Most tényleg nem indokolt egy vita a közigazgatási-területi átszervezésről Cseke Attila szerint

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint nincs vita a kormánykoalíción belül a közigazgatási reformról, amelyet azonnal elfogadtatnak, amint lezárul a gazdaságélénkítő csomag megvitatása – nyilatkozta a tárcavezető szerdán Odobești-ben.
Az RMDSZ politikusa szerdán Odobești-en a sajtónak elmagyarázta: a koalícióban megállapodás született arról, hogy
Közlése szerint az utóbbi törvénytervezetet már kidolgozták, és amint a gazdasági csomag véglegesül – akár már a jövő héten –, mindkét jogszabályjavaslattal tovább lehet lépni – számol be az Agerpres.
Kérdésre válaszolva a miniszter úgy vélekedett:
Szerinte most arra kell összpontosítani, ami már elkészült, utána érdemes újabb kérdéseket végigtárgyalni.
Cseke Attila szerdán Odobești-en átadta Vrancea megye első, uniós helyreállítási forrásokból megvalósult bölcsődéjét, amelyik a bölcsődeépítési program részeként épült meg.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint Ilie Bolojan addig marad miniszterelnök, amíg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatja, és
Szerdai odobești-i látogatásán az RMDSZ politikusa a sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kormánykoalíció stabilitásának megőrzése kulcsfontosságú az állami beruházások folytatása és a közkiadások csökkentése szempontjából.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy a koalíciós megállapodás legalább a jövő év tavaszáig kiszámíthatóságot biztosít. Addig a PNL a jelöltje, Ilie Bolojan tölti be a miniszterelnöki tisztséget, és bár a politikában bármi megtörténhet,
– magyarázta.
Cseke Attila ismételten hangsúlyozta, hogy a kormányzati stabilitás elengedhetetlen a beruházási programok folytatásához és a vállalt reformok végrehajtásához. A fejlesztési minisztérium szemszögéből különösen fontos, hogy biztosított legyen a finanszírozás, és mielőbb előrelépés történjen a közigazgatási reformcsomag ügyében.
A miniszter szerint a helyi adók emelése feszültségeket okozott a társadalomban, ezért
A közigazgatási reform megvalósításának pedig az lesz az üzenete, hogy nemcsak az állampolgárok terhei nőnek, hanem az államapparátus is karcsúsodik – jelentette ki.
Mit tehetünk, amikor a táblagép és a telefon lesz a gyerekünk legjobb barátja? Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a digitális világ és a valódi gyerekkor között? – ezekre a kérdésekre keresi a választ Vida Ágnes pszichológus székelyföldi előadókörútján.
A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte, hogy államelnöki hivatal fizessen ki több mint 754 ezer lejt Traian Băsescu volt államfőnek az elmaradt elnöki járandóság címén arra az időszakra, amikor a juttatás folyósítását felfüggesztették.
Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.
Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.
Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint a földgáz jelenlegi kilowattóránkénti 0,31 lejes hatósági áránál alacsonyabb ajánlatok is elérhetők április elsejétől az intézmény árösszehasonlító weboldalán: 0,30 lej/kWh.
A hóolvadás miatt felgyűlt és el nem folyó víz teszi körülményessé a közlekedést és nehezíti a lakók életét a csíkszeredai Decemberi forradalom lakónegyed egyik utcájában.
Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.
A haditengerészeti búvárok szerdán 14 óra körül hatástalanították a Midia lőtér közeli partra sodródott tengeri aknát – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint február időjárása jelentős hőmérsékleti kontrasztokat hozhat: a hónap egyes időszakaiban a januárihoz hasonló hideg, máskor pedig tavaszias meleg is előfordulhat.
Büntetőeljárást indított a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, miután alapos a gyanú, hogy szándékosan megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét.
