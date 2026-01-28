Nincs honnan csökkenteni: így magyarázza az adóemeléseket a baróti polgármester

Részletes tájékoztatást adott az adók emelésével kapcsolatban az erdővidéki város polgármestere. Mint mondta, Baróton nem áll fenn a lehetősége az adócsökkentésnek, de keresik a módját annak, hogy támogatást nyújtsanak a fogyatékkal élők számára.

A helyi adókról a baróti önkormányzat szerdai ülésén került szó, miután a képviselő-testület több ügyviteli kérdésben döntött. A témában az egyik tanácsos kezdeményezett beszélgetést, miután rákérdezett a polgármesternél, van-e rá lehetőség, hogy támogatást biztosítsanak azoknak, akik idéntől elveszítették az adókedvezményüket. Ugyanakkor arra is kérte a városvezetőt, magyarázza el újra a lakosságnak, hogy Baróton milyen mértékben, és miért nőttek az adók.

Nincs honnan csökkenteni

Benedek-Huszár János válaszképpen elismételte azt, amit év elején, egy héttel a helyi adókról, illetékekről szóló tanácshatározat elfogadása után Facebook-oldalán is közölt.

Hirdetés

Mint mondta, a 2005/239-es törvény, illetve a 2025/78-as sürgősségi kormányrendelet fix adózandó értéket, illetve adót állapított meg a

a fizikai személyek épületadója,

a fizikai és jogi személyek bel- és kültelek után fizetendő adója,

valamint a járműadó esetében.

Kiemelte, eleve a törvény által engedélyezett minimális adószintet alkalmazták minden adónem esetében, ehhez nem tett hozzá további emelést az önkormányzat, azaz nem áll fenn a lehetősége a csökkentésnek sem. Amint felvázolta:

a fizikai személyek ingatlanadója 40 és 127 százalék között emelkedett a törvény értelmében,

a bel- és kültelek után fizetendő adók 20 és 235 százalék között emelkedtek (Barótot tekintve például a város terültén elhelyezkedő szántóföldek adója növekedett a leginkább),

a gépjárműadóknál az 1600 köbcentiméter alatti autók adója 25 és 31 százalék között növekedett, 1600 köbcentiméter felett pedig 20 és 43 százalék között csökkent.

Az összes többi adó és illeték, amit 2025/239-es törvény nem szabályozott, az 5,6 százalékos infláció mértékében lett kiigazítva, szintén a törvény előírásai szerint.

Aki többet, és aki kevesebbet fizet

Bán István tanácsos jelezte, az erdővidékiek megérzik az adóemelést, a legtöbb embernek 100 lej is számít, nem beszélve a nagyobb összegekről. Ráadásul