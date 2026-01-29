Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját

Az elektromos buszok töltését szolgáló rendszer összköltsége több mint 11,2 millió lej (áfával), de az önkormányzat reméli, hogy uniós pályázati támogatással sikerül kipótolni az e célra rendelkezésre álló forrásokat

Sepsiszentgyörgy nemcsak új épületeket vett át kulturális és oktatási célokra, hanem egy nagyszabású napelempark építésébe is kezd, hogy fenntartható módon biztosítsa a folyamatosan érkező elektromos buszok áramellátását.

Bodor Tünde 2026. január 29., 19:002026. január 29., 19:00

A tömegközlekedés modernizálása és az ingatlanvagyon átrendezése állt a sepsiszentgyörgyi helyi tanács csütörtöki ülésének fókuszában. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat a régi tüdőkórház és a vele szemben levő egykori fogászati klinika épületeit átvette a Kovászna Megyei Tanácstól saját közvagyonába. Mindkét épület felújításra szorul, ami előreláthatóan költséges és hosszadalmas lesz. A volt fogászat épületének további rendeltetésére vonatkozóan még nincs elképzelés,

a tüdőkórház a jelenlegi állás szerint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem képzőművészeti karának adna otthont,

de ez a jövőben még változhat – jelentette ki Tóth Birtan Csaba alpolgármester. Ez alkalommal a Csíki utca 15A alatti, jelenleg műteremként és tárolóhelyként használt épületet is átvette a város, ugyanis ide tervezi a majdani új ifjúsági és kulturális központ épületének hátsó bejáratát. Hirdetés Ugyanakkor arról is döntöttek a helyi tanácsosok, hogy a Kós Károly úton levő egykori Kiss Árpád iskola épületét, amelyben eddig óvoda működött, átadják a Váradi József iskola kezelésébe, ugyanis a Váradi épületének felújítása idejére ide költöztettek több osztályt, az óvodai csoportok pedig a Gyárfás Jenő utcai új napköziben találtak otthonra.

Sepsiszentgyörgy magánvagyonából a város közvagyonába került át a Păiș David úti városi-megyei tömegközlekedési terminál is,

amely a távolsági buszok megállóhelye lesz, illetve az utasok itt szállhatnak majd át a városi járatokra. Zöld energia és önellátó közlekedés Sepsiszentgyörgy komoly lépést tesz az energetikai függetlenség felé. Mivel a jelenlegi 12 elektromos busz mellé hamarosan további 42 jármű érkezik a Sepsi Metropolisz Övezetbe,

a város saját napelemparkot épít az ipari park területén és a Multitrans depójában.

Az új rendszer 1400 megawattóra (Mwh) áramot termelne egy évben, és 2 MWh tárolási kapacitással is rendelkezne. A csütörtöki tanácsülésen ennek a beruházásnak a megvalósíthatósági tanulmányát hagyták jóvá az önkormányzati képviselők.

Fotó: Tuchiluș Alex