan problémába ütközött a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola korszerűsítése, ez miatt elhúzódik a munkálat befejezése. Az, hogy mikor térhetnek vissza a diákok a megújult iskolaépületbe, közvetve egy szakértői véleménytől függ.
Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.
Feleki Miklós színművész szobrát is felavatták vasárnap Nagygalambfalván a március 15-i események részeként, ami nem is lehetett volna aktuálisabb, hiszen a helyi születésű jeles személyiség honvédként vett részt az 1848–49-es szabadságharcban.
A bátorságnak, a gyakorlatias gondolkodásnak és a közösségi összetartozásnak köszönheti a magyarság a megmaradását – hangzott el Székelyudvarhelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepségen vasárnap.
Március 15. alkalmából ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: kokárdák, valamint az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetek kísérik az utasokat, így a mindennapi utazás is az emlékezés részévé válik.
A kezdeti nehézségek és a munkálatok leállása után ismét zajlik a Hatos villa energetikai korszerűsítése. Hargita Megye Tanácsa áthidalta a költségvetési hiányt, így júniusra egy teljesen megújult, energiatakarékos épület várhatja a táborozókat.
