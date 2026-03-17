Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban

Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte: a magyar nemzet alapját a magyar családok jelentik. Tizenhat éve építik a családalapú Magyarországot és olyan átfogó családtámogatási rendszert hoztak létre, amely nemcsak Európában, hanem az egész világon egyedülálló.

Kitért arra, hogy szja-mentességet biztosítanak a két-három vagy többgyermekes édesanyáknak és a 30 év alatti egygyermekes édesanyáknak. Megduplázták a családi adókedvezményt, adómentes lett a csed és a gyed, illetve elindították a fiatalok lakásvásárlását segítő Otthon Start Programot. Ingyenes tankönyvvel és ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkezéssel segítik az iskolába járó diákok családjait – sorolta.

„Egységes nemzetben gondolkodunk, ezért a külhoni magyar családokat is igyekszünk segíteni. Ilyen eszköz a Szülőföldön Magyarul Program, amelyet a mai napon újra meghirdetünk” – idézi az államtitkárt az MTI. Ismertetése szerint a program keretében