Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél

Gyermekpornográfia miatt vettek őrizetbe egy Kovászna megyei férfit január 27-én a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei. A gyanúsítottnál több mint háromezer, kiskorúakat ábrázoló pornográf felvételt találtak.

Székelyhon 2026. január 27., 17:442026. január 27., 17:44

A DIICOT közleménye szerint az illető 2024 és 2025 között olyan fénykép- és videofájlokat tárolt és terjesztett, amelyek kiskorúakat ábrázoltak szexuális pózokban. A nyomozás során a gyanúsított mobiltelefonjain, adattárolóin

több mint háromezer, gyerekeket ábrázoló pornográf felvételt azonosítottak.