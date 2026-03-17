Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mozgásban is láthatjuk a decemberben mozikba kerülő harmadik, Dűne-filmet, ugyanis kijött hozzá az első – meglehetősen akciódús – előzetes.

Tamás Attila

2026. március 17., 22:512026. március 17., 22:51

2026. március 17., 22:532026. március 17., 22:53

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az immár trilógiává bővülő Dűne-franchise harmadik részét is az első két filmet is készítő Denis Villeneuve rendezi, és visszatérnek benne az életben maradt szereplők, és az őket alakító sztárok, mint Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Fergusson, Josh Brolin, Florence Pough. Hozzájuk csatlakozik a már második részben is feltűnt Anya Taylor-Joy, valamint teljesen új szereplőként Robert Pattinson, a film alapjául szolgáló, a Dűne messiása regényt nem ismerők számára pedig nagy meglepetésre ismét láthatjuk az első kedvcsinálóban Jason Momoa-t, akinek karaktere, Duncan Idaho az első filmben életét vesztette.

korábban írtuk

Az év látványfilmje a Dűne, és ez még csak a kezdet
Az év látványfilmje a Dűne, és ez még csak a kezdet

Brutális látvány- és hangzóorgia, szerelmeslevél a mozivászonhoz, egy olyan látványfilm, amilyen az Avatar óta nem volt a mozikban – ez a Dűne 2021-ben megjelent filmadaptációja. Nagyságához csak a megjelenésének nem mindennapi körülményei foghatóak.

A harmadik Dűne-film alapjául szolgáló regény, a Dűne messiása egyébként egy sötétebb tónusú és kisebb volumenű regény, mint az első Dűne amelyet a két korábbi film dolgozott fel.

korábban írtuk

Minden téren felülmúlja az első részt a Dűne folytatása, de a regény ismeretében megvannak a hiányosságai
Minden téren felülmúlja az első részt a Dűne folytatása, de a regény ismeretében megvannak a hiányosságai

Nagyobb, grandiózusabb a 2021-ben megjelent első résznél a Dűne folytatása, ami immár teljes egészében feldogozza Frank Herbert legendás sci-fi klasszikusának első regényét, ám annak ismeretében vannak hiányosságai is. Enyhén spoileres elemzés.

A meglehetősen akciódús előzetes alapján arra következtethetünk, hogy a harmadik Dűne-mozi valamelyest el fog térni a könyves alapanyagtól, és bővebben, nagyobb kontextusba helyezve meséli el majd Paul Atreides további történetét és hattyúdalát, sőt még az is lehet, hogy

a harmadik regény, a Dűne gyermekei cselekményéből is feldolgoz valamennyit a film.

A részben Magyarországon forgott harmadik Dűne-film elkészülte sokáig nem volt egyértelmű, hiszen a Covid-járvány idején a moziban és streamingen egyidőben bemutatott első rész, és az írósztrájk miatt későbbi időpontban bemutatott folytatásról nem volt biztosra vehető, hogy profitot termelnek. Mivel végül úgy kritikailag mint anyagilag jól szerepelt a két Dűne-mozi, ezért a stúdió zöld utat adott a rendezőnek, hogy a harmadik részt is elkészítse, amivel így

trilógiává bővül a franchise, de ez lesz Denis Villeneuve és Timothée Chalamet számára az utolsó Dűne-produkció.

A Dune: Part Three december 18-án kerül moziforgalmazásba, ugyanazon a napon, amikor a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése (Avengers: Doomsday), így hasonló helyzet állt elő, mint 2023-ban a Barbie és az Oppenheimer esetében, ami az közös premierhétvége miatt a Barbenheimer-jelenséget eredményezte. A rajongók a Dűne és a Bosszúállók bemutatóját máris elnevezték Dunesday-nek, ami újabb mérföldkőnek ígérkezik a mozitörténelemben.

Hirdetés

A Dűne harmadik részét készítő és forgalmazó Warner Studios már előre „bebiztosította magát” azzal, hogy a film számára megszerezték az IMAX-exkluzivitást, vagyis ezek a mozik a Dűnét fogják első körben vetíteni, a sztárszereposztással érkező Disney gigaprodukció, az ötödik Bosszúállók-film helyett.

Az viszont már biztos, hogy ezek lesznek az idei ünnepi szezon legnagyobb mozis szenzációi.

Magazin Film Mozi
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Csökkenő népesség, átalakuló családmodellek – kimagaslóan magas az egyedülálló férfiak aránya Székelyföldön

Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.

Hirdetés
2026. március 17., kedd

ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...

Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.

Kétszázötven kilométernyi autópályát ígérnek, de több pénzre lesz szükség

A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.

Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

Hirdetés
2026. március 17., kedd

Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.

Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését

Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a pedagógusok bojkottja miatt idén elmaradjanak az országos vizsgák – jelentette ki kedden Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszter.

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni

Több mint 144 300 nyolcadikos vett részt kedden a matematika próba-képességvizsgán – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban

Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!