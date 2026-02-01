Rovatok
Sepsiszentgyörgyön mérték össze tudásukat Erdély legjobb helyesírói

Idén egy Márton Áron püspökről szóló szöveget mondtak tollba a diákoknak • Fotó: Bodor Tünde

Idén egy Márton Áron püspökről szóló szöveget mondtak tollba a diákoknak

Fotó: Bodor Tünde

Egyre kevesebbet írnak a diákok, írásuk is nehézkesebb, de még vannak köztük olyanok, akik időt és energiát fektetnek a helyesírás megtanulásába. Vasárnap díjazták az Implom József középiskolai helyesírási verseny országos szakaszának döntőseit Sepsiszentgyörgyön.

Bodor Tünde

2026. február 01., 14:022026. február 01., 14:02

A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnáziumban január 30. és február 1. között lezajlott országos döntőre Erdély tíz megyéjéből érkeztek diákok, összesen 55-en:

Kovászna, Fehér, Hargita, Maros, Brassó, Bihar, Kolozs, Szatmár, Temes és Hunyad megye képviseltette magát.

Innen a legjobbak e hónap végén a Gyulán zajló Kárpát-medencei döntőre utazhatnak tovább.

A versenyt a középiskolák IX–XII. osztályos tanulói számára az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), az Oktatási Minisztérium Kisebbségi Főosztálya, a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség és a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium szervezi, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészeti Intézete szakmai felügyeletével, a szaktanfelügyelők és módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok segítségével.

A verseny két részből állt:

  • a diákoknak egy – ez alkalommal Márton Áron püspökről szóló – tollbamondás során kellett bizonyítaniuk helyesírási ismereteiket,

  • majd egy digitális feladatlapot is meg kellett oldaniuk.

A helyesírás gondolkodás, fegyelem és igényesség kérdése is – mondta Kőmíves Noémi Kovászna megyei magyar szakos tanfelügyelő a díjkiosztón • Fotó: Bodor Tünde

A helyesírás gondolkodás, fegyelem és igényesség kérdése is – mondta Kőmíves Noémi Kovászna megyei magyar szakos tanfelügyelő a díjkiosztón

Fotó: Bodor Tünde

A vasárnap reggeli díjkiosztón jelenlevő diákokat és tanárokat Kőmíves Noémi Kovászna megyei magyar szakos tanfelügyelő köszöntötte. Kosztolányi Dezsőt idézve kiemelte, a nyelv nemcsak kommunikációs eszköz, hanem egy teljes világ, mely alakítja gondolkodásunkat, meghatározza azt, hogyan látjuk a valóságot, hogyan nevezzük meg érzéseinket, mit tartunk fontosnak.

Idézet
És ha a nyelv egy világ, akkor a helyesírás ennek a világnak a rendje és térképe – ugyanakkor gondolkodás, fegyelem és igényesség kérdése”.

A díjazottak névsorának közlése előtt Balló Ignác, a rendező középiskola korábbi sokszoros helyesírás-bajnoka, a Babes-Bolyai Egyetem doktorandusza, a zsűri tagjaként mutatta be a helyes megoldásokat, illetve mutatott rá a leggyakoribb hibákra.

Balló Ignác zsűritag értékelte a diákok teljesítményét • Fotó: Bodor Tünde

Balló Ignác zsűritag értékelte a diákok teljesítményét

Fotó: Bodor Tünde

Általánosságban elmondható, hogy az egybe- és különírás, a köz- és tulajdonnevek (pl. trianoni békediktátum), illetve az idegen szavak írásmódja adja fel a leckét leginkább a diákoknak, de többen vesztettek értékes pontokat amiatt is, hogy nem követték a feladatlapoknál megadott kitöltési útmutatót.

Meglepték a tanárokat a résztvevők

Ugyanakkor, mivel az országos döntőt megelőzően megyei szakaszt is szerveznek, felvetődik a kérdés, hogyan jutott el a versenyre az a diák, aki nagyrészt ékezetek nélkül írta le a szöveget. Más elírásokkal is meglepték a javító tanárokat a versenyzők: „playbánia”, „békediktátor”, „írszerző”, „pappalátus”, „egyházbüntetés”, „pantemom” (a panteon helyett).

Az idei döntőben senki nem érte el a maximális pontszámot.

De tekintetbe véve, hogy a magyar helyesírásnak 300 érvényes szabálya van, azoknak sok alpontja, valamint hogy sok a szabály alóli kivétel, megsüvegelendő már a maximumhoz közeli teljesítmény is, illetve önmagában a helyesírás elsajátítására irányuló igyekezet is.

Szórványból érkezett diák, a bánffyhunyadi Péntek Edina nyerte a versenyt Galéria

Szórványból érkezett diák, a bánffyhunyadi Péntek Edina nyerte a versenyt

A díjkiosztón kilenc diák kapott dicséretet, a dobogósok névsora így alakult:

  • első helyezett egy szórványból érkezett diák, a bánffyhunyadi, tizedik osztályos Péntek Edina,

  • második Fülöp Eszter, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium kilencedikes diákja,

  • harmadik Kelemen-Karikás Kristóf a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumból.

A díjazottaknak Erdély Judit tanárnő, az AESZ elnöke és Zsemlyei Borbála zsűrielnök, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa adta az okleveleket. Járt volna nekik egy diploma az oktatási minisztérium részéről is, de mivel annak még nincs költségvetése, az okleveleket és a vele járó pénzjutalmat a diákok később fogják megkapni.

Erdély Judit tanárnő elmondta, mivel igazodniuk kell az Implom József verseny magyarországi döntőjének dátumához, kénytelenek év elején megszervezni a megmérettetést. Január 28-ig még az is izgalomra adott okot, vajon a minisztérium felveszi-e hivatalos versenynaptárába a helyesírási versenyt, azaz támogatja-e a megszervezését. Ez ugyanis a kormányzati megszorítások árnyékában kérdéses volt. Végül az AESZ által szervezett versenyek mindegyike benne maradt a versenynaptárban – közölte Erdély Judit.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Oktatás
