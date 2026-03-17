Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Képünk illusztráció

Fotó: Veres Nándor

Több mint 144 300 nyolcadikos vett részt kedden a matematika próba-képességvizsgán – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Székelyhon

2026. március 17., 17:172026. március 17., 17:17

A közlemény szerint több mint 12 700-an hiányoztak, három tanulót pedig kizártak csalási kísérlet miatt.

A minisztérium összesítése szerint 4545 tanintézetben – az általános iskolák 97,8 százalékában – szervezték meg a próbavizsgát. Nem tartották meg a felmérést 104 iskolában, amelyekbe összesen több mint 5200 nyolcadikos tanuló jár.

Az oktatási tárca által jóváhagyott vizsgarend szerint szerdán a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvéből tartanak a próba-képességvizsgát. Az eredményeket nem teszik közzé, a jegyeket személyesen közlik a diákokkal március 30-án – írja az Agerpres hírügynökség.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. március 17., kedd

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban

Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.

2026. március 17., kedd

