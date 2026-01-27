Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél

Gyermekpornográfiával gyanúsítják a 38 éves férfit. Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Gyermekpornográfia miatt vettek őrizetbe egy Kovászna megyei férfit január 27-én a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei. A gyanúsítottnál több mint háromezer, kiskorúakat ábrázoló pornográf felvételt találtak.
A DIICOT közleménye szerint az illető 2024 és 2025 között olyan fénykép- és videofájlokat tárolt és terjesztett, amelyek kiskorúakat ábrázoltak szexuális pózokban. A nyomozás során a gyanúsított mobiltelefonjain, adattárolóin
A közlemény szerint ezek jelentős része nagyon fiatal gyermekeket ábrázolt explicit pózokban, illetve nyilvánvaló szexuális kizsákmányolásra utaló helyzetekben.
A DIICOT területi ügyészei elrendelték egy 38 éves vádlott őrizetbe vételét, és javasolták 30 napos előzetes letartóztatásba helyezését.
