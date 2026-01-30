Szolgálati lakásokra pályázhatnak a Marosvásárhelyen végzett diplomások

A lakások amerikai konyhás nappalival, hálószobával és fürdőszobával rendelkeznek
Fotó: Studium-Prospero Alapítvány
Szolgálati lakásokra hirdet pályázatot a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen a városban végzett orvosoknak, rezidenseknek, fogorvosoknak, gyógyszerészeknek, művészeknek, doktoranduszoknak és tanársegédeknek.
Az Alapítvány hét szolgálati lakás elfoglalására hirdette meg pályázatában Marosvásárhelyen, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.
A lehetőség a városban végzett orvosoknak, rezidenseknek, fogorvosoknak, gyógyszerészeknek, művészeknek, valamint a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem és a Művészeti Egyetem doktoranduszainak és tanársegédeinek szól.
A belvárosi, Bolyai utcai Studium HUB épületének felső szintjein található,
A lakhatási támogatás két évre szól, az önköltségi áron biztosított lakások amerikai konyhás nappalival, hálószobával és fürdőszobával rendelkeznek.
A pályázati anyagot postán vagy futárral kell eljuttatni a Studium–Prospero Alapítvány központi irodájába.
további információ az office@studium.ro címen érhető el, a felvételi kérelem pedig innen letölthető.
