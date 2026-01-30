Vaddisznó támadt egy emberre, sok vért veszített az áldozat

Hegyimentőknek kellett lehozniuk a helikopterig az áldozatot
Fotó: Salvamont Argeș Facebook-oldala
Vaddisznótámadásban sérült meg súlyosan és vesztett sok vért egy ember az Argeș megyei Nucșoara község nehezen megközelíthető területén. Megmentésére a hegyimentőket is riasztották.
2026. január 30., 13:302026. január 30., 13:30
Nehezen megközelíthető terepen kellett beavatkozniuk az Argeș megyei hegyimentőknek, miután egy férfi vaddisznótámadás áldozata lett.
A Salvamont tájékoztatása szerint a vaddisznótámadás áldozata többszöri sérülést szenvedett és sok vért veszített, ezért előbb elsősegélyben részesítették, majd miután stabilizálták az állapotát, hordággyal a mentőhelikopter leszállóhelyéig vitték, ahonnan légi úton szállították a sérültet kórházba.
