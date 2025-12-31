Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban

Adóemelésről döntöttek, idei beruházásokról számoltak be az év utolsó tanácsülésén

Erdővidék központjában is jóváhagyták a 2026-os helyi adók és illetékek emelését. A baróti tanács idei utolsó ülésén azonban nemcsak a kényszerű terhekről volt szó, hanem azokról a pozitív változásokról is, amelyeket a 2025-ös esztendő hozott.

Farkas Orsolya 2025. december 31., 13:512025. december 31., 13:51

A 239/2025-ös törvény jelentősen megnövelte az ingatlan-, terület- és gépjárműadókat Romániában, és mindezt kötelezően alkalmazniuk kell az önkormányzatoknak. Más településekhez hasonlóan

Baróton is elfogadták a helyi adók és illetékek országosan előírt növelését a jövő évre.

A határozattervezet felvezetésében Benedek-Huszár János polgármester az eltörölt adókedvezményekre is kitért. Felhívta a figyelmet, hogy

a politikai- és hadi foglyokról, hadi árvákról és özvegyekről rendelkező, 1990. évi 118-as törvény alapján adómentességben részesülő személyek többsége jövőre elveszíti a kedvezményt a kormányrendelet értelmében.

Fotó: Olti Angyalka

Baróton idén összesen 210 ezer lej kedvezményben részesültek az érintettek, de jövőre mintegy 90 százalékuk már nem lesz jogosult rá, mert

2026-tól kizárólag a háborús veteránoknak, valamint a háborúban részt vettek özvegyeinek szól az adómentesség.

Eltörölték továbbá a fogyatékkal élőket érintő, valamint a különböző típusú lakásokra adott kedvezményeket. Ugyanakkor az önkormányzatra van bízva, hogy megadja-e a kedvezményt a következő épületekre: amely egyesületek, alapítványok tulajdonában van, és nonprofit tevékenységet folytatnak,

amelyikben szociális szolgáltatások működnek,

amely múzeumként vagy emlékházként működik. Ezeket a kedvezményeket eddig is, és ezután is megkapják az érintettek a tanács december 30-i döntése értelmében.

Szépen halad a baróti kórház udvarának felújítása, rendezése Fotó: Benedek Huszár János/Facebook

A fejlődés útján 2025 utolsó tanácsülésének végén a polgármester az idei év beruházásairól is beszélt. Mint mondta, megvalósítások tekintetében gazdag évet zárnak, és ezek közül az egyik legfontosabb a közműfejlesztés, amelyet az Anghel Saligny-program keretében végeztek el, mintegy hatmillió lej értékben. Régóta vártak rá a városlakók, és végre befejeződött a 131-es megyei út korszerűsítése is, amelyet Kovászna Megye Tanácsa valósított meg uniós forrásból.

Baróton közel két kilométeren újult meg a főúthálózat, és közel négy kilométeren épült új járda.

A városvezető szerint a közlekedési viszonyok sokat javultak, jövőre szeretnék a járdák mentén rendezni a zöldövezeteket is. A kórházudvar felújítása jól halad, már csak a közvilágítás felszerelése, a zöldövezetek rendezése van hátra. Folyamatban van továbbá a belgyógyászatot és járóbeteg-rendelőt befogadó épület javítása, a remények szerint jövő év közepére ezt is befejezik,

akárcsak a polgármesteri hivatal épületének felújítását. Benedek-Huszár János kiemelte továbbá: az Országos Befektetési Társaság (CNI) lezárta Barót új bölcsődéjének licitjét, a szóbeli egyeztetések alapján bízhatnak benne, hogy 2026 tavaszán nekilátnak a munkálatoknak.

Még ebben a tanévben költöznek a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum diákjai Fotó: Tuchiluș Alex

Jó hír az is, hogy a líceum új épülete nemsokára elkészül, a belső munkálatok mindössze 2,5 százaléka van hátra. Az udvarrendezést elkezdték, ahogy az idő engedi, térkövezéssel és zöldövezetek kialakításával folytatják. A polgármester szerint ebben a tanévben már elindulhat az oktatás az új iskolában.

Úgy gondolom, hogy egy eredményes, sikeres esztendőt zártunk, több mint 20 millió lejt tudtunk beruházásokra fordítani. Ha 2026 legalább ennyire jó esztendő tud lenni, akkor a város jelentős lépést tesz a fejlődés útján”