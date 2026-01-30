Fémből készült, több mint három méter magas medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn

A medveszobor és alkotója
Fotó: Szőke Gábor Miklós/Facebook
Óriási medveszobrot állítanak Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.
2026. január 30., 15:532026. január 30., 15:53
2026. január 30., 16:012026. január 30., 16:01
Az óriási medveszobor a Hargita megyei fürdővárosban található panzió udvarán kap majd helyet, a főúttól mintegy 200 méterre – számol be az MTI.
Varga Attila elmondta, hogy a szoborállítás Csepel polgármesterének, Borbély Lénárdnak a támogatásával valósul meg,
a 12 millió forintos szoborállítási költségek felét a magyarországi testvértelepülés elöljárója,
másik felét a tusnádfürdői vállalkozás biztosította.
Felidézte, hogy Tusnádfürdő pár évvel ezelőtt még a fürdővárosba rendszeresen bejáró medvék miatt volt benne a hírekben, de az elmúlt években sikerült elérni, hogy a nagyvadak már nincsenek jelen a településen.
Emlékeztetett arra, hogy a fürdővárosnak a címerében is benne van a medve, hiszen a hegyvidéki településen mindig volt medve, a nagyvad a kommunizmus idején, a 70-80-as években is egyfajta turistaattrakciónak számított.
– fogalmazott Varga Attila, aki szerint az óriásszobor ilyen értelemben egyfajta hiánypótló dolog a településen.
Elmondta, hogy Borbély Lénárd csepeli polgármester, valamint Szőke Gábor Miklós szobrászművész és felesége, Hauer Berta rendszeres vendégei a panziónak, így született meg az óriási medveszobor ötlete. Megvalósulásával
– mondta a kezdeményező. Hozzátette: ötletként az is felmerült, hogy a szobrot majd a Tusványos idejére a szabadegyetem és diáktábor helyszínére, a tusnádfürdői kempingbe szállítsák, de „ez még a jövő zenéje”.
Fotó: Szőke Gábor Miklós/Facebook
Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva.
Varga Attila szerint a corten acélon, amikor megrozsdásodik, olyan nagyon tömött rozsda alakul ki, amely meggátolja a további rozsdásodást. „Jelen esetben pont azt a vörösesbarna színt adja meg, ami a medvének az igazi színe” – mondta.
A szobornak belső világítása is lesz, amelyet egy 40 méteres LED-csík biztosít, így
A szobor talapzata is elkészült, az avatóünnepséget szerdán, február 4-én tartják.
Az óriásmedvét készítő Szőke Gábor Miklós budapesti szobrászművész a magyar kortárs szobrászati szcéna kiemelkedő alkotója. Művei közterületeken és magángyűjteményekben is megtalálhatók, Magyarországon és külföldön egyaránt. Óriási állatszobrai közül a legtöbb Budapesten és Kazincbarcikán található, legismertebb munkái a budapesti Fradi-sas és az Atlantában felállított Sólyom.
Méltánytalan a valóban betegszabadságra szorulókkal szemben, hogy ennek első napját nem fizetik, de szükség van az intézkedésre, mert a hatóságok „elvesztették az ellenőrzést” a fiktív betegszabadságok felett – véli az egészségügyi miniszter.
Az embereket érzékenyen érintő adóemelésről is beszélt Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a helyi önkormányzati képviselők januári ülésén. Mint mondta, a kormány döntését kellett végrehajtaniuk, az emberek feszültsége mégis rájuk irányul.
Vaddisznótámadásban sérült meg súlyosan és vesztett sok vért egy ember az Argeș megyei Nucșoara község nehezen megközelíthető területén. Megmentésére a hegyimentőket is riasztották.
Egy lehetséges regionális válság súlyosságától függően 50 banitól 4,5 lejig terjedő összeggel nőhet az üzemanyag ára Romániában, és a gázolaj esetében lesz nagyobb a drágulás mértéke – véli az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
Nicușor Dan államfő szerint napjainkban két nagy veszély fenyegeti a tizenéveseket: a drogok, illetve az elidegenedés, a közösséghez való tartozás hiánya.
A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány meghirdette a Zöldövezet program 20. kiadását, amelyben összesen 850 ezer lejjel támogatják civil szervezetek környezetvédelmi projektjeit.
Észszerűtlennek tartja Nicușor Dan államfő, hogy a polgármesterek a jelenlegi helyzetben „többet kérjenek, mint amennyiből 2025-ben gazdálkodhattak”.
Nem lehet tovább várni a csíkszeredai Kalász negyedi köztemető területének bővítésével, a folyamatot idén el kell indítani – tudtuk meg. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik irányba lehet kiterjeszteni a sírkertet, erről később születik döntés.
Egy 60 éves székelyudvarhelyi kerékpáros férfi szenvedett halálos balesetet csütörtök este a 137-es megyei úton – tájékoztat a Hargita megyei rendőrség.
szóljon hozzá!