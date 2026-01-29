Most tényleg nem indokolt egy vita a közigazgatási-területi átszervezésről Cseke Attila szerint

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint nincs vita a kormánykoalíción belül a közigazgatási reformról, amelyet azonnal elfogadtatnak, amint lezárul a gazdaságélénkítő csomag megvitatása – nyilatkozta a tárcavezető szerdán Odobești-ben.

Székelyhon 2026. január 29., 09:512026. január 29., 09:51

Az RMDSZ politikusa szerdán Odobești-en a sajtónak elmagyarázta: a koalícióban megállapodás született arról, hogy

a gazdaságélénkítő intézkedéseket és a közigazgatási reformcsomagot összehangoltan, lehetőleg egy időben terjesszék elő.

Hirdetés Közlése szerint az utóbbi törvénytervezetet már kidolgozták, és amint a gazdasági csomag véglegesül – akár már a jövő héten –, mindkét jogszabályjavaslattal tovább lehet lépni – számol be az Agerpres. Kérdésre válaszolva a miniszter úgy vélekedett:

egy újabb vita megnyitása a közigazgatási-területi átszervezésről nem indokolt, mert csak késleltetné a már hónapok óta előkészített közigazgatási reformcsomag végrehajtását.

Szerinte most arra kell összpontosítani, ami már elkészült, utána érdemes újabb kérdéseket végigtárgyalni. Cseke Attila szerdán Odobești-en átadta Vrancea megye első, uniós helyreállítási forrásokból megvalósult bölcsődéjét, amelyik a bölcsődeépítési program részeként épült meg. Bolojan addig marad miniszterelnök, ameddig a PNL támogatja Cseke Attila fejlesztési miniszter szerint Ilie Bolojan addig marad miniszterelnök, amíg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatja, és

a liberálisok jelenleg támogatják a kormányfőt.

Szerdai odobești-i látogatásán az RMDSZ politikusa a sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kormánykoalíció stabilitásának megőrzése kulcsfontosságú az állami beruházások folytatása és a közkiadások csökkentése szempontjából. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a koalíciós megállapodás legalább a jövő év tavaszáig kiszámíthatóságot biztosít. Addig a PNL a jelöltje, Ilie Bolojan tölti be a miniszterelnöki tisztséget, és bár a politikában bármi megtörténhet,

Románia számára az a legfontosabb, hogy a koalíció működőképes maradjon

– magyarázta. Cseke Attila ismételten hangsúlyozta, hogy a kormányzati stabilitás elengedhetetlen a beruházási programok folytatásához és a vállalt reformok végrehajtásához. A fejlesztési minisztérium szemszögéből különösen fontos, hogy biztosított legyen a finanszírozás, és mielőbb előrelépés történjen a közigazgatási reformcsomag ügyében. A miniszter szerint a helyi adók emelése feszültségeket okozott a társadalomban, ezért

elengedhetetlen, hogy az állam is példát mutasson a saját kiadásainak csökkentésével.