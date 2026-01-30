Rovatok
Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Méltánytalan a valóban betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy ennek első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre, mert a hatóságok „elvesztették az ellenőrzést” a fiktív betegszabadságok felett – véli az egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. január 30., 15:572026. január 30., 15:57

Alexandru Rogobete pénteken látogatást tett a bukaresti Grigore Alexandrescu gyermekkórház súlyos égési sérülteket ellátó központjának építőtelepén, itt nyilatkozott az újságíróknak.

A tárcavezető szerint az intézkedést más európai országokban is alkalmazzák, helyenként „drasztikusabban” – ismerteti az Agerpres. Mint fogalmazott:

Spanyolországban például a betegszabadság első három napját nem fizetik, a következő napokra pedig 80 százalékos juttatás jár.

„Hogy miért jutottuk ide? Mert elvesztettük az ellenőrzést a fiktív betegszabadságok felett” – fogalmazott Rogobete. Hozzátette, az eddigi intézkedéseknek és az ellenőrzéseknek köszönhetően

jelentősen csökkent a betegszabadságok száma, az elmúlt fél évben havonta átlagban 120 millió lejt sikerült megtakarítani.

A miniszter elismerte, hogy az intézkedés „nem tökéletes”, méltánytalan azokkal szemben, akik valóban betegszabadságra szorulnak. Rogobete azt is megjegyezte, hogy átmeneti jelleggel fogják alkalmazni.

Belföld Egészségügy
Hozzászólások
