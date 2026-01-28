Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
Idén is megszervezi marosvásárhelyi megemlékezését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – tájékoztatt szerdai közleményében a civil szervezet.
Izsák Balázs, az SZNT elnöke mozgósító felhívásában rámutat: a székely szabadság napja nem pusztán történelmi emléknap, a jelenről és a jövőről is szól.
A Gazdasági szuverenitást! Szabad nyelvhasználatot! című írás megállapítja, hogy
Az ezen részt vevők nemcsak az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek, hanem az eszmére is, amelyért életüket adták: a szabadságért, a nemzeti önrendelkezésért – írták az MTI által idézett közleményben.
Hangsúlyozták, hogy a székely szabadság napja nem csak a múltról, hanem a jelenről és jövőről is szól, „arról, hogy lesz-e Székelyföldnek valódi beleszólása saját ügyeibe, és hogy megmaradhat-e olyan közösségi térként, ahol a székelység saját nyelvén, kultúrájában és intézményeiben, a történelmi hagyományainak megfelelően élhet”.
Az SZNT felhívásában rámutatott: a jelenlegi romániai politikai és közigazgatási folyamatok komoly veszélyeket is hordoznak,
Ez akár a jelenleg még létező területi közigazgatási keret felszámolását is jelentheti – figyelmeztet az SZNT. Hozzáteszik, hogy ez a szándék ellentétes a közösségi önrendelkezés európai elvével, „és közvetlenül fenyegeti a székely nép jövőjét”.
Ezért a székely szabadság napja nemcsak a megemlékezésé, hanem a tiltakozásé is – hangsúlyozza a civil szervezet, arra hívva minden székelyt, minden erdélyi magyart és minden szabadságszerető embert, hogy vegyen részt a megemlékezésen és az azt követő felvonuláson.
– áll a mozgósító felhívásban.
Hangsúlyozzák: a román államhatalom „sok mindent megtehet”, elutasíthatja újra Székelyföld autonómiastatútumát, járdára szoríthatja a tiltakozó felvonulást, de nem írhatja át a résztvevők gondolatait, a székely nép Székelyföld jövőjére vonatkozó akaratát. „Ezt kell megmutatnunk március 10-én, s ehhez nagyon sokan kell legyünk!” – zárta mozgósító felhívását az SZNT elnöke.
