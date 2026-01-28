Székely szabadság napja: idén is megszervezik a felvonulást Marosvásárhelyen

Idén is megszervezi marosvásárhelyi megemlékezését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – tájékoztatt szerdai közleményében a civil szervezet.

Izsák Balázs, az SZNT elnöke mozgósító felhívásában rámutat: a székely szabadság napja nem pusztán történelmi emléknap, a jelenről és a jövőről is szól.

Az ezen részt vevők nemcsak az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek, hanem az eszmére is, amelyért életüket adták: a szabadságért, a nemzeti önrendelkezésért – írták az MTI által idézett közleményben.

Hirdetés

Hangsúlyozták, hogy a székely szabadság napja nem csak a múltról, hanem a jelenről és jövőről is szól, „arról, hogy lesz-e Székelyföldnek valódi beleszólása saját ügyeibe, és hogy megmaradhat-e olyan közösségi térként, ahol a székelység saját nyelvén, kultúrájában és intézményeiben, a történelmi hagyományainak megfelelően élhet”.

Az SZNT felhívásában rámutatott: a jelenlegi romániai politikai és közigazgatási folyamatok komoly veszélyeket is hordoznak,