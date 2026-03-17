Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön

Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.

Hajnal Csilla 2026. március 17., 21:032026. március 17., 21:03

Romániában már több mint három évtizede tart a természetes népességfogyás: 1991 óta folyamatosan több a halálozás, mint a születés. Bár ez kezdetben nem járt együtt azonnali népességcsökkenéssel,

2010 körül már egyértelművé vált a lakosság számának visszaesése.

A jelenség hátteréről, okairól és társadalmi következményeiről beszélgettünk Horváth István szociológussal, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológiai és Szociális Munka Intézetének professzorával.

2010 körül vált egyértelművé Románia lakosság számának visszaesése Fotó: Haáz Vince

A családalapítás idejének eltolódása A kilencvenes évek közepén a termékenységi ráta történelmi mélypontra, 1,3-ra süllyedt, miközben

a népesség egyszerű újratermeléséhez 2,1-es érték lenne szükséges.

Azóta ugyan javult a helyzet – jelenleg 1,6–1,8 közé tehető ez a mutató –, ám továbbra is elmarad a kívánatos szinttől. Ráadásul a javulás ellenére a kilencvenes években született, létszámában kisebb generáció ma már a gyermekvállalási korban van, ami önmagában is korlátozza a születések számának növekedését – világított rá Horváth István. A rendszerváltást követő bizonytalan időszak egyértelműen visszavetette a gyermekvállalási kedvet, ám a szociológus hangsúlyozta, hosszú távon nem kizárólag a gazdasági helyzet határozza meg a demográfiai folyamatokat.

Bár a gazdasági növekedés kedvezően hatott a termékenységre, a csökkenés mögött mélyebb, strukturális változások állnak.

Az egyik legfontosabb ilyen változás a családalapítás időzítésének eltolódása. A nők esetében az első házasság és az első gyermek születésének időpontja az 1990-es évek óta mintegy nyolc évvel későbbre tolódott. Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy például 1945 és 1989 között alig egyéves elmozdulás volt tapasztalható. A későbbi családalapítás pedig általában kevesebb gyermeket jelent az élet során. Ezzel párhuzamosan pedig átalakult a család intézménye is.

Jelentősen nőtt a házasságon kívül született gyermekek aránya: míg a kilencvenes évek elején 6–7 százalék körül volt, mára megközelíti a 30–35 százalékot

– de még mindig alacsonyabb, mint a skandináv államokban, ahol a gyerekek több mint fele házasságon kívül születik. Ez részben életmódbeli változás, ugyanakkor statisztikailag ezekben a kapcsolatokban ritkább a többgyermekes családmodell – hívta fel rá a figyelmet a professzor.

Kitolódott a családalapítás ideje. A későbbi családalapítás pedig általában kevesebb gyermeket jelent az élet során Fotó: Haáz Vince

A cölibátusi ráta is megemelkedett Szintén figyelemre méltó a házasságot soha nem kötők arányának növekedése. Az úgynevezett „cölibátusi ráta” – vagyis azok aránya, akik 40–55 éves korukig nem házasodtak meg – néhány százalékról mintegy 15 százalékra emelkedett. Mindez azt jelzi, hogy

a házasság mint társadalmi norma gyengül, és egyre többféle életforma válik elfogadottá.

Horváth István kifejtette, nemzetiségi bontásban a kép árnyaltabb Romániában. „A házassági kötelékek gyengülése a magyarok esetében a 90-es évek elején hangsúlyosabb volt, mint általában a román közösség esetében.

A cölibátusi ráta már a 70-es évektől magasabb volt például Székelyföldön, és a 90-es évek elején mért adatok azt mutatják, hogy általában a magyarok körében magasabb volt, mint a románság körében.

Az történt viszont, hogy időben Románia többi része utolérte a magyarokat, a román társadalom egészében is hasonló trendek erősödtek meg” – foglalta össze a társadalomkutató. Az otthon maradt férfi nem annyira kívánatos férfi? Székelyföldön ugyanakkor ma is vannak sajátos jelenségek: ilyen a soha meg nem házasodó férfiak kiemelkedően magas aránya. Ennek okai nem teljesen tisztázottak, de feltételezhető, hogy történeti és gazdasági tényezők – például a múltbeli munkaerőpiaci különbségek – is szerepet játszanak benne.

Horváth István kifejtette, a hetvenes-nyolcvanas évek során az ingázás mértéke a székelyföldi nők esetében, például Csíkszereda környékén egyértelműen nagyobb volt a könnyűipar megjelenésének köszönhetően. A férfiak, akik otthon maradtak, kevésbé voltak kívánatosak – nem maszkulinitási szempontra hívta fel a figyelmet a szociológus, hanem társadalmi státusra:

aki csak a kollektívből vagy egy háztáji rendszerből szerezte a jövedelmét, kevésbé volt vonzó, mert nem volt egy állandó ipari jövedelme.