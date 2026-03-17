Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni

Több mint 144 300 nyolcadikos vett részt kedden a matematika próba-képességvizsgán – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

A közlemény szerint több mint 12 700-an hiányoztak, három tanulót pedig kizártak csalási kísérlet miatt.

A minisztérium összesítése szerint 4545 tanintézetben – az általános iskolák 97,8 százalékában – szervezték meg a próbavizsgát. Nem tartották meg a felmérést 104 iskolában, amelyekbe összesen több mint 5200 nyolcadikos tanuló jár.

Hirdetés

Az oktatási tárca által jóváhagyott vizsgarend szerint szerdán a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvéből tartanak a próba-képességvizsgát. Az eredményeket nem teszik közzé, a jegyeket személyesen közlik a diákokkal március 30-án – írja az Agerpres hírügynökség.