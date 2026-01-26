Új reményt adott a marosvásárhelyi szerv- és szövetdonáció

Több betegnek segíthetnek egy 63 éves agyhalott donor szervei és szövetei, akinek a máját, a veséit és a csontszövetét távolították el az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.

Idén először volt szövet- és második alkalommal történt szervdonáció a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban – közli az egészségügyi intézmény. Mint mondták, a donor egy 63 éves agyhalott ember volt, akinek családtagjai úgy döntöttek, hogy

Az is kiderül, hogy a veséket a Kolozsvári Urológiai és Veseátültetési Klinikai Intézetbe, a májmintát Bukarestbe, a Fundeni Klinikai Kórházba, a csontszövetet pedig a Colentina Szövetbankba küldték.

Hirdetés

A közleményben külön kiemelik a család áldozatát, az orvosok tiszteletteljes és szakértői munkáját, ugyanakkor a betegeket, akik a donáció által új esélyt kaptak az életre.

Ahogy arról már beszámoltunk, Marosvásárhelyen idén ez már a második szervdonáció volt: múlt csütörtökön egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek akkor szintén Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.