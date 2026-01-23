Egy 72 éves donor szervei több betegnek adhatnak reményt

Marosvásárhelyen hajtották végre 2026 első szervkivételét: egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.

Marosvásárhelyen, a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban hajtottak végre a beavatkozást csütörtökön marosvásárhelyi, kolozsvári és bukaresti orvoscsoportok. A veséket a kolozsvári urológiai és veseátültetési intézetbe, a májat pedig a bukaresti Fundeni Klinikai Kórházba szállították, ahol

a szervek új esélyt adhatnak a transzplantációra váró betegeknek

– olvasható a marosvásárhelyi kórház közösségi oldalán.

A donort az intézmény speciális orvoscsoportja tartotta életben a beavatkozásig, a munkát Mihai Morariu orvos koordinálta. Ez volt 2026 első szervkivételi műtétje az intézményben.

A szakemberek arra biztatják a lakosságot, hogy tájékozódjanak a szervadományozás lehetőségéről, és beszéljenek erről családtagjaikkal is.