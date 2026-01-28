Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak

Fotó: Traian Băsescu/Facebook
A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte, hogy államelnöki hivatal fizessen ki több mint 754 ezer lejt Traian Băsescu volt államfőnek az elmaradt elnöki járandóság címén arra az időszakra, amikor a juttatás folyósítását felfüggesztették a volt Securitatéval való együttműködését megállapító bírósági döntés nyomán. Az ítélet nem jogerős.
Băsescu korábban beperelte az államelnöki hivatalt, hogy visszakapja a 2022 márciusa és 2025 júliusa közötti időszakra járó elnöki illetményt. Szerdai ítéletében
Az ítélet ellen 15 napon belül fellebbezni lehet – ismerteti az Agerpres.
Az ügy előzménye, hogy 2021 októberében a parlament módosította a volt államfők jogállásáról szóló törvényt, kimondva: elveszítik kiváltságaikat azok az egykori elnökök, akikről jogerős bírósági ítélet megállapítja, hogy a kommunista titkosszolgálat, a Securitate munkatársai vagy besúgói voltak. Ezt követően
aminek következtében megvonták tőle a volt elnököket megillető juttatásokat, köztük az ingyenes szolgálati lakást, az elnöki járandóságot és az kormányőrség által biztosított személyi védelmet.
A fordulatot az alkotmánybíróság 2025 júliusi határozata hozta, amelyik alkotmányellenesnek nyilvánította a törvénymódosítást. Ezt követően perelte be Băsescu az államelnöki hivatalt az elmaradt illetmény visszaszerzéséért, és ebben az ügyben született szerdán első fokú ítélet.
Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán Berlinben.
Új szakosztályt hoztak létre a Maros Megyei Tanácsnál a gazdátlan ebek helyzetének kezelésére. A döntés nem választható opció volt: a rendőrség és az állategészségügyi hatóság szólította fel az önkormányzatot a mulasztás pótlására.
Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint a földgáz jelenlegi kilowattóránkénti 0,31 lejes hatósági áránál alacsonyabb ajánlatok is elérhetők április elsejétől az intézmény árösszehasonlító weboldalán: 0,30 lej/kWh.
A hóolvadás miatt felgyűlt és el nem folyó víz teszi körülményessé a közlekedést és nehezíti a lakók életét a csíkszeredai Decemberi forradalom lakónegyed egyik utcájában.
Látványos szakaszához érkezett Hargita Megye Tanácsának eddigi legjelentősebb oktatási beruházása: 83 tanintézmény kap bútorzatot és csúcstechnológiás digitális felszerelést. A több mint 101 millió lej értékű projekt első eszközeit Korondon mutatták be.
A haditengerészeti búvárok szerdán 14 óra körül hatástalanították a Midia lőtér közeli partra sodródott tengeri aknát – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerint február időjárása jelentős hőmérsékleti kontrasztokat hozhat: a hónap egyes időszakaiban a januárihoz hasonló hideg, máskor pedig tavaszias meleg is előfordulhat.
Büntetőeljárást indított a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, miután alapos a gyanú, hogy szándékosan megrongálták a megyei tanács egyik szolgálati járművét.
Két autót is eltulajdonított egyetlen éjszaka alatt egy 22 éves, csíkszeredai fiatalember: egyiket lakóhelyéről, másikat Székelyudvarhelyről vitte el.
Súlyos tanúvallomás látott napvilágot a PAOK-szurkolókat szállító kisbusz romániai balesete után. A görög ERTnews beszámolója szerint Dimitris Koukoulas orvos arról számolt be, hogy az egyik túlélő szerint műszaki probléma léphetett fel a járműnél.
