Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre

Méltánytalan a valóban betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy ennek első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre, mert a hatóságok „elvesztették az ellenőrzést” a fiktív betegszabadságok felett – véli az egészségügyi miniszter.
Alexandru Rogobete pénteken látogatást tett a bukaresti Grigore Alexandrescu gyermekkórház súlyos égési sérülteket ellátó központjának építőtelepén, itt nyilatkozott az újságíróknak.
A tárcavezető szerint az intézkedést más európai országokban is alkalmazzák, helyenként „drasztikusabban” – ismerteti az Agerpres. Mint fogalmazott:
„Hogy miért jutottuk ide? Mert elvesztettük az ellenőrzést a fiktív betegszabadságok felett” – fogalmazott Rogobete. Hozzátette, az eddigi intézkedéseknek és az ellenőrzéseknek köszönhetően
A miniszter elismerte, hogy az intézkedés „nem tökéletes”, méltánytalan azokkal szemben, akik valóban betegszabadságra szorulnak. Rogobete azt is megjegyezte, hogy átmeneti jelleggel fogják alkalmazni.
