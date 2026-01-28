Hiába volt szekus besúgó, több százezer lejt ítéltek meg Băsescunak

A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte, hogy államelnöki hivatal fizessen ki több mint 754 ezer lejt Traian Băsescu volt államfőnek az elmaradt elnöki járandóság címén arra az időszakra, amikor a juttatás folyósítását felfüggesztették a volt Securitatéval való együttműködését megállapító bírósági döntés nyomán. Az ítélet nem jogerős.

Székelyhon 2026. január 28.

Băsescu korábban beperelte az államelnöki hivatalt, hogy visszakapja a 2022 márciusa és 2025 júliusa közötti időszakra járó elnöki illetményt. Szerdai ítéletében

az ítélőtábla helyt adott a keresetének, és 754 234 lej, valamint a 17 600 lejes perköltség kifizetésére kötelezte az alperest.

Az ítélet ellen 15 napon belül fellebbezni lehet – ismerteti az Agerpres. Az ügy előzménye, hogy 2021 októberében a parlament módosította a volt államfők jogállásáról szóló törvényt, kimondva: elveszítik kiváltságaikat azok az egykori elnökök, akikről jogerős bírósági ítélet megállapítja, hogy a kommunista titkosszolgálat, a Securitate munkatársai vagy besúgói voltak. Ezt követően

2022 márciusában a legfelsőbb bíróság jogerősen kimondta, hogy Traian Băsescu együttműködött a Securitatéval,