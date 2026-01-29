Rovatok
Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el

Egyelőre a vadállományban terjed a sertéspestis Maros megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Egyelőre a vadállományban terjed a sertéspestis Maros megyében. Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Terjed a sertéspestis-fertőzés a vaddisznóknál Maros megyében, és emiatt veszélyben vannak a háztáji sertések, sőt a nagyobb sertésfarmok is – közölte a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője szerdán. Idén már negyven vaddisznótetemet égettek el.

Simon Virág

2026. január 29., 12:052026. január 29., 12:05

A prefektusi kollégium szerdai ülésén többek között a Maros megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője, Nagy Péter Tamás számolt be a múlt évi tevékenységükről és az aktuális gondokról.

A szakember szerint 2018 óta nem tapasztaltak olyan virulens sertéspestis-fertőzést, mint idén decemberben és januárban a vadállományban. Decemberben különösen odafigyeltek a háztáji disznók szállítására, levágására, különösen azért, mert egyre több gócpont alakul ki a vadállományban.

Jelenleg tizenkét gócpont van Maros megye területén, a fertőzést mindegyik esetben vaddisznókban mutatták ki.

Nagy Péter Tamás elmondta, hogy csak januárban negyven elpusztult vaddisznót semmisítettek meg. A szakember szerint a sertéspestis-gócpontok azonosítása, felügyelet alatt tartása nagyon fontos, és jelentősen befolyásolja a háztáji gazdaságokat, illetve a sertésfarmokat egyaránt.

Karanténterületeket jelölnek ki és korlátozzák a sertések eladását, szállítását a gócpontok környékén. „Amíg nem szabadulunk meg a vadállományban terjedő sertéspestistől, addig veszélyben vannak a háztáji gazdaságok is” – húzta alá a hatósági állatorvos.

Maros megye Marosszék
