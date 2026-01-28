Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt

Támadás ért egy taxisofőrt szerda hajnalban: egy Marosvásárhelyről Galambodig tartó út során kofliktus támadt három kiskorú fiú és a sofőr között az út kifizetése miatt.

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint egy 54 éves taxisofőr három fiatalt szállított Marosvásárhely Unirii negyedéből Galambod településre szerda hajnalban. Mezőszabad kijáratánál az út vitatott kifizetése miatt azonban az utasokat kiszállította az autóból, ezt követően, az elsődleges vizsgálatok szerint, a

taxist arcon ütötték egy tompa tárggyal.

A helyszínre orvosi segítséget kértek, a sértettet kórházba szállították ellátásra. A három fiatal a rendőrök kiérkezésekor már nem tartózkodott a helyszínen, azonban rövid időn belül elfogták őket. Kiderült, hogy mindhárman kiskorúak:

egy 13, egy 15 és egy 16 éves fiúról van szó.