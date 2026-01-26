Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció

• Fotó: Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház

Fotó: Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több betegnek segíthetnek egy 63 éves agyhalott donor szervei és szövetei, akinek a máját, a veséit és a csontszövetét távolították el az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.

Székelyhon

2026. január 26., 20:272026. január 26., 20:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén először volt szövet- és második alkalommal történt szervdonáció a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban – közli az egészségügyi intézmény. Mint mondták, a donor egy 63 éves agyhalott ember volt, akinek családtagjai úgy döntöttek, hogy

Idézet
az őket ért fájdalmat reménnyé változtatják.

Az is kiderül, hogy a veséket a Kolozsvári Urológiai és Veseátültetési Klinikai Intézetbe, a májmintát Bukarestbe, a Fundeni Klinikai Kórházba, a csontszövetet pedig a Colentina Szövetbankba küldték.

Hirdetés

A közleményben külön kiemelik a család áldozatát, az orvosok tiszteletteljes és szakértői munkáját, ugyanakkor a betegeket, akik a donáció által új esélyt kaptak az életre.

Ahogy arról már beszámoltunk, Marosvásárhelyen idén ez már a második szervdonáció volt: múlt csütörtökön egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek akkor szintén Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.

korábban írtuk

Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt
Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt

Marosvásárhelyen hajtották végre 2026 első szervkivételét: egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.

Marosvásárhely Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Turizmusban gondolkodnak Székelyzsomboron: megélhetést hozhat, ha megmenekül az enyészettől a parasztvár
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Székelyhon

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Székelyhon

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Székely Sport

Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Turizmusban gondolkodnak Székelyzsomboron: megélhetést hozhat, ha megmenekül az enyészettől a parasztvár
Krónika

Turizmusban gondolkodnak Székelyzsomboron: megélhetést hozhat, ha megmenekül az enyészettől a parasztvár
A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
Székely Sport

A legvégén egyenlített, szétlövésekkel kapott ki a Sportklub
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 26., hétfő

Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok

Százhetven millió eurós támogatást hívhat le hét – köztük Maros – megye zöldenergia előállítására és tárolására. Több pontot kap az az önkormányzat, amely a lakókkal közösen pályázik.

Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok
Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok
2026. január 26., hétfő

Újdonság a Zöld ház programban: a lakókkal közösen is pályázhatnak az önkormányzatok
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében

Lángra kapott egy fűrészporelszívó berendezés a Maros megyei Görgénysóaknán hétfő délután. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében
Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében
2026. január 26., hétfő

Tűz egy fafeldolgozó üzemnél Maros megyében
2026. január 26., hétfő

A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani

A 16 éves marosvásárhelyi Máthé Dávid aranyérmet nyert a 2026-os IZHO Nemzetközi Multidiszciplináris Olimpián Kazahsztánban a romániai válogatott tagjaként. A szerény, csendes tehetségről édesapja mesélt a Székelyhonnak.

A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani
A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani
2026. január 26., hétfő

A szupertehetség, aki addig gondolkodik a legnehezebb matekfeladaton is, amíg sikerül megoldani
2026. január 26., hétfő

Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja

Egészségügyi okok miatt nem vállal többé szerepet Kerekes Károly Marosvásárhely önkormányzati képviselő-testületében. Helyét a soron következő tanácsosjelölt veszi át.

Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja
Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja
2026. január 26., hétfő

Visszalép a marosvásárhelyi képviselő-testület rangidős tagja
Hirdetés
2026. január 24., szombat

Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg

Agonizáló, földön fekvő kutyát megörökítő felvételek nyomán végzett ellenőrzést a Maros megyei rendőrség január 23-án. A videón szereplő eb tetemét megtalálták, az ügyben büntetőeljárás indult az állat szándékos és jogtalan megölése miatt.

Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg
Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg
2026. január 24., szombat

Felvételek terjedtek egy haldokló kutyáról, a rendőrség már csak a tetemet találta meg
2026. január 24., szombat

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben

A Marosvásárhely melletti Jedden a sikeres óvodai modellre építve természetközeli szemléletű előkészítő osztályok indulnak ősztől. Céljuk, hogy helyben, modern körülmények között kínáljanak valódi alternatívát a szülőknek a közoktatás keretében.

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben
Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben
2026. január 24., szombat

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben
2026. január 24., szombat

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek

A 2025–2026-os tanévtől új kötelező tantárgyat tanulnak a romániai tizenkettedikesek: a kommunista rendszer történetét. Imre Zsolt történelemtanár vezeti be a diákokat a sokszor mitikusnak tűnő, de a jelenünket is meghatározó korszak részleteibe.

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
2026. január 24., szombat

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez

Három nagy beruházás erősíti a vészhelyzeti beavatkozást Maros megyében: Balavásáron lesz tűzoltóállomás, Segesváron felújítják a régit, a legnagyobb beruházás pedig Marosvásárhelyen és Gernyeszegen valósul meg a képzési központ létrehozásával.

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
2026. január 23., péntek

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
2026. január 23., péntek

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának

Az RMDSZ javaslatára a kormány csütörtökön hivatalosította Nyárádszereda közösségének új szimbólumát.

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
2026. január 23., péntek

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván

Négyszáz dalos kedvű gyermek, fiatal és felnőtt énekel egy teljes napon át az első alkalommal megszervezett Marosszéki dalmaratonon. A jobbágyfalvi Tündér Ilona vendégházban csütörtökön reggel felcsendülő népdalok péntek reggelig szólnak.

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!