Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció

Fotó: Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház
Több betegnek segíthetnek egy 63 éves agyhalott donor szervei és szövetei, akinek a máját, a veséit és a csontszövetét távolították el az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.
Idén először volt szövet- és második alkalommal történt szervdonáció a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban – közli az egészségügyi intézmény. Mint mondták, a donor egy 63 éves agyhalott ember volt, akinek családtagjai úgy döntöttek, hogy
Az is kiderül, hogy a veséket a Kolozsvári Urológiai és Veseátültetési Klinikai Intézetbe, a májmintát Bukarestbe, a Fundeni Klinikai Kórházba, a csontszövetet pedig a Colentina Szövetbankba küldték.
A közleményben külön kiemelik a család áldozatát, az orvosok tiszteletteljes és szakértői munkáját, ugyanakkor a betegeket, akik a donáció által új esélyt kaptak az életre.
Ahogy arról már beszámoltunk, Marosvásárhelyen idén ez már a második szervdonáció volt: múlt csütörtökön egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek akkor szintén Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.
Marosvásárhelyen hajtották végre 2026 első szervkivételét: egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.
