Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Embert mentettek ki a vízből, jégtorlaszokat robbantottak – országszerte károkat okozott a heves esőzés

• Fotó: Dolj megyei katasztrófavédelem

Fotó: Dolj megyei katasztrófavédelem

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hat megye tizenhét településén volt szükség az elmúlt 24 órában a tűzoltók közbelépésére a heves esőzések okozta károk miatt – közölte szerdán a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU).

Székelyhon

2026. január 28., 11:452026. január 28., 11:45

2026. január 28., 11:522026. január 28., 11:52

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A DSU sajtóirodájának tájékoztatása szerint szerint Krassó-Szörény, Hunyad, Dolj, Gorj, Mehedinți és Máramaros megyében volt szükség bevetésekre. A tűzoltók egy házból, két melléképületből, huszonöt udvarból és hét pincéből, illetve alagsorból szivattyúzták ki a vizet. Ugyanakkor eltávolítottak az úttestről egy kidőlt fát és néhány, a szél által két házról lerepített épületelemet.

A Dolj megyei Călugărei településen

Hirdetés

a tűzoltók a Desnățui-folyó árjából mentettek ki egy embert.

Máramaros megyében a jégtorlaszok kialakulása miatt a Lápos-folyó kilépett a medréből Macskamezőnél (Răzoare), és

körülbelül negyven hektár termőterületet öntött el.

A közelben álló tizenegy ház védelme érdekében a hatóságok egy körülbelül 220 méter hosszú töltést építettek fel homokzsákokból. A tűzszerészek ugyanakkor két helyen robbantást is végrehajtottak a folyón a jégtorlaszok feldarabolása végett.

Belföld Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Székelyhon

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Székelyhon

Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Székely Sport

Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Krónika

Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Székely Sport

Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 28., szerda

Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) csak abban az esetben támogatja a parlamentben a kormány költségcsökkentő, közigazgatást érintő csomagját, ha azzal egyszerre a szociáldemokraták által javasolt gazdaságélénkítő intézkedéseket is előterjesztik.

Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét
Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét
2026. január 28., szerda

Csak a saját gazdaságélénkítő javaslataik elfogadása mellett támogatja a PSD a kormány költségcsökkentő tervezetét
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére

Görög szurkolók százai érkeztek kedden este a Temes megyei Lugosra, hogy megnézzék a baleset helyszínét, ahol hét szurkolótársuk vesztette életét, hárman pedig megsérültek. A temesvári megyei kórházba is ellátogattak, ahol a sérülteket ápolják.

Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére
Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére
2026. január 28., szerda

Görög szurkolók százai érkeztek a romániai tragédia helyszínére
2026. január 28., szerda

Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben

Ilie Bolojan kormányfő kedd este részvétét fejezte ki a Temes megyei közúti balesetben meghalt hét görög fiatal családjának.

Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben
Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben
2026. január 28., szerda

Egy görög futballcsapat szurkolói vesztették életüket a Temes megyei balesetben
2026. január 28., szerda

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók

A szakszervezeti felmérés szerint nagy a felháborodás az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben a kormány által tervezett 10 százalékos költségcsökkentés miatt. Akár általános sztrájk is kirobbanhat a két ágazatban.

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
2026. január 28., szerda

Az általános sztrájkra is készek az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében

Mintegy négyszáz diák és szülő tüntetett kedden a temesvári Opera téren, igazságot követelve a Temes megyei Csenében meggyilkolt 15 éves fiatalnak, Mariónak, akinek megölésében bűntárs volt egy 13 éves – jelenleg szabadlábon lévő – fiú is.

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
2026. január 27., kedd

Tömegtüntetés Temesváron: igazságot követelnek a csenei gyilkosság ügyében
2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra

Novemberben már feltöltötték az 500 lejes tanszertámogatást ötszázezer jogosult diák kártyájára, a decemberben kiosztott új kártyák közül viszont közel 60 ezren még mindig nem kapták meg. A feltöltés időpontja egyelőre bizonytalan.

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
2026. január 27., kedd

Nem minden oktatási kártyán van már pénz: több tízezer család vár még az 500 lejes tanszertámogatásra
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként

Csehországban autóbusz-gyújtogatásokat, Litvániában terrortámadásokat készített elő az az Oroszországban élő személy, akinek a felbujtására Románia területén is szabotázsakciókat tervezett egy kolumbiai férfi.

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
2026. január 27., kedd

Romániában is robbantásokat terveztek egy nemzetközi szabotázshálózat részeként
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben

Több mint 6900 lakóingatlanban keletkezett tűz tavaly Romániában, ami mintegy 2 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A tűzesetekben 305 ember életét vesztette, az áldozatok többsége idős.

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Több mint háromszázan haltak meg lakástűz következtében 2025-ben
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak

Az egészséges mezei nyúlpopuláció megőrzése érdekében Arad megyéből Maros megyébe telepítettek közel hetven mezei nyulat.

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Maros megyében szaporodhatnak tovább az Arad mellől áttelepített nyulak
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve

Hétre emelkedett a kedden kora délutáni Temes megyében történt baleset halálos áldozatainak a száma, további három sérültet pedig kórházban kezelnek. Hatósági információk szerint az áldozatok egy mikrobusz utasai voltak, amelynek sofőrje előzésbe kezdett.

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
2026. január 27., kedd

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!