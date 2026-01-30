Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
Első alkalommal szervezik meg a Gyermek és Ifjúsági Citeraegyüttesek Találkozóját január 31-én, szombaton, 11 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota Kistermében.
Az esemény célja, hogy új lendületet adjon az erdélyi citeramozgalomnak, valamint támogassa és inspirálja a fiatal népzenész generációt. Az elmúlt években a citera Erdély-szerte reneszánszát éli:
Erre a növekvő érdeklődésre válaszul született meg a találkozó gondolata, amely hiánypótló szakmai és közösségi fórummá kíván válni. A találkozó nem verseny, hanem bemutatkozási és tanulási lehetőség. A résztvevő egyéni előadók, csoportok és zenekarok legfeljebb 8 perces produkcióval mutatkozhatnak be – írják a szervezők.
A rendezvény elsődleges célja
valamint annak elősegítése, hogy a fiatal citerások egymástól tanulva fejlődhessenek tovább. Mentorálás a szakmai fejlődésért. Az esemény kiemelt eleme a mentorcsapat, amelynek tagjai nem zsűriként, hanem támogató, segítő szakemberekként kísérik a fiatal zenészek munkáját.
Az esemény ingyenes, és nemcsak a fellépőknek, hanem a népzene iránt érdeklődő közönségnek is különleges élményt ígér.
