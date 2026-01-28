Két áldozatot találtak egy Maros megyei tűzesetnél

Két ember életét vesztette, miután kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete szerdán reggel Marosfelfaluban – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

Székelyhon 2026. január 28., 10:262026. január 28., 10:26 2026. január 28., 11:362026. január 28., 11:36

A helyszínre több tűzoltóautó, egy rohammentő-egység (SMURD), illetve egy mentőautó is kiszállt. Az oltás megkezdésekor a tűzoltók két embert találtak az épületben. Az áldozatokat kimenekítették az égő házból, a mentőegységek

azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban az életüket már nem tudták megmenteni.

A tűz keletkezésének pontos okát a katasztrófavédelem szakemberei vizsgálják.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A rendőrség is vizsgálja az esetet A tűzeset miatt nem sokkal kilenc óra előtt riasztották a rendőrséget, akik megállapították, hogy egy 69 éves férfi és egy 58 éves nő vesztette életét. Az ügyben eljárást indítottak gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.