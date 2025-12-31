Sokan elveszítik az adókedvezményeiket 2026-ban

Adóemelésről döntöttek, idei beruházásokról számoltak be az év utolsó tanácsülésén
Erdővidék központjában is jóváhagyták a 2026-os helyi adók és illetékek emelését. A baróti tanács idei utolsó ülésén azonban nemcsak a kényszerű terhekről volt szó, hanem azokról a pozitív változásokról is, amelyeket a 2025-ös esztendő hozott.
A 239/2025-ös törvény jelentősen megnövelte az ingatlan-, terület- és gépjárműadókat Romániában, és mindezt kötelezően alkalmazniuk kell az önkormányzatoknak. Más településekhez hasonlóan
A határozattervezet felvezetésében Benedek-Huszár János polgármester az eltörölt adókedvezményekre is kitért. Felhívta a figyelmet, hogy
Fotó: Olti Angyalka
Baróton idén összesen 210 ezer lej kedvezményben részesültek az érintettek, de jövőre mintegy 90 százalékuk már nem lesz jogosult rá, mert
Eltörölték továbbá a fogyatékkal élőket érintő, valamint a különböző típusú lakásokra adott kedvezményeket.
Ugyanakkor az önkormányzatra van bízva, hogy megadja-e a kedvezményt a következő épületekre:
amely egyesületek, alapítványok tulajdonában van, és nonprofit tevékenységet folytatnak,
amelyikben szociális szolgáltatások működnek,
amely múzeumként vagy emlékházként működik.
Ezeket a kedvezményeket eddig is, és ezután is megkapják az érintettek a tanács december 30-i döntése értelmében.
Szépen halad a baróti kórház udvarának felújítása, rendezése
Fotó: Benedek Huszár János/Facebook
2025 utolsó tanácsülésének végén a polgármester az idei év beruházásairól is beszélt. Mint mondta, megvalósítások tekintetében gazdag évet zárnak, és ezek közül az egyik legfontosabb a közműfejlesztés, amelyet az Anghel Saligny-program keretében végeztek el, mintegy hatmillió lej értékben. Régóta vártak rá a városlakók, és végre befejeződött a 131-es megyei út korszerűsítése is, amelyet Kovászna Megye Tanácsa valósított meg uniós forrásból.
A városvezető szerint a közlekedési viszonyok sokat javultak, jövőre szeretnék a járdák mentén rendezni a zöldövezeteket is.
A kórházudvar felújítása jól halad, már csak a közvilágítás felszerelése, a zöldövezetek rendezése van hátra. Folyamatban van továbbá
a belgyógyászatot és járóbeteg-rendelőt befogadó épület javítása, a remények szerint jövő év közepére ezt is befejezik,
akárcsak a polgármesteri hivatal épületének felújítását.
Benedek-Huszár János kiemelte továbbá: az Országos Befektetési Társaság (CNI) lezárta Barót új bölcsődéjének licitjét, a szóbeli egyeztetések alapján bízhatnak benne, hogy 2026 tavaszán nekilátnak a munkálatoknak.
Még ebben a tanévben költöznek a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum diákjai
Fotó: Tuchiluș Alex
Jó hír az is, hogy a líceum új épülete nemsokára elkészül, a belső munkálatok mindössze 2,5 százaléka van hátra. Az udvarrendezést elkezdték, ahogy az idő engedi, térkövezéssel és zöldövezetek kialakításával folytatják. A polgármester szerint ebben a tanévben már elindulhat az oktatás az új iskolában.
– fogalmazott a polgármester.
