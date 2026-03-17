Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Fotó: László Ildikó
Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Irán nem katonai, hanem politikai és jogi következményeket helyezett kilátásba, amiért Románia a közel-keleti háborúval összefüggésben az Egyesült Államok rendelkezésére bocsátja bázisait. Hozzátette, hogy
Miruță emlékeztetett arra, hogy a Deveselun működő amerikai rakétavédelmi rendszer alkalmas egy esetleges iráni rakétatámadás kivédésére, és hozzájárul Románia elrettentő képességének erősítéséhez. Hangsúlyozta, hogy
Az Iran International beszámolója szerint Teherán hétfőn arra figyelmeztette Romániát, hogy politikai és jogi következményekkel járhat, ha az Egyesült Államok rendelkezésére bocsátja a támaszpontjait. Esmaeil Baghaei iráni külügyminisztériumi szóvivő szerint ez a lépés az Irán elleni katonai agresszióban való részvétellel lenne egyenértékű – számol be az Agerpres.
A parlament a múlt héten jóváhagyta, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonákat és haditechnikai eszközöket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.
A Mihail Kogălniceanu-i és az aranyosgyéresi támaszpontra 400-500 amerikai katona, valamint légi utántöltő repülőgépek, megfigyelő rendszerek és műholdas kommunikációs eszközök érkezhetnek legfeljebb 90 napra.
szóljon hozzá!