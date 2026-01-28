Fotó: Dolj megyei katasztrófavédelem
Hat megye tizenhét településén volt szükség az elmúlt 24 órában a tűzoltók közbelépésére a heves esőzések okozta károk miatt – közölte szerdán a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).
2026. január 28., 11:452026. január 28., 11:45
2026. január 28., 11:522026. január 28., 11:52
A DSU sajtóirodájának tájékoztatása szerint szerint Krassó-Szörény, Hunyad, Dolj, Gorj, Mehedinți és Máramaros megyében volt szükség bevetésekre. A tűzoltók egy házból, két melléképületből, huszonöt udvarból és hét pincéből, illetve alagsorból szivattyúzták ki a vizet. Ugyanakkor eltávolítottak az úttestről egy kidőlt fát és néhány, a szél által két házról lerepített épületelemet.
A Dolj megyei Călugărei településen
Máramaros megyében a jégtorlaszok kialakulása miatt a Lápos-folyó kilépett a medréből Macskamezőnél (Răzoare), és
A közelben álló tizenegy ház védelme érdekében a hatóságok egy körülbelül 220 méter hosszú töltést építettek fel homokzsákokból. A tűzszerészek ugyanakkor két helyen robbantást is végrehajtottak a folyón a jégtorlaszok feldarabolása végett.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) csak abban az esetben támogatja a parlamentben a kormány költségcsökkentő, közigazgatást érintő csomagját, ha azzal egyszerre a szociáldemokraták által javasolt gazdaságélénkítő intézkedéseket is előterjesztik.
Görög szurkolók százai érkeztek kedden este a Temes megyei Lugosra, hogy megnézzék a baleset helyszínét, ahol hét szurkolótársuk vesztette életét, hárman pedig megsérültek. A temesvári megyei kórházba is ellátogattak, ahol a sérülteket ápolják.
Ilie Bolojan kormányfő kedd este részvétét fejezte ki a Temes megyei közúti balesetben meghalt hét görög fiatal családjának.
A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.
Mintegy négyszáz diák és szülő tüntetett kedden a temesvári Opera téren, igazságot követelve a Temes megyei Csenében meggyilkolt 15 éves fiatalnak, Mariónak, akinek megölésében bűntárs volt egy 13 éves – jelenleg szabadlábon lévő – fiú is.
Novemberben már feltöltötték az 500 lejes tanszertámogatást ötszázezer jogosult diák kártyájára, a decemberben kiosztott új kártyák közül viszont közel 60 ezren még mindig nem kapták meg. A feltöltés időpontja egyelőre bizonytalan.
Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi.
Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.
Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.
Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.
szóljon hozzá!