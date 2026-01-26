Rovatok
Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok

Nemcsak középületeken, hanem magánházakon is lehet napelem önkormányzati pályázattal. Képünk illusztráció

Nemcsak középületeken, hanem magánházakon is lehet napelem önkormányzati pályázattal. Képünk illusztráció

Százhetven millió eurós támogatást hívhat le hét – köztük Maros – megye zöldenergia előállítására és tárolására. Több pontot kap az az önkormányzat, amely a lakókkal közösen pályázik.

Simon Virág

2026. január 26., 18:072026. január 26., 18:07

A Méltányos Átállási Alap az ország hét megyéjében, köztük Maros megyében is elérhető. Ott lehet jelentős uniós pénzalapokat megcélozni, ahol nagyipari, szennyező tevékenység folyik, illetve jelentős átalakulásra van szükség ahhoz, hogy Románia elérje a klímasemlegességet.

A méltányos átállásra biztosított pénzalapokra többek között kis cégek, ipari vállalatok, de önkormányzatok is pályázhatnak. A napokban jelent meg a megyei, városi és községi önkormányzatok számára elérhető kiírás, amely zöldenergia előállítására alkalmas eszközök telepítéséről és az energia tárolását biztosító berendezések megvásárlásáról szól.

Fontos a lakosságot is bevonni

Kodok Márton civil aktivista, a Napelem Erdélyi Klub adminisztrátora felhívást intézett az önkormányzatokhoz, arra biztatva a vezetőiket, hogy ne csak a középületek napelemmel való ellátását tartsák szem előtt, hanem vonják be a helyi lakosságot is a pályázatukba.

Mint írja, noha a pályázatot a polgármesteri hivatal vagy megyei tanács nyújtja be, a kiírás pontozási rendszere kiemelt többletpontokkal (akár 15 ponttal) jutalmazza azokat, amelyek a középületek mellett magánházakat is beemelnek a támogatás céljai közé.

Idézet
Ha legalább húsz háztartást bevonnak, azzal maximalizálják a pontszámot, így szinte garantálható a forrás elnyerése.

Ez azért is fontos, mert a Zöld ház program a lakosság számára már a múlté, a családoknak nincs más lehetőségük támogatáshoz jutni, csak akkor, ha az önkormányzat felkarolja őket ebben az új programban.”

Kodok elismeri, hogy az önkormányzatoknak egyszerűbb csak magukra fókuszálva pályázni, mint bevonni támogatásra jogosult, nehéz helyzetben élő családokat, illetve 29 év alatti fiatalokat, 55 év feletti személyeket vagy fogyatékkal élőket, de

Idézet
ha magukra pályáznak, akkor nemcsak cserben hagyják a helyi családokat, akiknek ez az egyetlen esélyük, de a pályázati sikert is kockáztatnák, hiszen a közös pályázat sokkal több pontot ér.

A civil aktivista úgy értékeli, ez a pályázat nemcsak „ingyen pénz”, hanem lehetőség egy összetartóbb, energetikailag függetlenebb helyi közösség kiépítésére.

Még tanulmányozzák a kiírást

A marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője, Borsos Csaba a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a város pályázatíró irodája ismeri a kiírást, de egyelőre nem született döntés arról, hogy milyen módon és konkrétan mire nyújtanak be pályázatot.

Lukács Katalin, Maros Megye Tanácsának sajtószóvivője tájékoztatása szerint tanulmányozzák a kiírást, és első körben azt szeretnék, hogy a pályázati pénzből a megyei önkormányzathoz tartozó kórházépületekre szereltessenek napelemeket, de konkrét döntés, hogy mire és milyen módon pályáznak, még nem született. A pályázatokat február végétől lehet benyújtani.

Maros megye Marosszék Környezetvédelem
Hirdetés
