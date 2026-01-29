Sepsiszentgyörgy zsidó múltjára emlékeznek

A sepsiszentgyörgyi zsidó hagyományokat és a holokauszt emlékezetét állítja középpontba a Mire emlékezzünk? című rendezvény, amelyet február 3-án tartanak a Bod Péter Megyei Könyvtárban.

Az estet Papp Richárd kulturális antropológus, az ELTE Transzgenerációs Holokauszt-emlékezet Kutatócsoportjának vezetője nyitja meg. Előadásában

A rendezvény során több rövid előadással idézi fel a város zsidó múltját február 3-án, kedden 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban.

az emlékezés jelentőségéről, valamint az elhallgatás okairól beszél,

kutatócsoportja többéves, a zsidósággal kapcsolatos társadalmi emlékezetet vizsgáló munkájára alapozva.

A program második részében sepsiszentgyörgyi kulturális szakemberek és a helyi zsidó közösség képviselője szólalnak meg, felidézve a város egykori zsidó jelenlétét, valamint a megemlékezések formáit és jelentőségét.

Az est során előadást tart József Álmos helytörténész a zsidó közösség sepsiszentgyörgyi múltjáról, Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató a városban elhelyezett botlatókövekről, Rosner Herman, a sepsiszentgyörgyi zsidó hitközség vezetője a holokauszt gyermekáldozatainak emlékparkjáról, valamint Sibianu Victor megyei történelemszakos tanfelügyelő a holokauszt oktatásban betöltött szerepéről.