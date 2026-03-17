Megérkezett a harmadik Dűne-film első előzetese

Mozgásban is láthatjuk a decemberben mozikba kerülő harmadik, Dűne-filmet, ugyanis kijött hozzá az első – meglehetősen akciódús – előzetes.
2026. március 17., 22:512026. március 17., 22:51
2026. március 17., 22:532026. március 17., 22:53
Az immár trilógiává bővülő Dűne-franchise harmadik részét is az első két filmet is készítő Denis Villeneuve rendezi, és visszatérnek benne az életben maradt szereplők, és az őket alakító sztárok, mint Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Fergusson, Josh Brolin, Florence Pough. Hozzájuk csatlakozik a már második részben is feltűnt Anya Taylor-Joy, valamint teljesen új szereplőként Robert Pattinson, a film alapjául szolgáló, a Dűne messiása regényt nem ismerők számára pedig nagy meglepetésre ismét láthatjuk az első kedvcsinálóban Jason Momoa-t, akinek karaktere, Duncan Idaho az első filmben életét vesztette.
Brutális látvány- és hangzóorgia, szerelmeslevél a mozivászonhoz, egy olyan látványfilm, amilyen az Avatar óta nem volt a mozikban – ez a Dűne 2021-ben megjelent filmadaptációja. Nagyságához csak a megjelenésének nem mindennapi körülményei foghatóak.
A harmadik Dűne-film alapjául szolgáló regény, a Dűne messiása egyébként egy sötétebb tónusú és kisebb volumenű regény, mint az első Dűne amelyet a két korábbi film dolgozott fel.
Nagyobb, grandiózusabb a 2021-ben megjelent első résznél a Dűne folytatása, ami immár teljes egészében feldogozza Frank Herbert legendás sci-fi klasszikusának első regényét, ám annak ismeretében vannak hiányosságai is. Enyhén spoileres elemzés.
A meglehetősen akciódús előzetes alapján arra következtethetünk, hogy a harmadik Dűne-mozi valamelyest el fog térni a könyves alapanyagtól, és bővebben, nagyobb kontextusba helyezve meséli el majd Paul Atreides további történetét és hattyúdalát, sőt még az is lehet, hogy
A részben Magyarországon forgott harmadik Dűne-film elkészülte sokáig nem volt egyértelmű, hiszen a Covid-járvány idején a moziban és streamingen egyidőben bemutatott első rész, és az írósztrájk miatt későbbi időpontban bemutatott folytatásról nem volt biztosra vehető, hogy profitot termelnek. Mivel végül úgy kritikailag mint anyagilag jól szerepelt a két Dűne-mozi, ezért a stúdió zöld utat adott a rendezőnek, hogy a harmadik részt is elkészítse, amivel így
A Dune: Part Three december 18-án kerül moziforgalmazásba, ugyanazon a napon, amikor a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése (Avengers: Doomsday), így hasonló helyzet állt elő, mint 2023-ban a Barbie és az Oppenheimer esetében, ami az közös premierhétvége miatt a Barbenheimer-jelenséget eredményezte. A rajongók a Dűne és a Bosszúállók bemutatóját máris elnevezték Dunesday-nek, ami újabb mérföldkőnek ígérkezik a mozitörténelemben.
A Dűne harmadik részét készítő és forgalmazó Warner Studios már előre „bebiztosította magát” azzal, hogy a film számára megszerezték az IMAX-exkluzivitást, vagyis ezek a mozik a Dűnét fogják első körben vetíteni, a sztárszereposztással érkező Disney gigaprodukció, az ötödik Bosszúállók-film helyett.
Az viszont már biztos, hogy ezek lesznek az idei ünnepi szezon legnagyobb mozis szenzációi.
Románia népessége 1991 óta fogy, a jelenség háttere mögött a gazdasági bizonytalanságnál mélyebb okok húzódnak meg: késői házasságkötés, átalakuló életformák, de egy különös székelyföldi jelenségre is felhívta a figyelmet Horváth István szociológus.
Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.
A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.
A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.
Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a pedagógusok bojkottja miatt idén elmaradjanak az országos vizsgák – jelentette ki kedden Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszter.
Több mint 144 300 nyolcadikos vett részt kedden a matematika próba-képességvizsgán – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.
Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.
Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.
