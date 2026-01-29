Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el

Egyelőre a vadállományban terjed a sertéspestis Maros megyében. Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Terjed a sertéspestis-fertőzés a vaddisznóknál Maros megyében, és emiatt veszélyben vannak a háztáji sertések, sőt a nagyobb sertésfarmok is – közölte a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője szerdán. Idén már negyven vaddisznótetemet égettek el.
A prefektusi kollégium szerdai ülésén többek között a Maros megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője, Nagy Péter Tamás számolt be a múlt évi tevékenységükről és az aktuális gondokról.
A szakember szerint 2018 óta nem tapasztaltak olyan virulens sertéspestis-fertőzést, mint idén decemberben és januárban a vadállományban. Decemberben különösen odafigyeltek a háztáji disznók szállítására, levágására, különösen azért, mert egyre több gócpont alakul ki a vadállományban.
Nagy Péter Tamás elmondta, hogy csak januárban negyven elpusztult vaddisznót semmisítettek meg. A szakember szerint a sertéspestis-gócpontok azonosítása, felügyelet alatt tartása nagyon fontos, és jelentősen befolyásolja a háztáji gazdaságokat, illetve a sertésfarmokat egyaránt.
Karanténterületeket jelölnek ki és korlátozzák a sertések eladását, szállítását a gócpontok környékén. „Amíg nem szabadulunk meg a vadállományban terjedő sertéspestistől, addig veszélyben vannak a háztáji gazdaságok is” – húzta alá a hatósági állatorvos.
A Maros Megyei Tanfelügyelőség beiskolázási tervei alapján a következő tanévben 106 előkészítő és ötven kilencedik osztályt terveznek indítani a magyar tagozaton. A gyereklétszám azonban lassú apadást mutat már évek óta.
Az Aquaserv Rt. tájékoztatása szerint az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt január 29-én ideiglenesen felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást több Maros megyei településen.
Idén is megszervezi marosvásárhelyi megemlékezését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – tájékoztatt szerdai közleményében a civil szervezet.
Megtámadtak egy taxisofőrt szerdán hajnalban: egy Marosvásárhelyről Galambodig tartó út során kofliktus tört ki három kiskorú fiú és a sofőr között az út kifizetése miatt.
Biztonságosabbá tették a közlekedést a Maros völgyében: jégcsapokat távolítottak el a sziklafalakról a Maros megyei hegyimentők.
Két ember életét vesztette, miután kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete szerdán reggel Marosfelfaluban – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.
Több betegnek segíthetnek egy 63 éves agyhalott donor szervei és szövetei, akinek a máját, a veséit és a csontszövetét távolították el az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.
Százhetven millió eurós támogatást hívhat le hét – köztük Maros – megye zöldenergia előállítására és tárolására. Több pontot kap az az önkormányzat, amely a lakókkal közösen pályázik.
Lángra kapott egy fűrészporelszívó berendezés a Maros megyei Görgénysóaknán hétfő délután. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.
A 16 éves marosvásárhelyi Máthé Dávid aranyérmet nyert a 2026-os IZHO Nemzetközi Multidiszciplináris Olimpián Kazahsztánban a romániai válogatott tagjaként. A szerény, csendes tehetségről édesapja mesélt a Székelyhonnak.
