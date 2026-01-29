Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját

Az elektromos buszok töltését szolgáló rendszer összköltsége több mint 11,2 millió lej (áfával), de az önkormányzat reméli, hogy uniós pályázati támogatással sikerül kipótolni az e célra rendelkezésre álló forrásokat
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgy nemcsak új épületeket vett át kulturális és oktatási célokra, hanem egy nagyszabású napelempark építésébe is kezd, hogy fenntartható módon biztosítsa a folyamatosan érkező elektromos buszok áramellátását.
A tömegközlekedés modernizálása és az ingatlanvagyon átrendezése állt a sepsiszentgyörgyi helyi tanács csütörtöki ülésének fókuszában.
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat a régi tüdőkórház és a vele szemben levő egykori fogászati klinika épületeit átvette a Kovászna Megyei Tanácstól saját közvagyonába. Mindkét épület felújításra szorul, ami előreláthatóan költséges és hosszadalmas lesz. A volt fogászat épületének további rendeltetésére vonatkozóan még nincs elképzelés,
de ez a jövőben még változhat – jelentette ki Tóth Birtan Csaba alpolgármester. Ez alkalommal a Csíki utca 15A alatti, jelenleg műteremként és tárolóhelyként használt épületet is átvette a város, ugyanis ide tervezi a majdani új ifjúsági és kulturális központ épületének hátsó bejáratát.
Ugyanakkor arról is döntöttek a helyi tanácsosok, hogy a Kós Károly úton levő egykori Kiss Árpád iskola épületét, amelyben eddig óvoda működött, átadják a Váradi József iskola kezelésébe, ugyanis a Váradi épületének felújítása idejére ide költöztettek több osztályt, az óvodai csoportok pedig a Gyárfás Jenő utcai új napköziben találtak otthonra.
amely a távolsági buszok megállóhelye lesz, illetve az utasok itt szállhatnak majd át a városi járatokra.
Sepsiszentgyörgy komoly lépést tesz az energetikai függetlenség felé. Mivel a jelenlegi 12 elektromos busz mellé hamarosan további 42 jármű érkezik a Sepsi Metropolisz Övezetbe,
Az új rendszer 1400 megawattóra (Mwh) áramot termelne egy évben, és 2 MWh tárolási kapacitással is rendelkezne. A csütörtöki tanácsülésen ennek a beruházásnak a megvalósíthatósági tanulmányát hagyták jóvá az önkormányzati képviselők.
Fotó: Tuchiluș Alex
A testület arról is döntött, hogy változnak a nyugdíjasoknak a városi tömegközlekedésben nyújtott kedvezményei, illetve azok az összegek, amelyek meghatározzák a bizonyos arányú kedvezményre való jogosultságot.
Az 1600 lejnél kevesebb nyugdíjjal rendelkezők ingyenesen utazhatnak a buszokon,
az 1600–2000 lej közötti nyugdíjjal rendelkezők 75 százalékos kedvezményt élveznek,
a 2000–2400 lej közötti nyugdíjjal rendelkezők 50 százalékos kedvezményt kapnak,
aki 2400 lejnél magasabb nyugdíjat kap, annak teljes árú bérletet kell fizetnie.
A változások február elsejétől érvényesek.
A sepsiszentgyörgyi szakközépiskolák a tanulók duális szakmai képzése megvalósítása érdekében a fenntartó önkormányzattal és a partnercégekkel is szerződést kell kössenek. A csütörtöki tanácsülésen két tanintézmény hasonló szerződéseit is jóváhagyták:
a Puskás Tivadar Szakközépiskolában a kilencedikes, környezetvédelmi profilú osztály diákjai a köztisztasági vállalatnál, illetve a Kovászna megyei vízszolgáltatónál (Hydrokov),
a mechanika szakos tizenegyedikesek a Dunapack Ramboxnál,
míg a Berde Áron Gazdasági Líceum gasztrotechnikusnak készülő tizenegyedikesei több mint öt cégnél fognak gyakorlatozni a jövő tanévben.
