Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok

Százhetven millió eurós támogatást hívhat le hét – köztük Maros – megye zöldenergia előállítására és tárolására. Több pontot kap az az önkormányzat, amely a lakókkal közösen pályázik.

A Méltányos Átállási Alap az ország hét megyéjében, köztük Maros megyében is elérhető. Ott lehet jelentős uniós pénzalapokat megcélozni, ahol nagyipari, szennyező tevékenység folyik, illetve jelentős átalakulásra van szükség ahhoz, hogy Románia elérje a klímasemlegességet.

A méltányos átállásra biztosított pénzalapokra többek között kis cégek, ipari vállalatok, de önkormányzatok is pályázhatnak. A napokban jelent meg a megyei, városi és községi önkormányzatok számára elérhető kiírás, amely zöldenergia előállítására alkalmas eszközök telepítéséről és az energia tárolását biztosító berendezések megvásárlásáról szól.

Fontos a lakosságot is bevonni

Kodok Márton civil aktivista, a Napelem Erdélyi Klub adminisztrátora felhívást intézett az önkormányzatokhoz, arra biztatva a vezetőiket, hogy ne csak a középületek napelemmel való ellátását tartsák szem előtt, hanem vonják be a helyi lakosságot is a pályázatukba.

Mint írja, noha a pályázatot a polgármesteri hivatal vagy megyei tanács nyújtja be, a kiírás pontozási rendszere kiemelt többletpontokkal (akár 15 ponttal) jutalmazza azokat, amelyek a középületek mellett magánházakat is beemelnek a támogatás céljai közé.