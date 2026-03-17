Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese

Az immár trilógiává bővülő Dűne-franchise harmadik részét is az első két filmet is készítő Denis Villeneuve rendezi, és visszatérnek benne az életben maradt szereplők, és az őket alakító sztárok, mint Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Fergusson, Josh Brolin, Florence Pough. Hozzájuk csatlakozik a már második részben is feltűnt Anya Taylor-Joy, valamint teljesen új szereplőként Robert Pattinson, a film alapjául szolgáló, a Dűne messiása regényt nem ismerők számára pedig nagy meglepetésre ismét láthatjuk az első kedvcsinálóban Jason Momoa-t, akinek karaktere, Duncan Idaho az első filmben életét vesztette.

korábban írtuk Az év látványfilmje a Dűne, és ez még csak a kezdet Brutális látvány- és hangzóorgia, szerelmeslevél a mozivászonhoz, egy olyan látványfilm, amilyen az Avatar óta nem volt a mozikban – ez a Dűne 2021-ben megjelent filmadaptációja. Nagyságához csak a megjelenésének nem mindennapi körülményei foghatóak.

A harmadik Dűne-film alapjául szolgáló regény, a Dűne messiása egyébként egy sötétebb tónusú és kisebb volumenű regény, mint az első Dűne amelyet a két korábbi film dolgozott fel.

korábban írtuk Minden téren felülmúlja az első részt a Dűne folytatása, de a regény ismeretében megvannak a hiányosságai Nagyobb, grandiózusabb a 2021-ben megjelent első résznél a Dűne folytatása, ami immár teljes egészében feldogozza Frank Herbert legendás sci-fi klasszikusának első regényét, ám annak ismeretében vannak hiányosságai is. Enyhén spoileres elemzés.

A meglehetősen akciódús előzetes alapján arra következtethetünk, hogy a harmadik Dűne-mozi valamelyest el fog térni a könyves alapanyagtól, és bővebben, nagyobb kontextusba helyezve meséli el majd Paul Atreides további történetét és hattyúdalát, sőt még az is lehet, hogy