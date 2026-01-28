Hat megye tizenhét településén volt szükség az elmúlt 24 órában a tűzoltók közbelépésére a heves esőzések okozta károk miatt – közölte szerdán a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

A DSU sajtóirodájának tájékoztatása szerint szerint Krassó-Szörény, Hunyad, Dolj, Gorj, Mehedinți és Máramaros megyében volt szükség bevetésekre. A tűzoltók egy házból, két melléképületből, huszonöt udvarból és hét pincéből, illetve alagsorból szivattyúzták ki a vizet. Ugyanakkor eltávolítottak az úttestről egy kidőlt fát és néhány, a szél által két házról lerepített épületelemet. A Dolj megyei Călugărei településen

a tűzoltók a Desnățui-folyó árjából mentettek ki egy embert.

Máramaros megyében a jégtorlaszok kialakulása miatt a Lápos-folyó kilépett a medréből Macskamezőnél (Răzoare), és

körülbelül negyven hektár termőterületet öntött el.