Írói naplók titkai tárulnak fel Székelyudvarhelyen

Feltárulnak naplókban őrzött titkok, ezáltal részleteket ismerhet meg a látogató az alkotók életéből
Megnyitották a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Írói naplókat bemutató vándorkiállítását szerdán délután Székelyudvarhelyen, a Haáz Rezső Múzeumnak otthont adó Haberstrumf-villában.
A magyar irodalom nagy alakjainak legszemélyesebb feljegyzésein keresztül enged betekintést az alkotók világába a Halálom esetén elégetendő! – Írói naplók című kiállítás.
A megnyitón Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója hangsúlyozta, hogy a naplók egyszerre őriznek titkokat és tárnak fel olyan részleteket az alkotók életéből, amelyek műveikből nem feltétlenül olvashatók ki.
„A naplók titkos dolgokat szoktak tartalmazni, és bármennyire is személyesnek tűnik, amikor egy irodalmi személyiség naplót ír, akkor
– fogalmazott.
Hozzátette, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum az évek során olyan kiállítási formanyelvet alakított ki, amely képes az irodalmat befogadhatóvá és izgalmassá tenni a közönség számára. Mint mondta, külön öröm számukra, hogy a tárlat Székelyudvarhelyre is eljutott, és a helyi közönség – különösen a diákok – is megismerhetik az írói naplók világát.
Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója
A megnyitón elhangzott, a kiállítás célja, hogy megmutassa, miként inspirálták ezek a feljegyzések az irodalmi alkotásokat, és hogyan válik a személyes élmény közösségi tapasztalattá.
Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere beszédében az önismeret fontosságát hangsúlyozta. „Csakis a saját magunk megismerése, saját hibáinkkal együtt adhat alapot, amivel belekapaszkodhatunk az élet nagy dolgaiba” – mondta, hozzátéve, hogy a kiállítás ilyen kapaszkodót jelenthet a látogatók számára.
Kiemelte, hogy
„nem díszleteket látunk, nem a nyilvánosságnak szóló szerepeket, hanem az embereket, akik nem játszanak, hanem szembenéznek önmagukkal. Leírják a kételyeiket, a félelmeiket, a kudarcaikat, őszintén, a maga mivoltában emberien. És ezekben a feljegyzésekben válik a történelem személyessé, a nagy folyamatok egy-egy történetté” – mondta.
Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja
Percze László konzul a kulturális együttműködések jelentőségét emelte ki, rámutatva, hogy ezek a kapcsolatok erősítik a közösségek közötti hidakat.
– fogalmazott, majd hozzátette: a kiállítás arra ösztönöz, hogy „lassítsunk, figyeljünk jobban egymásra és merjünk megőrizni, megélni mindazt, ami bennünk történik".
Erlitz János, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-helyettese
A tárlatot Erlitz János, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-helyettese nyitotta meg, aki beszédében a naplóírás sajátosságaira hívta fel a figyelmet. Mint mondta, míg a regény tudatosan szerkesztett műfaj, addig
„Napló a jelenben a jelenről szólva írja feljegyzéseit, ezért szükségképpen befejezetlen” – idézte a kurátori koncepciót, kiemelve, hogy a naplókban a történelem személyes történetekké alakul.
A kiállításon számos író naplói, illetve azok részletei is megtekinthetők, különböző installációkba ágyazva. A látogatók nemcsak olvashatják, hanem hanganyagokon keresztül hallgathatják is az egyes feljegyzéseket, így még közelebb kerülhetnek az alkotók belső világához.
A megnyitón közreműködött Jakab Tamás, a Tomcsa Sándor Színház színművésze is, aki levelekből és naplórészletekből olvasott fel.
A kiállítás július végéig látogatható a Haáz Rezső Múzeumban.
Dávid Endre, alpolgármester
Benedek Elek naplójegyzete
Jakab Tamás, a Tomcsa Sándor Színház színművésze előadásával magyar írókat idézett meg
