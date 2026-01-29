Sepsiszentgyörgy zsidó múltjára emlékeznek

Fotó: Tuchiluș Alex
A sepsiszentgyörgyi zsidó hagyományokat és a holokauszt emlékezetét állítja középpontba a Mire emlékezzünk? című rendezvény, amelyet február 3-án tartanak a Bod Péter Megyei Könyvtárban.
A rendezvény során több rövid előadással idézi fel a város zsidó múltját február 3-án, kedden 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban.
Az estet Papp Richárd kulturális antropológus, az ELTE Transzgenerációs Holokauszt-emlékezet Kutatócsoportjának vezetője nyitja meg. Előadásában
kutatócsoportja többéves, a zsidósággal kapcsolatos társadalmi emlékezetet vizsgáló munkájára alapozva.
A program második részében sepsiszentgyörgyi kulturális szakemberek és a helyi zsidó közösség képviselője szólalnak meg, felidézve a város egykori zsidó jelenlétét, valamint a megemlékezések formáit és jelentőségét.
Az est során előadást tart József Álmos helytörténész a zsidó közösség sepsiszentgyörgyi múltjáról, Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató a városban elhelyezett botlatókövekről, Rosner Herman, a sepsiszentgyörgyi zsidó hitközség vezetője a holokauszt gyermekáldozatainak emlékparkjáról, valamint Sibianu Victor megyei történelemszakos tanfelügyelő a holokauszt oktatásban betöltött szerepéről.
Alapfokon húsz év szabadságvesztésre ítélték azt a Kovászna megyei férfit, aki tavaly agyonverte az apját. Az ítélet hosszas bizonyítási eljárás után született meg szerdán.
Részletes tájékoztatást adott az adók emelésével kapcsolatban az erdővidéki város polgármestere. Mint mondta, Baróton nem áll fenn a lehetősége az adócsökkentésnek, de keresik a módját annak, hogy támogatást nyújtsanak a fogyatékkal élők számára.
Hetente egyszer törvényes fagyűjtésre ad lehetőséget az őrkői roma közösségnek Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Hatod Magánerdészet. A szociális kezdeményezés egyszerre enyhíti a tűzifahiányt és próbálja visszaszorítani az illegális fakivágást.
Szívből a gyermekeknek címmel szervez jótékonysági bált február 13-án az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete. Az adományokból szabadtéri játékokat vásárolnak a kézdivásárhelyi kórház számára.
Gyermekpornográfia miatt vettek őrizetbe egy Kovászna megyei férfit január 27-én a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei. A gyanúsítottnál több mint háromezer, kiskorúakat ábrázoló pornográf felvételt találtak.
Bemutatják a csíkszéki grafikus, fotóművész munkáit a sepsiszentgyörgyi közönség előtt.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata próbálja tisztázni az adózással kapcsolatos döntését: részletezték, hogy mely adónemek maradnak a törvényi minimumon, és hol történt tényleges csökkentés a lakosság terheinek enyhítése érdekében.
Minden diákban rejtőzik valamiféle tehetség, de nem biztos, hogy azt felismeri magában, így csiszolni sem tudja azt. Ehhez kapott hatékony eszközt három osztálynyi sepsiszentgyörgyi középiskolás a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által.
Pontosításokkal tért vissza tegnapi kijelentésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: a sokak által kedvelt Bevezetés a sportba program nem hal hirtelen halált: ősztől szociális jellegű programként fog működni.
Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 32 éves zágoni férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt súlyosan bántalmazta 20 éves élettársát. A nő sérülései 25 napos orvosi ellátást igényelnek.
