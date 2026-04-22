Írói naplók titkai tárulnak fel Székelyudvarhelyen

Feltárulnak naplókban őrzött titkok, ezáltal részleteket ismerhet meg a látogató az alkotók életéből

Feltárulnak naplókban őrzött titkok, ezáltal részleteket ismerhet meg a látogató az alkotók életéből

Fotó: László Ildikó

Megnyitották a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Írói naplókat bemutató vándorkiállítását szerdán délután Székelyudvarhelyen, a Haáz Rezső Múzeumnak otthont adó Haberstrumf-villában.

László Ildikó

2026. április 22., 20:512026. április 22., 20:51

A magyar irodalom nagy alakjainak legszemélyesebb feljegyzésein keresztül enged betekintést az alkotók világába a Halálom esetén elégetendő! – Írói naplók című kiállítás.

A megnyitón Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója hangsúlyozta, hogy a naplók egyszerre őriznek titkokat és tárnak fel olyan részleteket az alkotók életéből, amelyek műveikből nem feltétlenül olvashatók ki.

„A naplók titkos dolgokat szoktak tartalmazni, és bármennyire is személyesnek tűnik, amikor egy irodalmi személyiség naplót ír, akkor

nehéz elvonatkoztatni attól a gondolattól, hogy talán mindig benne volt az a gondolat, hogy valaki áthajol a válla fölött és ezt valahol majd olvassa”

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum az évek során olyan kiállítási formanyelvet alakított ki, amely képes az irodalmat befogadhatóvá és izgalmassá tenni a közönség számára. Mint mondta, külön öröm számukra, hogy a tárlat Székelyudvarhelyre is eljutott, és a helyi közönség – különösen a diákok – is megismerhetik az írói naplók világát.

Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója • Fotó: László Ildikó Galéria

Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója

Fotó: László Ildikó

A megnyitón elhangzott, a kiállítás célja, hogy megmutassa, miként inspirálták ezek a feljegyzések az irodalmi alkotásokat, és hogyan válik a személyes élmény közösségi tapasztalattá.

Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere beszédében az önismeret fontosságát hangsúlyozta. „Csakis a saját magunk megismerése, saját hibáinkkal együtt adhat alapot, amivel belekapaszkodhatunk az élet nagy dolgaiba” – mondta, hozzátéve, hogy a kiállítás ilyen kapaszkodót jelenthet a látogatók számára.

Kiemelte, hogy

a naplók nem a nyilvánosságnak szólnak, mégis különleges erővel teszik személyessé a történelmet:

„nem díszleteket látunk, nem a nyilvánosságnak szóló szerepeket, hanem az embereket, akik nem játszanak, hanem szembenéznek önmagukkal. Leírják a kételyeiket, a félelmeiket, a kudarcaikat, őszintén, a maga mivoltában emberien. És ezekben a feljegyzésekben válik a történelem személyessé, a nagy folyamatok egy-egy történetté” – mondta.

Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja • Fotó: László Ildikó Galéria

Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja

Fotó: László Ildikó

Percze László konzul a kulturális együttműködések jelentőségét emelte ki, rámutatva, hogy ezek a kapcsolatok erősítik a közösségek közötti hidakat.

A naplók kortörténeti jelentősége felbecsülhetetlen. Gyakran hitelesebben mesélnek egy korról, mint a hivatalos történetírás”

– fogalmazott, majd hozzátette: a kiállítás arra ösztönöz, hogy „lassítsunk, figyeljünk jobban egymásra és merjünk megőrizni, megélni mindazt, ami bennünk történik”.

Erlitz János, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-helyettese • Fotó: László Ildikó Galéria

Erlitz János, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-helyettese

Fotó: László Ildikó

A tárlatot Erlitz János, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató-helyettese nyitotta meg, aki beszédében a naplóírás sajátosságaira hívta fel a figyelmet. Mint mondta, míg a regény tudatosan szerkesztett műfaj, addig

a napló a jelen pillanatában születő, közvetlen tanúságtétel.

„Napló a jelenben a jelenről szólva írja feljegyzéseit, ezért szükségképpen befejezetlen” – idézte a kurátori koncepciót, kiemelve, hogy a naplókban a történelem személyes történetekké alakul.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A kiállításon számos író naplói, illetve azok részletei is megtekinthetők, különböző installációkba ágyazva. A látogatók nemcsak olvashatják, hanem hanganyagokon keresztül hallgathatják is az egyes feljegyzéseket, így még közelebb kerülhetnek az alkotók belső világához.

A megnyitón közreműködött Jakab Tamás, a Tomcsa Sándor Színház színművésze is, aki levelekből és naplórészletekből olvasott fel.

A kiállítás július végéig látogatható a Haáz Rezső Múzeumban.

Dávid Endre, alpolgármester • Fotó: László Ildikó Galéria

Dávid Endre, alpolgármester

Fotó: László Ildikó

Benedek Elek naplójegyzete • Fotó: László Ildikó Galéria

Benedek Elek naplójegyzete

Fotó: László Ildikó

Jakab Tamás, a Tomcsa Sándor Színház színművésze előadásával magyar írókat idézett meg • Fotó: László Ildikó Galéria

Jakab Tamás, a Tomcsa Sándor Színház színművésze előadásával magyar írókat idézett meg

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

2026. április 22., szerda

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok

Ijesztő tények láttak napvilágot a Hargita Megyei Területi Közrendi Hatóság udvarhelyi ülésén: a fiatalok sokszor internetről rendelik az ellenőrizetlen összetételű szintetikus drogokat. Az áru önkiszolgáló csomagautomatákba érkezik, onnan veszik át.

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok
Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok
2026. április 22., szerda

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok
2026. április 22., szerda

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra

Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra
Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra
2026. április 22., szerda

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra
2026. április 20., hétfő

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban

Megnyitják az írói naplókat bemutató vándorkiállítást, amely április 22-én érkezik Székelyudvarhelyre, a Haáz Rezső Múzeumba.

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban
Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban
2026. április 20., hétfő

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban
2026. április 19., vasárnap

Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen

Megváltozik a 4-es autóbusz útvonala és menetrendje április 20-tól, a járat mindkét irányban érinti a Riverside lakóparkot Székelyudvarhelyen

Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen
Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen
2026. április 19., vasárnap

Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen
2026. április 17., péntek

Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos

Róth András Lajos nyugalmazott könyvtárőr tart előadást április 23-án, csütörtökön Székelyudvarhelyen.

Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos
Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos
2026. április 17., péntek

Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos
2026. április 16., csütörtök

Jubilál a csendőrség: egyenruhában és civilben is együttműködve

Sporteseményekkel ünnepelt csütörtökön az idén 35 éves Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság székelyudvarhelyi egysége. A cél az volt, hogy még jobban összekovácsolódjon a csapat, és fejlesszék kapcsolataikat a többi hatósággal.

Jubilál a csendőrség: egyenruhában és civilben is együttműködve
Jubilál a csendőrség: egyenruhában és civilben is együttműködve
2026. április 16., csütörtök

Jubilál a csendőrség: egyenruhában és civilben is együttműködve
2026. április 16., csütörtök

Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén

Egyházi kórusok találkozóját szervezik meg Székelylengyelfalván: a székelyudvarhelyi főesperesi kerület kórusainak 26. találkozóján mintegy 430 résztvevő és 18 kórus lép fel április 18-án, szombaton.

Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén
Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén
2026. április 16., csütörtök

Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén
2026. április 15., szerda

Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve

Távozott a Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskút közelében telelő hárombocsos anyamedve, amelynek ottlétéről február elején szereztek tudomást a hatóságok. A nagyvadak üregét szerdán tömték be a vadászok, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai.

Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve
Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve
2026. április 15., szerda

Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve
2026. április 15., szerda

Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez

Területeket és ingatlanokat cserélt Hargita Megye Tanácsa és a szentegyházi önkormányzat Homoródfürdőn a település turisztikai fejlesztése érdekében. A jelenlegi helyzetről, a fejlesztési stratégiáról és a kihívásokról is érdeklődtünk.

Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez
Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez
2026. április 15., szerda

Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez
2026. április 15., szerda

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést

A fagykárok szempontjából legkritikusabb időszakot megúszták idén a gyümölcsöskertek, ha kitartanak a kedvező körülmények, jó lesz az idei termés. Az is körvonalazódik, hogy miért nem kaphatott kártérítést múlt évre a gyümölcstermesztők egy része.

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést
Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést
2026. április 15., szerda

Az idei gyümölcstermés pótolhatja a tavalyi kiesést
