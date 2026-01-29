Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Most tényleg nem indokolt egy vita a közigazgatási-területi átszervezésről Cseke Attila szerint

• Fotó: gov.ro

Fotó: gov.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint nincs vita a kormánykoalíción belül a közigazgatási reformról, amelyet azonnal elfogadtatnak, amint lezárul a gazdaságélénkítő csomag megvitatása – nyilatkozta a tárcavezető szerdán Odobești-ben.

Székelyhon

2026. január 29., 09:512026. január 29., 09:51

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az RMDSZ politikusa szerdán Odobești-en a sajtónak elmagyarázta: a koalícióban megállapodás született arról, hogy

a gazdaságélénkítő intézkedéseket és a közigazgatási reformcsomagot összehangoltan, lehetőleg egy időben terjesszék elő.

Hirdetés

Közlése szerint az utóbbi törvénytervezetet már kidolgozták, és amint a gazdasági csomag véglegesül – akár már a jövő héten –, mindkét jogszabályjavaslattal tovább lehet lépni – számol be az Agerpres.

Kérdésre válaszolva a miniszter úgy vélekedett:

egy újabb vita megnyitása a közigazgatási-területi átszervezésről nem indokolt, mert csak késleltetné a már hónapok óta előkészített közigazgatási reformcsomag végrehajtását.

Szerinte most arra kell összpontosítani, ami már elkészült, utána érdemes újabb kérdéseket végigtárgyalni.

Cseke Attila szerdán Odobești-en átadta Vrancea megye első, uniós helyreállítási forrásokból megvalósult bölcsődéjét, amelyik a bölcsődeépítési program részeként épült meg.

Bolojan addig marad miniszterelnök, ameddig a PNL támogatja

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint Ilie Bolojan addig marad miniszterelnök, amíg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatja, és

a liberálisok jelenleg támogatják a kormányfőt.

Szerdai odobești-i látogatásán az RMDSZ politikusa a sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kormánykoalíció stabilitásának megőrzése kulcsfontosságú az állami beruházások folytatása és a közkiadások csökkentése szempontjából.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a koalíciós megállapodás legalább a jövő év tavaszáig kiszámíthatóságot biztosít. Addig a PNL a jelöltje, Ilie Bolojan tölti be a miniszterelnöki tisztséget, és bár a politikában bármi megtörténhet,

Románia számára az a legfontosabb, hogy a koalíció működőképes maradjon

– magyarázta.

Cseke Attila ismételten hangsúlyozta, hogy a kormányzati stabilitás elengedhetetlen a beruházási programok folytatásához és a vállalt reformok végrehajtásához. A fejlesztési minisztérium szemszögéből különösen fontos, hogy biztosított legyen a finanszírozás, és mielőbb előrelépés történjen a közigazgatási reformcsomag ügyében.

A miniszter szerint a helyi adók emelése feszültségeket okozott a társadalomban, ezért

elengedhetetlen, hogy az állam is példát mutasson a saját kiadásainak csökkentésével.

A közigazgatási reform megvalósításának pedig az lesz az üzenete, hogy nemcsak az állampolgárok terhei nőnek, hanem az államapparátus is karcsúsodik – jelentette ki.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Kitömték a hazai ketrecet: harmincat ütött a romániai U18-as női hokiválogatott
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Székelyhon

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
Székelyhon

Súlyos tanúvallomásról ír a görög sajtó a tragikus baleset túlélőjére hivatkozva
Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Székely Sport

Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Krónika

Magyar vagy román volt-e Hunyadi János és fia, Mátyás? Kolozsvári kerekasztal-beszélgetés történészekkel
Kitömték a hazai ketrecet: harmincat ütött a romániai U18-as női hokiválogatott
Székely Sport

Kitömték a hazai ketrecet: harmincat ütött a romániai U18-as női hokiválogatott
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 29., csütörtök

Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön

Mit tehetünk, amikor a táblagép és a telefon lesz a gyerekünk legjobb barátja? Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt a digitális világ és a valódi gyerekkor között? – ezekre a kérdésekre keresi a választ Vida Ágnes pszichológus székelyföldi előadókörútján.

Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön
Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön
2026. január 29., csütörtök

Vida Ágnes előadókörút Székelyföldön
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak

A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte, hogy államelnöki hivatal fizessen ki több mint 754 ezer lejt Traian Băsescu volt államfőnek az elmaradt elnöki járandóság címén arra az időszakra, amikor a juttatás folyósítását felfüggesztették.

Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak
Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak
2026. január 28., szerda

Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak
2026. január 28., szerda

Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ

Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.

Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ
Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ
2026. január 28., szerda

Bolojan: Románia euróövezeti csatlakozása a költségvetési hiány csökkentésétől függ
2026. január 28., szerda

Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál

Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.

Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál
Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál
2026. január 28., szerda

Három személy feladata lesz a kóborkutya-helyzet nyilvántartása a Maros megyei önkormányzatnál
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Jó hír a fogyasztóknak: már most vannak a hatósági árnál olcsóbb gázajánlatok

Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint a földgáz jelenlegi kilowattóránkénti 0,31 lejes hatósági áránál alacsonyabb ajánlatok is elérhetők április elsejétől az intézmény árösszehasonlító weboldalán: 0,30 lej/kWh.

Jó hír a fogyasztóknak: már most vannak a hatósági árnál olcsóbb gázajánlatok
Jó hír a fogyasztóknak: már most vannak a hatósági árnál olcsóbb gázajánlatok
2026. január 28., szerda

Jó hír a fogyasztóknak: már most vannak a hatósági árnál olcsóbb gázajánlatok
2026. január 28., szerda

Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét

A hóolvadás miatt felgyűlt és el nem folyó víz teszi körülményessé a közlekedést és nehezíti a lakók életét a csíkszeredai Decemberi forradalom lakónegyed egyik utcájában.

Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét
Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét
2026. január 28., szerda

Megnehezíti a hóolvadás egy csíkszeredai utca lakóinak életét
2026. január 28., szerda

Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok

Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.

Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok
Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok
2026. január 28., szerda

Digitális szintlépés a Hargita megyei iskolákban: megérkeztek az első szállítmányok
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Hatástalanították a román partokra sodródott tengeri aknát

A haditengerészeti búvárok szerdán 14 óra körül hatástalanították a Midia lőtér közeli partra sodródott tengeri aknát – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Hatástalanították a román partokra sodródott tengeri aknát
Hatástalanították a román partokra sodródott tengeri aknát
2026. január 28., szerda

Hatástalanították a román partokra sodródott tengeri aknát
2026. január 28., szerda

Jelentős hőmérséklet-ingadozás várható februárban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint február időjárása jelentős hőmérsékleti kontrasztokat hozhat: a hónap egyes időszakaiban a januárihoz hasonló hideg, máskor pedig tavaszias meleg is előfordulhat.

Jelentős hőmérséklet-ingadozás várható februárban
Jelentős hőmérséklet-ingadozás várható februárban
2026. január 28., szerda

Jelentős hőmérséklet-ingadozás várható februárban
2026. január 28., szerda

Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult

Büntetőeljárást indított a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, miután alapos a gyanú, hogy szándékosan megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét.

Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult
Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult
2026. január 28., szerda

Megrongálhatták Hargita Megye Tanácsának szolgálati autóját: rendőrségi nyomozás indult
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!