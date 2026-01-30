Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj

Fotó: Orbán Orsolya
Egy lehetséges regionális válság súlyosságától függően 50 banitól 4,5 lejig terjedő összeggel nőhet az üzemanyag ára Romániában, és a gázolaj esetében lesz nagyobb a drágulás mértéke – véli az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
Dumitru Chisăliță szerint a kelet-európai és a globális geopolitikai feszültségek miatt az elkövetkező hónapokban tovább nőhet az üzemanyag ára Romániában, és elsősorban a dízelárak esetében lehet erre számítani, mert a gázolaj nagyobb mértékben függ az importtól, és stratégiai szerepe van a szállításban, a mezőgazdaságban, valamint az iparban.
Regionális feszültségek, további szankciók vagy kisebb szállítási nehézségek esetén a benzin literenkénti ára 0,50 és 1,25 lej közötti, a gázolajé pedig 0,60 és 1,50 lej közötti összeggel emelkedhet.
Logisztikai akadályok, exportkorlátozások vagy a Fekete-tenger régiójában fellépő zavarok esetén az áremelkedés mértéke a benzinnél 1,25–2,25 lej közötti, a gázolajnál 1,73–3 lej közötti lenne.
Szélsőséges helyzetben – kiterjedt konfliktusok, széles körű embargók vagy egyidejű energiaválság esetén – a benzin literenkénti ára 2–3,25 lejjel, a gázolajé 3–4,5 lejjel emelkedne.
– fogalmazott Chisăliță.
Az Agerpres által idézett szakember szerint a romániai árakat a bolgár és a görög finamítók helyzete is befolyásolja, amelyek ki vannak téve a Fekete-tenger térségében fennálló feszültségeknek.
Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.
A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdette a Zöldövezet program 20. kiadását, amelyben összesen 850 ezer lejjel támogatják civil szervezetek környezetvédelmi projektjeit.
Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.
Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.
Egy 60 éves székelyudvarhelyi kerékpáros férfi szenvedett halálos balesetet csütörtök este a 137-es megyei úton – tájékoztat a Hargita megyei rendőrség.
Nehézkesen halad a fizetett házi-, háztartási munkák elvégzését és az ilyen jellegű megbízásokat hivatalos mederbe terelő országos platform elterjedése. A magyarázat részben a munkavállalók magatartásában keresendő.
Több mint 55 ezer állampolgár írta alá a Declic Közösség petícióját az elektromos cigaretták összes fajtájának zárt nyilvános helyekről való kitiltásáról, követelve Alexandru Rogobete egészségügyi minisztertől, hogy módosítsa az idevágó jogszabályt.
Kábítószer és alkohol hatása alatt volt annak a Temes megyében balesetet szenvedett görög kisbusznak a sofőrje, amelyben hét ember vesztette életét – közölte csütörtökön az ügyben eljáró lugosi vádhatóság szóvivője.
A Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete (AMR) közleményben reagált a 2026-ra vonatkozó helyi adók és illetékek körül kialakult közvitára.
