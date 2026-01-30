Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn

A medveszobor és alkotója • Fotó: Szőke Gábor Miklós/Facebook

A medveszobor és alkotója

Fotó: Szőke Gábor Miklós/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Óriási medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.

Székelyhon

2026. január 30., 15:532026. január 30., 15:53

2026. január 30., 16:012026. január 30., 16:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az óriási medveszobor a Hargita megyei fürdővárosban található panzió udvarán kap majd helyet, a főúttól mintegy 200 méterre – számol be az MTI.

Az óriásszobrot a kezdeményezők egyfajta turistaattrakciónak szánják.

Varga Attila elmondta, hogy a szoborállítás Csepel polgármesterének, Borbély Lénárdnak a támogatásával valósul meg,

  • a 12 millió forintos szoborállítási költségek felét a magyarországi testvértelepülés elöljárója,

  • másik felét a tusnádfürdői vállalkozás biztosította.

Felidézte, hogy Tusnádfürdő pár évvel ezelőtt még a fürdővárosba rendszeresen bejáró medvék miatt volt benne a hírekben, de az elmúlt években sikerült elérni, hogy a nagyvadak már nincsenek jelen a településen.

Hirdetés

Emlékeztetett arra, hogy a fürdővárosnak a címerében is benne van a medve, hiszen a hegyvidéki településen mindig volt medve, a nagyvad a kommunizmus idején, a 70-80-as években is egyfajta turistaattrakciónak számított.

Idézet
Tusnádfürdő nem maradhat medve nélkül”

– fogalmazott Varga Attila, aki szerint az óriásszobor ilyen értelemben egyfajta hiánypótló dolog a településen.

Elmondta, hogy Borbély Lénárd csepeli polgármester, valamint Szőke Gábor Miklós szobrászművész és felesége, Hauer Berta rendszeres vendégei a panziónak, így született meg az óriási medveszobor ötlete. Megvalósulásával

Tusnádfürdő és Csepel testvérkapcsolatának nemcsak politikai, hanem turisztikai és kulturális hozadéka, kézzelfogható eredménye is lesz

– mondta a kezdeményező. Hozzátette: ötletként az is felmerült, hogy a szobrot majd a Tusványos idejére a szabadegyetem és diáktábor helyszínére, a tusnádfürdői kempingbe szállítsák, de „ez még a jövő zenéje”.

• Fotó: Szőke Gábor Miklós/Facebook Galéria

Fotó: Szőke Gábor Miklós/Facebook

Az álló, mellső végtagjait kitáró medvét ábrázoló szobor 3,5 méter magas és több mint 2 méter széles.

Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva.

Varga Attila szerint a corten acélon, amikor megrozsdásodik, olyan nagyon tömött rozsda alakul ki, amely meggátolja a további rozsdásodást. „Jelen esetben pont azt a vörösesbarna színt adja meg, ami a medvének az igazi színe” – mondta.

A szobornak belső világítása is lesz, amelyet egy 40 méteres LED-csík biztosít, így

éjszaka is látványos lesz, amint a lemezek közötti réseken áttör a fény.

A szobor talapzata is elkészült, az avatóünnepséget szerdán, február 4-én tartják.

Az óriásmedvét készítő Szőke Gábor Miklós budapesti szobrászművész a magyar kortárs szobrászati szcéna kiemelkedő alkotója. Művei közterületeken és magángyűjteményekben is megtalálhatók, Magyarországon és külföldön egyaránt. Óriási állatszobrai közül a legtöbb Budapesten és Kazincbarcikán található, legismertebb munkái a budapesti Fradi-sas és az Atlantában felállított Sólyom.

Csíkszék Tusnádfürdő
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Az anyaországból érkezik a segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
Többféle kábítószert és alkoholt is fogyasztott a görög szurkolói busz sofőrje
Kiütötte a házigazdákat is, csoportelső a magyar női vízilabda-válogatott
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Székelyhon

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Székelyhon

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Az anyaországból érkezik a segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
Székely Sport

Az anyaországból érkezik a segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
Többféle kábítószert és alkoholt is fogyasztott a görög szurkolói busz sofőrje
Krónika

Többféle kábítószert és alkoholt is fogyasztott a görög szurkolói busz sofőrje
Kiütötte a házigazdákat is, csoportelső a magyar női vízilabda-válogatott
Székely Sport

Kiütötte a házigazdákat is, csoportelső a magyar női vízilabda-válogatott
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 30., péntek

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre

Méltánytalan a valóban betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy ennek első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre, mert a hatóságok „elvesztették az ellenőrzést” a fiktív betegszabadságok felett – véli az egészségügyi miniszter.

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
2026. január 30., péntek

Miniszter: méltánytalan betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy az első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant

Az embereket érzékenyen érintő adóemelésről is beszélt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a helyi önkormányzati képviselők januári ülésén. Mint mondta, a kormány döntését kellett végrehajtaniuk, az emberek feszültsége mégis rájuk irányul.

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
2026. január 30., péntek

Korodi: a feszültség az önkormányzatokon csattant
2026. január 30., péntek

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat

Vaddisznótámadásban sérült meg súlyosan és vesztett sok vért egy ember az Argeș megyei Nucșoara község nehezen megközelíthető területén. Megmentésére a hegyimentőket is riasztották.

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
2026. január 30., péntek

Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat
2026. január 30., péntek

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj

Egy lehetséges regionális válság súlyosságától függően 50 banitól 4,5 lejig terjedő összeggel nőhet az üzemanyag ára Romániában, és a gázolaj esetében lesz nagyobb a drágulás mértéke – véli az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
2026. január 30., péntek

Vészforgatókönyv: akár 12 lejbe is kerülhet egy liter gázolaj
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
2026. január 30., péntek

Barátom, Antal István emlékére – Távozott egy példakép, egy erős „székely szikla”
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket

Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
2026. január 30., péntek

Nicușor Dan szerint két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket
2026. január 30., péntek

Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdette a Zöldövezet program 20. kiadását, amelyben összesen 850 ezer lejjel támogatják civil szervezetek környezetvédelmi projektjeit.

Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását
Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását
2026. január 30., péntek

Meghirdették a Zöldövezet program újabb kiadását
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően

Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
2026. január 30., péntek

Mennyi marad helyben? – két forgatókönyvet vázolt fel az államfő az adókat illetően
2026. január 30., péntek

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát

Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
2026. január 30., péntek

El kell indítani a Kalász negyedi temető bővítésének folyamatát
2026. január 29., csütörtök

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között

Egy 60 éves székelyudvarhelyi kerékpáros férfi szenvedett halálos balesetet csütörtök este a 137-es megyei úton – tájékoztat a Hargita megyei rendőrség.

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
2026. január 29., csütörtök

Kerékpárost gázoltak halálra Felsőboldogfalva és Székelyudvarhely között
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!