ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...

A mobilhoz és a laptophoz is hozzáfért a csaló. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

A mobilhoz és a laptophoz is hozzáfért a csaló. Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.

2026. március 17., 20:182026. március 17., 20:18

2026. március 17., 20:312026. március 17., 20:31

A rendőrséghez fordult egy gyulafehérvári, 49 éves cégvezető, miután észrevette, hogy több tízezer lej hiányzik a vállalkozása számlájáról, egy múlt heti online interakciót követően egy olyan személlyel, aki az ANAF alkalmazottjának adta ki magát.

Múlt pénteken vette fel a kapcsolatot a cégvezetővel egy illető, aki az adóhatóság képviselőjének adta ki magát, és

azzal az ürüggyel, hogy a vállalatnak visszajár egy 2025 végén befizetett összeg, rábeszélte, hogy egy alkalmazáson keresztül hozzáférést biztosítson a mobilkészülékéhez és a laptopjához.

Ezt követően több pénzügyi műveletet hajtottak végre a cég számlájáról, összesen 86 630 lej értékben – írja a News.ro a Fehér megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

A rendőrség ugyanakkor közölte, hogy a kárt sikerült teljesen megtéríteni (időben zárolni tudták azt a bankszámlát, ahová a pénzt illetéktelenül átirányították), a nyomozást viszont folytatják a csalást elkövetők azonosítása érdekében.

A rendőrség az eset kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy az adóhatóság alkalmazottai soha nem kérnek sürgős kifizetéseket telefonon vagy üzenetben, és azt javasolják, ha különböző intézmények vagy bankok nevében keresnek meg bennünket, soha ne adjunk meg banki adatokat, és ne nyissunk meg ismeretlen személyektől kapott linkeket.

Belföld Rendőrség
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 17., kedd

Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön

Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.

Kétszázötven kilométernyi autópályát ígérnek, de több pénzre lesz szükség

A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.

Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését

Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a pedagógusok bojkottja miatt idén elmaradjanak az országos vizsgák – jelentette ki kedden Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszter.

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni

Több mint 144 300 nyolcadikos vett részt kedden a matematika próba-képességvizsgán – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban

Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

