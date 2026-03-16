Egy új iskolaépület a jövőt jelenti „Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén. Széchely István 2026. március 16., 18:152026. március 16., 18:15 2026. március 16., 18:242026. március 16., 18:24

Fotó: Olti Angyalka

A belvárosi református templomban, Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese részvételével tartották meg hétfőn a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium magyar állami támogatás révén felépült új épületének avatóünnepségét.

„És én nagyon köszönöm, amikor köszönetet mondanak, és köszönöm a köszönetet, de az a helyzet, hogy mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk, nem mi nektek.

Amikor ezt az iskolát átadtuk, akkor egész egyszerűen a magyar állam azt a kötelességét teljesítette, amiért van: a magyar emberek életminőségének a javításáért – minden magyar emberéért –, és a magyar nemzet megmaradásáért”

– mondta beszédében Semjén Zsolt. A magyar állam értelme és célja az, hogy minden magyar ember életminősége javuljon és a magyar nemzet fennmaradjon, és

a nemzet csak úgy tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad.

Ezért a magyar állam természetes kötelessége annak a támogatási rendszernek a biztosítása, amit a nemzetpolitikában képvisel, fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület korábbi püspöke újabb beruházásokat jelentett be az avatóünnepségen tartott beszédében. Nem állnak le, most fognak neki a református kollégium diákotthon-bentlakásának újjáépítésének, építésének, mondta.

„Az elmúlt esztendőkben nagyon sok helyen építettünk hajlékot a diákoknak. Székelyudvarhelynek és a Székelyföldnek belső anyaországként kell viselkednie. Hiszen önhibájukon kívül szórványba szakadt gyermekeink, nemzettársaink csak úgy menekülhetnek meg, ha ezek a városok, ezek az intézmények helyet biztosítanak számukra.

Ebben az esztendőben egyházunk át fog adni Marosvásárhelyen egy kollégiumi bentlakást, egyet Sepsiszentgyörgyön, és itt, Udvarhelyen is.

Ez azt jelenti, hogy nincs megállás. Nincs leállás, van folytatás” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy ez az egyetlen út, amit folytatni kell és folytatni szabad. A kezdetek helye lesz az új iskolaépület A református kollégium teljes közössége nevében mondott hálás köszönetet Magyarország Kormányának és az Erdélyi Református Egyházkerületnek az új iskolaépület megvalósulásához biztosított támogatásért Sipos István, a református kollégium igazgatója. „Ez az épület nem csupán falakból és tantermekből áll. Ez az új iskolaépület a kezdetek helye lesz” – mondta, miután felelevenítette a kollégium történetének fontosabb időszakait.

Székelyudvarhely büszkén viseli az iskolaváros megnevezést, ez tette és teszi erőssé a várost, ez biztosítja azt a szellemi és közösségi tartást, amelyre a leginkább szükség van ahhoz, hogy a közösség tovább építhesse közös jövőjét – hangsúlyozta az avatóünnepségen Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Éppen ezért minden iskolafelújítás nagy jelentőséggel bír a város életében, de egy teljesen új és modern épületkomplexum, mint amilyennel a református kollégium bővült, még ennél is többet jelent, fogalmazott, mondván, az az épület jövőt jelent. „Székelyföld akkor marad meg, ha…” „Székelyföld akkor marad meg, ha hiszünk benne, Székelyföld akkor marad meg, ha teszünk érte, és Székelyföld akkor marad meg, ha itthon is és otthon is olyanok segítik, akik tesznek, hisznek, éltek és élnek benne” – fogalmazott az avatóünnepségen mondott beszédében Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Az elmúlt tizenhat évben azt tapasztalták, hogy az oktatási infrastruktúra fejlesztése, az iskolák építése, bölcsődék felújítása új lendületet kapott, hogy a magyar kormány támogatása Székelyföldön is eredményeket hozott. Az avatóünnepség részeként Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke tartott istentiszteletet, az eseményen bemutatták a református kollégium diákjainak A lelkek forradalma című ünnepi műsorát. A templomban megtartott ünnepség után szalagvágással avatták fel a kollégium új épületét, majd be is járták azt az esemény résztvevői.

