Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Lángra kapott egy fűrészporelszívó berendezés a Maros megyei Görgénysóaknán hétfő délután. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Székelyhon

2026. január 26., 15:572026. január 26., 15:57

A szászrégeni tűzoltókat egy Görgénysóaknán történt tűzesethet riasztották hétfő délután, ahol egy fűrészpor elszívására szolgáló berendezés gyulladt ki. A kiérkező egységek megállapították, hogy

az elszívó berendezés gyulladt ki és nagy füst képződött.

A helyszínre a szászrégeni tűzoltók több járművel vonultak ki, a beavatkozást a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók még egy tűzoltóautóval segítették, a helyszínen pedig a vállalat saját tűzoltó járműve is rendelkezésre állt.

Az eset során személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének pontos okát a beavatkozást követően vizsgálják ki – adta hírül a Maros megyei tűzoltóság.

Marosszék Tűzeset
