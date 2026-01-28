Rovatok
Nincs honnan csökkenteni: így magyarázza az adóemeléseket a baróti polgármester

A baróti tanács januári ülésén érintették a helyi adók, illetékek kapcsán felmerülő kérdéseket is • Fotó: Tuchiluș Alex

A baróti tanács januári ülésén érintették a helyi adók, illetékek kapcsán felmerülő kérdéseket is

Fotó: Tuchiluș Alex

Részletes tájékoztatást adott az adók emelésével kapcsolatban az erdővidéki város polgármestere. Mint mondta, Baróton nem áll fenn a lehetősége az adócsökkentésnek, de keresik a módját annak, hogy támogatást nyújtsanak a fogyatékkal élők számára.

Farkas Orsolya

2026. január 28., 19:552026. január 28., 19:55

A helyi adókról a baróti önkormányzat szerdai ülésén került szó, miután a képviselő-testület több ügyviteli kérdésben döntött. A témában az egyik tanácsos kezdeményezett beszélgetést, miután rákérdezett a polgármesternél, van-e rá lehetőség, hogy támogatást biztosítsanak azoknak, akik idéntől elveszítették az adókedvezményüket. Ugyanakkor arra is kérte a városvezetőt, magyarázza el újra a lakosságnak, hogy Baróton milyen mértékben, és miért nőttek az adók.

Nincs honnan csökkenteni

Benedek-Huszár János válaszképpen elismételte azt, amit év elején, egy héttel a helyi adókról, illetékekről szóló tanácshatározat elfogadása után Facebook-oldalán is közölt.

Mint mondta, a 2005/239-es törvény, illetve a 2025/78-as sürgősségi kormányrendelet fix adózandó értéket, illetve adót állapított meg a

  • a fizikai személyek épületadója,

  • a fizikai és jogi személyek bel- és kültelek után fizetendő adója,

  • valamint a járműadó esetében.

Kiemelte, eleve a törvény által engedélyezett minimális adószintet alkalmazták minden adónem esetében, ehhez nem tett hozzá további emelést az önkormányzat, azaz nem áll fenn a lehetősége a csökkentésnek sem. Amint felvázolta:

  • a fizikai személyek ingatlanadója 40 és 127 százalék között emelkedett a törvény értelmében,

  • a bel- és kültelek után fizetendő adók 20 és 235 százalék között emelkedtek (Barótot tekintve például a város terültén elhelyezkedő szántóföldek adója növekedett a leginkább),

  • a gépjárműadóknál az 1600 köbcentiméter alatti autók adója 25 és 31 százalék között növekedett, 1600 köbcentiméter felett pedig 20 és 43 százalék között csökkent.

Az összes többi adó és illeték, amit 2025/239-es törvény nem szabályozott, az 5,6 százalékos infláció mértékében lett kiigazítva, szintén a törvény előírásai szerint.

Aki többet, és aki kevesebbet fizet

Bán István tanácsos jelezte, az erdővidékiek megérzik az adóemelést, a legtöbb embernek 100 lej is számít, nem beszélve a nagyobb összegekről. Ráadásul

az emberek összezavarodtak, nem látják át, miért fizetnek többet, miért nem lehet ezen módosítani, csupán ígéreteket kapnak.

Kiemelte, van olyan polgár, aki tavaly 164 lej épületadót fizetett, most ez 536 lej. Vagyis több mint háromszorosára nőtt az adó, ami jóval több a korábban közölt mértéknél – hívta fel a figyelmet.

Benedek-Huszár János polgármester válaszolt a tanácsosok felvetéseire • Fotó: Tuchiluș Alex

Benedek-Huszár János polgármester válaszolt a tanácsosok felvetéseire

Fotó: Tuchiluș Alex

Erre reagálva a polgármester rámutatott, hogy nagyon változóan alakulnak az adók az egyes személyek esetében. Például egy olyan lakos, aki egy kisebb tömbházlakásban él, egy nagyobb autója van és nincs mezőgazdasági területe, valószínűleg kevesebbet vagy ugyanannyit fizet most, mint tavaly. Ezzel szemben

egy olyan lakos, aki a főutcában él, nagyobb ingatlanja van, és két kisebb autó, továbbá mezőgazdasági terület is van a tulajdonában, akár több ezer lejjel is többet fizethet, mint tavaly.

A tanácsos által említett esetet illetően az elöljáró rámutatott, hogy a tavalyi és idei adó értéke közötti különbség nem csak az adóemelésből adódhat.

Példaként említette, hogy egy állampolgárnak a tavalyi 276 lej helyett idén 602 lej adót számítottak ki. Mint kiderült, nem az ingatlanadó emelése miatt növekedett ilyen mértékben az összeg, hanem mert az illető két adókedvezménytől, amit a korábbi években kapott, elesett. Egyébként

a tavalyra a kirótt adómennyiség Baróton 5,2 millió lej volt, idén ez körülbelül 6 millió lej.

Ez nagyjából 18 százalékos növekedést jelent. Az, hogy ez arány hogyan oszlik el, ki fizet többet, kevesebbet, esetenként változik.

Támogatnák a fogyatékkal élőket

Kisgyörgy Tünde önkormányzati képviselő arra is rákérdezett, van-e lehetőség kedvezmények, támogatások biztosítására, például az idősek esetében, akiket különösen leterhel az adóemelés. Benedek-Huszár János elmondta, jelenleg

nincs tudomása arról, hogy életkortól függő kedvezmények bevezetésére lehetőség lenne.

Emlékeztetett rá, hogy az adótörvény értelmében számos kedvezményt eltöröltek idén.

Közülük a legigazságtalanabbnak ítélte meg a fogyatékkal élők adókedvezményeinek megszűnését, viszont tud már olyan önkormányzatról, amely kidolgozott egy szabályzatot, ami alapján számukra megtéríthetik az adót. Ez a szabályzat kormányhivatali ellenőrzésen kell keresztül menjen, és ha ez megtörténik, Baróton is

átnézik a szabályzatot, és ez alapján megvizsgálják, milyen módon tudnák kompenzálni az érintetteket.

Erre a kérdésre valószínűleg a februári tanácsülés során térnek vissza – bocsátotta előre a polgármester.

Háromszék Barót
