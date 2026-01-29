Rovatok
Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját

Az elektromos buszok töltését szolgáló rendszer összköltsége több mint 11,2 millió lej (áfával), de az önkormányzat reméli, hogy uniós pályázati támogatással sikerül kipótolni az e célra rendelkezésre álló forrásokat • Fotó: Tuchiluș Alex

Az elektromos buszok töltését szolgáló rendszer összköltsége több mint 11,2 millió lej (áfával), de az önkormányzat reméli, hogy uniós pályázati támogatással sikerül kipótolni az e célra rendelkezésre álló forrásokat

Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsiszentgyörgy nemcsak új épületeket vett át kulturális és oktatási célokra, hanem egy nagyszabású napelempark építésébe is kezd, hogy fenntartható módon biztosítsa a folyamatosan érkező elektromos buszok áramellátását.

Bodor Tünde

2026. január 29., 19:002026. január 29., 19:00

A tömegközlekedés modernizálása és az ingatlanvagyon átrendezése állt a sepsiszentgyörgyi helyi tanács csütörtöki ülésének fókuszában.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat a régi tüdőkórház és a vele szemben levő egykori fogászati klinika épületeit átvette a Kovászna Megyei Tanácstól saját közvagyonába. Mindkét épület felújításra szorul, ami előreláthatóan költséges és hosszadalmas lesz. A volt fogászat épületének további rendeltetésére vonatkozóan még nincs elképzelés,

a tüdőkórház a jelenlegi állás szerint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem képzőművészeti karának adna otthont,

de ez a jövőben még változhat – jelentette ki Tóth Birtan Csaba alpolgármester. Ez alkalommal a Csíki utca 15A alatti, jelenleg műteremként és tárolóhelyként használt épületet is átvette a város, ugyanis ide tervezi a majdani új ifjúsági és kulturális központ épületének hátsó bejáratát.

Ugyanakkor arról is döntöttek a helyi tanácsosok, hogy a Kós Károly úton levő egykori Kiss Árpád iskola épületét, amelyben eddig óvoda működött, átadják a Váradi József iskola kezelésébe, ugyanis a Váradi épületének felújítása idejére ide költöztettek több osztályt, az óvodai csoportok pedig a Gyárfás Jenő utcai új napköziben találtak otthonra.

Sepsiszentgyörgy magánvagyonából a város közvagyonába került át a Păiș David úti városi-megyei tömegközlekedési terminál is,

amely a távolsági buszok megállóhelye lesz, illetve az utasok itt szállhatnak majd át a városi járatokra.

Zöld energia és önellátó közlekedés

Sepsiszentgyörgy komoly lépést tesz az energetikai függetlenség felé. Mivel a jelenlegi 12 elektromos busz mellé hamarosan további 42 jármű érkezik a Sepsi Metropolisz Övezetbe,

a város saját napelemparkot épít az ipari park területén és a Multitrans depójában.

Az új rendszer 1400 megawattóra (Mwh) áramot termelne egy évben, és 2 MWh tárolási kapacitással is rendelkezne. A csütörtöki tanácsülésen ennek a beruházásnak a megvalósíthatósági tanulmányát hagyták jóvá az önkormányzati képviselők.

Fotó: Tuchiluș Alex

Változnak a nyugdíjasok utazási kedvezményei

A testület arról is döntött, hogy változnak a nyugdíjasoknak a városi tömegközlekedésben nyújtott kedvezményei, illetve azok az összegek, amelyek meghatározzák a bizonyos arányú kedvezményre való jogosultságot.

  • Az 1600 lejnél kevesebb nyugdíjjal rendelkezők ingyenesen utazhatnak a buszokon,

  • az 1600–2000 lej közötti nyugdíjjal rendelkezők 75 százalékos kedvezményt élveznek,

  • a 2000–2400 lej közötti nyugdíjjal rendelkezők 50 százalékos kedvezményt kapnak,

  • aki 2400 lejnél magasabb nyugdíjat kap, annak teljes árú bérletet kell fizetnie.

A változások február elsejétől érvényesek.

Gyakorlati képzés helyi cégeknél

A sepsiszentgyörgyi szakközépiskolák a tanulók duális szakmai képzése megvalósítása érdekében a fenntartó önkormányzattal és a partnercégekkel is szerződést kell kössenek. A csütörtöki tanácsülésen két tanintézmény hasonló szerződéseit is jóváhagyták:

  • a Puskás Tivadar Szakközépiskolában a kilencedikes, környezetvédelmi profilú osztály diákjai a köztisztasági vállalatnál, illetve a Kovászna megyei vízszolgáltatónál (Hydrokov),

  • a mechanika szakos tizenegyedikesek a Dunapack Ramboxnál,

  • míg a Berde Áron Gazdasági Líceum gasztrotechnikusnak készülő tizenegyedikesei több mint öt cégnél fognak gyakorlatozni a jövő tanévben.

