Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el

Terjed a sertéspestis-fertőzés a vaddisznóknál Maros megyében, és emiatt veszélyben vannak a háztáji sertések, sőt a nagyobb sertésfarmok is – közölte a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője szerdán. Idén már negyven vaddisznótetemet égettek el.

A prefektusi kollégium szerdai ülésén többek között a Maros megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője, Nagy Péter Tamás számolt be a múlt évi tevékenységükről és az aktuális gondokról.

A szakember szerint 2018 óta nem tapasztaltak olyan virulens sertéspestis-fertőzést, mint idén decemberben és januárban a vadállományban. Decemberben különösen odafigyeltek a háztáji disznók szállítására, levágására, különösen azért, mert egyre több gócpont alakul ki a vadállományban.