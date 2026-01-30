Rovatok
Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat

Hegyimentőknek kellett lehozniuk a helikopterig az áldozatot • Fotó: Salvamont Argeș Facebook-oldala

Hegyimentőknek kellett lehozniuk a helikopterig az áldozatot

Fotó: Salvamont Argeș Facebook-oldala

Vaddisznótámadásban sérült meg súlyosan és vesztett sok vért egy ember az Argeș megyei Nucșoara község nehezen megközelíthető területén. Megmentésére a hegyimentőket is riasztották.

Székelyhon

2026. január 30., 13:302026. január 30., 13:30

2026. január 30., 13:462026. január 30., 13:46

Nehezen megközelíthető terepen kellett beavatkozniuk az Argeș megyei hegyimentőknek, miután egy férfi vaddisznótámadás áldozata lett.

A Salvamont tájékoztatása szerint a vaddisznótámadás áldozata többszöri sérülést szenvedett és sok vért veszített, ezért előbb elsősegélyben részesítették, majd miután stabilizálták az állapotát, hordággyal a mentőhelikopter leszállóhelyéig vitték, ahonnan légi úton szállították a sérültet kórházba.

Belföld
