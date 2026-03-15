Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért

A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke.
„Te benned egy a nemzet! Föltünésed egész nemzetté tette a magyart” – idézte Jókai Mórnak a kokárdáról írt sorait az RMDSZ elnöke. Megállapította: ahogyan 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy
Kelemen Hunor szerint Erdély története különösen jól mutatja: a magyar közösség mindig talpra tudott állni, akkor is, amikor ez nehéz volt. Intézményeket épített, iskolákat működtetett, közösségeket szervezett, családokat tartott meg. Március 15-e ugyanakkor arra figyelmeztet: a szabadságot nem elég kivívni, azt minden időben meg is kell őrizni. Ez a mai és a következő nemzedékek feladata is – tette hozzá.
„Amikor egy nemzet, egy közösség összezár, képes a legnehezebb helyzeteken is felülkerekedni. Amikor azonban hagyja, hogy megosszák, a saját erejét gyengíti. Ezért mondjuk ma is: bennünk egy a nemzet. Isten éltesse a magyar szabadságot, és Isten éltesse a magyar közösséget!” – idéz az MTI Kelemen Hunor március 15-i üzenetéből.
Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.
Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.
Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.
