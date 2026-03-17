Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

2026. március 17., 16:49

2026. március 17., 17:192026. március 17., 17:19

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte: a magyar nemzet alapját a magyar családok jelentik. Tizenhat éve építik a családalapú Magyarországot és olyan átfogó családtámogatási rendszert hoztak létre, amely nemcsak Európában, hanem az egész világon egyedülálló.

Kitért arra, hogy szja-mentességet biztosítanak a két-három vagy többgyermekes édesanyáknak és a 30 év alatti egygyermekes édesanyáknak. Megduplázták a családi adókedvezményt, adómentes lett a csed és a gyed, illetve elindították a fiatalok lakásvásárlását segítő Otthon Start Programot. Ingyenes tankönyvvel és ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkezéssel segítik az iskolába járó diákok családjait – sorolta.

Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást
Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást

Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.

„Egységes nemzetben gondolkodunk, ezért a külhoni magyar családokat is igyekszünk segíteni. Ilyen eszköz a Szülőföldön Magyarul Program, amelyet a mai napon újra meghirdetünk” – idézi az államtitkárt az MTI. Ismertetése szerint a program keretében

idén is évi egyszeri, bruttó 100 ezer forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik.

„Ezzel nemcsak köszönetünket fejezzük ki a külhoni magyar családoknak, amiért gyermekük számára magyar iskolát választottak, hanem ösztönözzük is a magyar iskolaválasztást, hisz a magyar oktatás a megmaradás kulcsa a határon túl” – fogalmazott az államtitkár.

A program keretében kétféle támogatás érhető el:

  • az óvodások és iskolások az oktatási-nevelési támogatást igényelhetik,

  • a felsőoktatásban tanulók pedig a hallgatói támogatást.

Jelentkezni március 17-től lehet a Rákóczi Szövetség által üzemeltetett mipont.hu felületen.

„A magyar családok itthon és a külhonban is számíthatnak ránk. Tegyünk érte közösen, hogy ez a munka április 12. után is folytatódhasson!” – mondta Nacsa Lőrinc.

Oktatás Társadalom
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. március 17., kedd

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást
Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást
2026. március 17., kedd

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást
Hirdetés
2026. március 17., kedd

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat
Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat
2026. március 17., kedd

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat
2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét
2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért
Hirdetés
2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről
Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről
2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről
2026. március 17., kedd

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre
Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre
2026. március 17., kedd

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre
2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban
Hirdetés
2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál
2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről
2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok próba-képességvizsgájának második napján, kedden matematikából mérik fel a tanulók tudását.

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok
Hirdetés
