Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Irán nem katonai, hanem politikai és jogi következményeket helyezett kilátásba, amiért Románia a közel-keleti háborúval összefüggésben az Egyesült Államok rendelkezésére bocsátja bázisait. Hozzátette, hogy

Miruță emlékeztetett arra, hogy a Deveselun működő amerikai rakétavédelmi rendszer alkalmas egy esetleges iráni rakétatámadás kivédésére, és hozzájárul Románia elrettentő képességének erősítéséhez. Hangsúlyozta, hogy

az amerikai katonai jelenlét növelése és a román haderő fejlesztése erősíti az ország védelmi képességeit.

Az Iran International beszámolója szerint Teherán hétfőn arra figyelmeztette Romániát, hogy politikai és jogi következményekkel járhat, ha az Egyesült Államok rendelkezésére bocsátja a támaszpontjait. Esmaeil Baghaei iráni külügyminisztériumi szóvivő szerint ez a lépés az Irán elleni katonai agresszióban való részvétellel lenne egyenértékű – számol be az Agerpres.

A parlament a múlt héten jóváhagyta, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonákat és haditechnikai eszközöket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.

A Mihail Kogălniceanu-i és az aranyosgyéresi támaszpontra 400-500 amerikai katona, valamint légi utántöltő repülőgépek, megfigyelő rendszerek és műholdas kommunikációs eszközök érkezhetnek legfeljebb 90 napra.