Kiskorúak bántalmaztak egy taxisofőrt a viteldíj kifizetése miatt

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Támadás ért egy taxisofőrt szerda hajnalban: egy Marosvásárhelyről Galambodig tartó út során kofliktus támadt három kiskorú fiú és a sofőr között az út kifizetése miatt.
A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint egy 54 éves taxisofőr három fiatalt szállított Marosvásárhely Unirii negyedéből Galambod településre szerda hajnalban. Mezőszabad kijáratánál az út vitatott kifizetése miatt azonban az utasokat kiszállította az autóból, ezt követően, az elsődleges vizsgálatok szerint, a
A helyszínre orvosi segítséget kértek, a sértettet kórházba szállították ellátásra.
A három fiatal a rendőrök kiérkezésekor már nem tartózkodott a helyszínen, azonban rövid időn belül elfogták őket. Kiderült, hogy mindhárman kiskorúak:
A fiatalokat a rendőrségre kísérték további kihallgatásra, az ügyben a nyomozást az ügyészség felügyelete mellett folytatják. Az eset kapcsán értesítették a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot is.
