Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj

Egy lehetséges regionális válság súlyosságától függően 50 banitól 4,5 lejig terjedő összeggel nőhet az üzemanyag ára Romániában, és a gázolaj esetében lesz nagyobb a drágulás mértéke – véli az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Székelyhon 2026. január 30., 10:422026. január 30., 10:42 2026. január 30., 11:022026. január 30., 11:02

Dumitru Chisăliță szerint a kelet-európai és a globális geopolitikai feszültségek miatt az elkövetkező hónapokban tovább nőhet az üzemanyag ára Romániában, és elsősorban a dízelárak esetében lehet erre számítani, mert a gázolaj nagyobb mértékben függ az importtól, és stratégiai szerepe van a szállításban, a mezőgazdaságban, valamint az iparban. Regionális feszültségek, további szankciók vagy kisebb szállítási nehézségek esetén a benzin literenkénti ára 0,50 és 1,25 lej közötti, a gázolajé pedig 0,60 és 1,50 lej közötti összeggel emelkedhet.

Logisztikai akadályok, exportkorlátozások vagy a Fekete-tenger régiójában fellépő zavarok esetén az áremelkedés mértéke a benzinnél 1,25–2,25 lej közötti, a gázolajnál 1,73–3 lej közötti lenne.

Szélsőséges helyzetben – kiterjedt konfliktusok, széles körű embargók vagy egyidejű energiaválság esetén – a benzin literenkénti ára 2–3,25 lejjel, a gázolajé 3–4,5 lejjel emelkedne.

Ebben az esetben a gázolaj literenkénti ára meghaladná a 10 lejt, szélsőséges helyzetben pedig akár a 12 lejt is elérheti, ha a kormány nem avatkozik közbe”