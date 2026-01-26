Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Lángra kapott egy fűrészporelszívó berendezés a Maros megyei Görgénysóaknán hétfő délután. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.
A szászrégeni tűzoltókat egy Görgénysóaknán történt tűzesethet riasztották hétfő délután, ahol egy fűrészpor elszívására szolgáló berendezés gyulladt ki. A kiérkező egységek megállapították, hogy
A helyszínre a szászrégeni tűzoltók több járművel vonultak ki, a beavatkozást a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók még egy tűzoltóautóval segítették, a helyszínen pedig a vállalat saját tűzoltó járműve is rendelkezésre állt.
Az eset során személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének pontos okát a beavatkozást követően vizsgálják ki – adta hírül a Maros megyei tűzoltóság.
