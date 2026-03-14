Nyárra be kell fejezni a homoródfürdői Hatos villa felújítását

Kívül-belül zajlik a munka a Hatos villánál
Fotó: Olti Angyalka
A kezdeti nehézségek és a munkálatok leállása után ismét zajlik a Hatos villa energetikai korszerűsítése. Hargita Megye Tanácsa áthidalta a költségvetési hiányt, így júniusra egy teljesen megújult, energiatakarékos épület várhatja a táborozókat.
Kétmillió lejért pályázott az Országos Helyreállítási Terv programban (PNRR) Hargita Megye Tanácsa a homoródfürdői Hatos villa felújítása érdekében. A projekt célja, hogy hatékonyabban hasznosíthassák az energiát az épületben, ezáltal pedig a számlák is csökkenjenek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szigetelik a villát, ugyanakkor új ajtókat és ablakokat szerelnek be és a villanyhálózatot is modernizálják.
A beruházás kivitelezését tavaly nyáron kezdték el, ám mindössze néhány hónap múlva, a különböző épületrészek elbontását követően le kellett álljon a megbízott cég.
Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke érdeklődésünkre még akkor elmondta:
ezért új közbeszerzési eljárást kellett hirdessenek a megvalósítás érdekében.
Fotó: Olti Angyalka
Kiderült például, hogy tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen egy kinti beton-, valamint egy benti vaslépcső megépítése, továbbá külső tűzcsapot kell felszerelni, falakat kell kialakítani gipszkartonból, ugyanakkor több elkorhadt gerendát is ki kell cserélni a villában. E kötelezettségek miatt
– a plusz pénzt pedig önrészként kell biztosítsa a megyei önkormányzat. Utóbbi érdekében némi hitelt is felvettek. Mindemellett az sem mellékes, hogy az építkezési anyagok árának időközben történt növekedése miatt további, nagyjából kétmillió lejjel kell kiegészítse a kormány a munkálatok költségvetését.
Fotó: Olti Angyalka
Bíró Barna Botondot ismét felkerestük. A Székelyhonnak azt nyilatkozta, hogy azóta sikerült folytatni a munkálatokat a Hatos villánál.
ami azt jelenti, hogy az új ajtók és ablakok a helyükön vannak, a belső falakat pedig megerősítették. Zajlik az épület külső borításához szükséges OSB-lapok felhelyezése, a víz-, fűtés- és villanyvezetékek szerelése, valamint elkezdik a gipszkartonozást is. Március végén fog megtörténni a tetőcsere.
Az elöljáró hangsúlyozta, hogy a kivitelező júniusig be kell fejezze a munkálatokat. Hozzátette, a villát a későbbiekben is táborok helyszíneként szeretnék használni.
