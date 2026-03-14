Nyárra be kell fejezni a homoródfürdői Hatos villa felújítását

Fotó: Olti Angyalka

A kezdeti nehézségek és a munkálatok leállása után ismét zajlik a Hatos villa energetikai korszerűsítése. Hargita Megye Tanácsa áthidalta a költségvetési hiányt, így júniusra egy teljesen megújult, energiatakarékos épület várhatja a táborozókat.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 14., 14:202026. március 14., 14:20

Kétmillió lejért pályázott az Országos Helyreállítási Terv programban (PNRR) Hargita Megye Tanácsa a homoródfürdői Hatos villa felújítása érdekében. A projekt célja, hogy hatékonyabban hasznosíthassák az energiát az épületben, ezáltal pedig a számlák is csökkenjenek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szigetelik a villát, ugyanakkor új ajtókat és ablakokat szerelnek be és a villanyhálózatot is modernizálják.

Miért állt le a beruházás?

A beruházás kivitelezését tavaly nyáron kezdték el, ám mindössze néhány hónap múlva, a különböző épületrészek elbontását követően le kellett álljon a megbízott cég.

Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke érdeklődésünkre még akkor elmondta:

előre nem látott problémák miatt jelentősen megnőtt a projekt értéke,

ezért új közbeszerzési eljárást kellett hirdessenek a megvalósítás érdekében.

Kiderült például, hogy tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen egy kinti beton-, valamint egy benti vaslépcső megépítése, továbbá külső tűzcsapot kell felszerelni, falakat kell kialakítani gipszkartonból, ugyanakkor több elkorhadt gerendát is ki kell cserélni a villában. E kötelezettségek miatt

4 millió lejre emelkedtek a kivitelezés költségei

– a plusz pénzt pedig önrészként kell biztosítsa a megyei önkormányzat. Utóbbi érdekében némi hitelt is felvettek. Mindemellett az sem mellékes, hogy az építkezési anyagok árának időközben történt növekedése miatt további, nagyjából kétmillió lejjel kell kiegészítse a kormány a munkálatok költségvetését.

A kivitelezés jelenlegi állása

Bíró Barna Botondot ismét felkerestük. A Székelyhonnak azt nyilatkozta, hogy azóta sikerült folytatni a munkálatokat a Hatos villánál.

A kivitelező mostanra az építkezés 35–40 százalékát végezte el,

ami azt jelenti, hogy az új ajtók és ablakok a helyükön vannak, a belső falakat pedig megerősítették. Zajlik az épület külső borításához szükséges OSB-lapok felhelyezése, a víz-, fűtés- és villanyvezetékek szerelése, valamint elkezdik a gipszkartonozást is. Március végén fog megtörténni a tetőcsere.

Az elöljáró hangsúlyozta, hogy a kivitelező júniusig be kell fejezze a munkálatokat. Hozzátette, a villát a későbbiekben is táborok helyszíneként szeretnék használni.

2026. március 13., péntek

Stratégiai tudással és erős közösséggel segítik a vállalkozókat

Három év szünet után folytatódik az Erdélyi Vállalkozói Iskola+ (EVI+) képzéssorozat – jelentették be pénteken, a képzés első hétvégéjének megnyitóján a partnerszervezetek képviselői Székelyudvarhelyen.

2026. március 13., péntek

Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen

Ahol a hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetünknek jövője van, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központjának avatóünnepségén.

2026. március 13., péntek

Kerékpárt lopott Székelyudvarhelyen, percekkel később elfogták a helyi rendőrök

Nem sokáig örülhetett zsákmányának pénteken a szomszédos megyéből érkező biciklitolvaj, hiszen a tettét követően mindössze néhány perc múlva elfogták őt a székelyudvarhelyi helyi rendőrök.

2026. március 13., péntek

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet

Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.

2026. március 13., péntek

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant

Elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy útszéli fának csapódott egy autós péntek reggel Árvátfalván. A szerencsétlenül járt sofőr járművébe egy másik, arra közlekedő személygépkocsi is nekiütközött.

2026. március 13., péntek

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet

A balesetet rögzítő térfigyelő kamerás felvételt látva Székelyudvarhely polgármestere azt írta, hogy kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.

2026. március 11., szerda

Szejkefürdőn is karamboloztak

Két személyautó ütközött és sodródott le az úttestről szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn.

2026. március 11., szerda

Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában

Székelyudvarhelyen szerdán újrakezdték a munkálatokat a Bethlen Gábor utcában, és az elkövetkező időszakban többfelé útjavításra, illetve forgalomkorlátozásra kell számítani.

2026. március 11., szerda

Szentegyházi fűrésztelepen pusztítottak a lángok

Szinte teljesen megsemmisült egy fűrésztelep csarnoka a szerdára virradó éjszaka keletkezett tűzben Szentegyházán.

2026. március 11., szerda

Busz indul Székelyudvarhelyről a székely szabadság napjára

Buszt indít kedden Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyre a Székely szabadság napjára a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) helyi szervezete.

2026. március 09., hétfő

