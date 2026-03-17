Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Fotó: László Ildikó

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

Székelyhon

2026. március 17., 15:142026. március 17., 15:14

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Irán nem katonai, hanem politikai és jogi következményeket helyezett kilátásba, amiért Románia a közel-keleti háborúval összefüggésben az Egyesült Államok rendelkezésére bocsátja bázisait. Hozzátette, hogy

„teljes felelősséggel állítja”: Washington nem telepít robbanóeszközöket vagy támadó jellegű fegyvereket romániai bázisokra.

Miruță emlékeztetett arra, hogy a Deveselun működő amerikai rakétavédelmi rendszer alkalmas egy esetleges iráni rakétatámadás kivédésére, és hozzájárul Románia elrettentő képességének erősítéséhez. Hangsúlyozta, hogy

az amerikai katonai jelenlét növelése és a román haderő fejlesztése erősíti az ország védelmi képességeit.

Az Iran International beszámolója szerint Teherán hétfőn arra figyelmeztette Romániát, hogy politikai és jogi következményekkel járhat, ha az Egyesült Államok rendelkezésére bocsátja a támaszpontjait. Esmaeil Baghaei iráni külügyminisztériumi szóvivő szerint ez a lépés az Irán elleni katonai agresszióban való részvétellel lenne egyenértékű – számol be az Agerpres.

A parlament a múlt héten jóváhagyta, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonákat és haditechnikai eszközöket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.

A Mihail Kogălniceanu-i és az aranyosgyéresi támaszpontra 400-500 amerikai katona, valamint légi utántöltő repülőgépek, megfigyelő rendszerek és műholdas kommunikációs eszközök érkezhetnek legfeljebb 90 napra.

A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Szijjártó Péter: mondjanak véleményt a nemzet jövőjéről

Sok százezer határon túli magyar állampolgár levélben adhatja le szavazatát az április 12-i magyar országgyűlési választásokra. „Éljenek a lehetőséggel” – erre biztat minden érintettet Szijjártó Péter.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, de még van igény hasonló fejlesztésre

Három utcában bővült a villanyhálózat Székelyudvarhelyen, másik két zónában pedig készülnek a tervek egy hasonló fejlesztésre. Az igény ennél jóval nagyobb, de sok helyszínen a magántulajdonban lévő utcarészek lehetetlenítik el a munkát.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Csíkszereda volt az ország leghidegebb lakott települése kedden hajnalban

Bár az elmúlt hetekben egyre inkább tavasziasra fordult az időjárás, a fagyok még nem értek véget. Kedden hajnalban Székelyföld teljes területén fagypont alá süllyedt a hőmérők higanyszála.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

F-16-osokat riasztottak: dróndarabok hullottak le a román határnál

Újabb dróntámadásokat intézett a román határ közelében lévő ukrán civil infrastruktúra ellen Oroszország keddre virradóra, a Tulcea megyei Plauru térségében lehulló dróndarabokat észleltek.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Az egyik legfontosabb bizottságban vitáznak kedden a költségvetésről

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottságaiban folytatódik kedden a 2026-os állami költségvetés tervezetének vitája.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Ahol nem bojkottálják, ott matekből próbavizsgáznak a nyolcadikosok

A nyolcadikosok próba-képességvizsgájának második napján, kedden matematikából mérik fel a tanulók tudását.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Felszámolják az önkényesen elfoglalt „magánparkolókat” Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós mindegyik lakónegyedében jellemző, hogy a lakók közterületeket foglalnak el, és azokat saját parkolóhelyként használják. A helyi rendőrség most akciót indít ennek megszüntetésére.

2026. március 16., hétfő

