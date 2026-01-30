Rovatok
Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Első alkalommal szervezik meg a Gyermek és Ifjúsági Citeraegyüttesek Találkozóját január 31-én, szombaton, 11 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota Kistermében.

Székelyhon

2026. január 30., 14:492026. január 30., 14:49

Az esemény célja, hogy új lendületet adjon az erdélyi citeramozgalomnak, valamint támogassa és inspirálja a fiatal népzenész generációt. Az elmúlt években a citera Erdély-szerte reneszánszát éli:

egyre több gyermek és fiatal fedezi fel a hangszerben rejlő zenei és közösségformáló erőt.

Erre a növekvő érdeklődésre válaszul született meg a találkozó gondolata, amely hiánypótló szakmai és közösségi fórummá kíván válni. A találkozó nem verseny, hanem bemutatkozási és tanulási lehetőség. A résztvevő egyéni előadók, csoportok és zenekarok legfeljebb 8 perces produkcióval mutatkozhatnak be – írják a szervezők.

A rendezvény elsődleges célja

a tudásmegosztás, kapcsolatépítés és inspiráció,

valamint annak elősegítése, hogy a fiatal citerások egymástól tanulva fejlődhessenek tovább. Mentorálás a szakmai fejlődésért. Az esemény kiemelt eleme a mentorcsapat, amelynek tagjai nem zsűriként, hanem támogató, segítő szakemberekként kísérik a fiatal zenészek munkáját.

Az esemény ingyenes, és nemcsak a fellépőknek, hanem a népzene iránt érdeklődő közönségnek is különleges élményt ígér.

Marosszék
