ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...

A mobilhoz és a laptophoz is hozzáfért a csaló. Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.
2026. március 17., 20:182026. március 17., 20:18
A rendőrséghez fordult egy gyulafehérvári, 49 éves cégvezető, miután észrevette, hogy több tízezer lej hiányzik a vállalkozása számlájáról, egy múlt heti online interakciót követően egy olyan személlyel, aki az ANAF alkalmazottjának adta ki magát.
Múlt pénteken vette fel a kapcsolatot a cégvezetővel egy illető, aki az adóhatóság képviselőjének adta ki magát, és
Ezt követően több pénzügyi műveletet hajtottak végre a cég számlájáról, összesen 86 630 lej értékben – írja a News.ro a Fehér megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.
A rendőrség ugyanakkor közölte, hogy a kárt sikerült teljesen megtéríteni (időben zárolni tudták azt a bankszámlát, ahová a pénzt illetéktelenül átirányították), a nyomozást viszont folytatják a csalást elkövetők azonosítása érdekében.
A rendőrség az eset kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy az adóhatóság alkalmazottai soha nem kérnek sürgős kifizetéseket telefonon vagy üzenetben, és azt javasolják, ha különböző intézmények vagy bankok nevében keresnek meg bennünket, soha ne adjunk meg banki adatokat, és ne nyissunk meg ismeretlen személyektől kapott linkeket.
