Hatalmas jégcsapokat távolítottak el sziklafalakról a Maros völgyében

Biztonságosabbá tették a közlekedést a Maros völgyében: jégcsapokat távolítottak el a sziklafalakról a Maros megyei hegyimentők.

Látványos beavatkozást hajtott végre a Maros megyei hegyimentő-szolgálat csapata az Andrenyásza és Palotailva közötti útszakaszon, a Maros völgyében, ahol a sziklafalakról nagyméretű jégcsapok lógtak le.

ezért a hegyimentők alpintechnikai módszerekkel és speciális felszereléssel távolították el azokat.

A művelet ideje alatt a forgalmat ideiglenesen korlátozták és irányították, a beavatkozás befejezése után az útszakaszt biztonságosnak nyilvánították – olvasható a hegyimentők közösségi oldalán.