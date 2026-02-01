Hódok: hősök a vízgazdálkodásban, de gondot is okozhatnak

Kártékony rágcsáló, ami tönkreteszi a fákat, a töltéseket, és megdézsmálja a terményeket. Sokan így tekintenek rá, de azt elfelejtik: ahol hód van, ott víz, vele együtt pedig élet is van. Cikkünkben a vizes élőhelyek megmentőivel ismerkedünk meg.
2026. február 01., 08:582026. február 01., 08:58
2026. január 31., 19:282026. január 31., 19:28
Évek óta figyeli és fotózza az ökoszisztéma-mérnökökként emlegetett hódokat Csákány László
Fotó: Csákány László
A hódot ökoszisztéma-mérnökként is emlegetik, igaz, munkája sok ember szemét szúrja. A természet számára hasznos, ugyanakkor sok esetben bosszantó rágcsáló ellen nem kell, és – védett állat lévén – nem is lehet radikálisan fellépni, de a számunkra értékes fákat kellő akarattal megvédhetjük. Minderről Csákány László erdőmérnök és hobbi természetfotós, a Szemerja–Görgő Közbirtokosság elnöke, és a hódok lelkes, kitartó megfigyelője beszélt a Székelyhonnak.
Sajtóbeszámolók szerint volt már példa rá Háromszéken, hogy a hódok tevékenysége miatt kisebb árvizek öntötték el a termőterületeket. Ezenkívül meggyengítették az árvízvédelmi töltéseket, az általuk megrágott fák kidőlve házakat, villanyvezetékeket rongáltak meg. Gyakrabban történik meg, hogy a rágcsálók kárt tesznek a gabonaföldeken, gyümölcsösökben, ahogyan az is előfordul, hogy egyszerűen csak az ember szemét zavarják a megrágott, kidöntött fák.
Sok ember ingerküszöbét elérték a Sepsiszentgyörgyön megrágott, kidöntött fák
Fotó: Tuchiluș Alex
Például Sepsiszentgyörgyön, a nemrég feltöltött állomási tó közelében látványos a munkájuk. Itt régi, sokak számára értékes fák szegélyezik a partot, szerintük nem szabadna hagyni, hogy a hódok zavartalanul „rongálják a természetet.” A történtekről a Digi24 hírtelevízió is közölt egy riportot január 28-án. Információik szerint
Sándor László, a megyei vízügyi igazgatóság vezetője a nekik adott nyilatkozatban arra hívja fel a figyelmet: a kisebb folyók védőgátjaiba ásott járataikkal a hódok meggyengíthetik a gátakat, így bármikor fennállhat a veszélye annak, hogy átszakadnak.
A múlt század elejére Európában jelentősen megfogyatkozott eurázsiai hód háromszéki visszahonosítására tett kísérletek sikeresek lettek, egyesek szerint talán túlságosan is. Az aktuális helyzetet egy pályázat keretében mérnék fel.
Erről a problémáról beszélt korábban a Székelyhonnak Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is, amikor az önkormányzat jóváhagyta a brassói erdészeti kutatóintézet Kovászna megyére is kiterjedő kutatási tervét, mely a visszatelepített hódok hasznát és kárát méri fel.
Csákány László úgy véli, mielőtt megbélyegeznénk, érdemes lenne megismerni az állatot, és mérlegre állítani, mekkora kárt okoz és mekkora hasznot hoz. Nem állítja, hogy a hódok egyáltalán nem bosszanthatják az embert, viszont azt igen, hogy ezek a rágcsálók a vízmegtartás mesterei: aszály idején az általuk épített gátak és az így felgyűjtött víz segít a termőföldek táplálásában, ugyanakkor a gátak szabályozzák a folyóvíz hozamát, így
Ezenfelül hozzájárulnak a vadállomány vízszükségleteinek ellátásához, a vízi élővilág fenntartásához.
Csákány László szerint érdemes mérlegelni, mekkora károkat okoznak és mekkora hasznot hoznak a hódok
Fotó: Tuchiluș Alex
Hogy megérthessük, milyen mestermunkát végeznek a hódok, elsőként az Előpatakra vezető út melletti, ötös kilométerkőnél található tóhoz látogattunk el. Ez a közbirtokosság területe, itt kezdődött az állatok megfigyelése hosszú évekkel ezelőtt. Amit tehát a közbirtokossági elnök a Székelyhon olvasóival is megosztott, azt több éves munkára alapozva tette annak tudatában, hogy ma a hódhelyzet hasonlóan kényes téma, mint a medveügy.
Az eurázsiai hódokat a 19. századra vadászat révén csaknem teljesen kiirtotta az ember Európából. Az állatokat a kétezres évek elején telepítették vissza Romániába. Néhány alapvető adat ezekről az emlősökről:
éjszaka a legaktívabbak, nappal csak ritkán lehet őket megfigyelni;
a közhiedelemmel ellentétben nem fogyasztanak halat, ugyanis növényevő állatok. Elsősorban lágyszárú, valamint télen és ősszel fásszárú növényekkel táplálkoznak. A fákat nemcsak élelemként, hanem építőanyagként is használják;
sokan összetévesztik a hódpatkánnyal, azaz nutriával, de a két állat viselkedése, testfelépítése nagyban különbözik;
nem a víz alatt, hanem a partokba vájt üregekben élnek. Az üregeket ugyanakkor védelmezik a ragadozók elől, hiszen bejáratukhoz csak a vízből lehet hozzáférni. A gátak szerepe tehát az, hogy a vízszintet megemelve biztonságos menedéket nyújtsanak nekik;
nem mindig építenek gátat, ugyanis nem mindig van rá szükség. A tavak, nagyobb folyók esetében, ahol megfelelő a vízszint, és üreget tud ásni a partba, nem törekszik arra, hogy emelje a vízszintet. Ezeket tehát nem gátaknak, hanem hódváraknak nevezzük;
szimbiózisban élnek a vízi patkányokkal, amelyek függőleges szellőzőlyukat ásnak az üreg és a földfelszín között. Ezen a résen keresztül jutnak levegőhöz a hódok. Ezért cserébe a táplálékot, amit a hód behord az üregébe, hogy túlélje a telet, megosztja a patkánnyal;
az eurázsiai hód Romániában (is) védett faj, vadászni rá szigorúan tilos.
Ezután Csákány László a Tok-patak forrásvidékére kalauzolt el. Pataknak azonban ma már nem nevezhetjük, hiszen sokkal inkább egy csatornára hasonlít. Ez egyike annak a nyolcnak, ami a közbirtokosság területén az elmúlt években kiszáradt.
Sepsiszentgyörgy déli határában a közelmúltban nyolc patak száradt ki. Az aggasztó jelenségre Csákány László közbirtokossági elnök, környezeti szaktanácsadó hívta fel a figyelmet, aki egy csendes ökológiai összeomlás körvonalazódását látja a térségben.
Amikor felmelegedik az idő, elolvad a hó, és csapadékosra fordul az időjárás, a szűk mederben csermelyszerű vízfolyást figyelhetünk meg, de ahogy beáll a nyár, a víz teljesen elapad. Pedig a 19. században még ez a patak látta el a régi Szemerját (Sepsiszentgyörgytől különálló település volt 1880-ig).
Bő hozama miatt áradásokat okozott, ezért az emberek az 1800-as években elkezdték szabályozni a patakot: a korábbi, természetesen kanyargó medret, mintha vonalzóval mérték volna ki, szinte egyenesre alakították át, és ezzel „elszívták” a térség összes vizét. Azt a térséget, amit a Tok átszel, régen sárrétnek nevezték, ma már ez a terület elsivatagosodott.
A Tok-patak medrében alig van víz, de ezt is képesek gátak révén felgyűjteni a hódok
Fotó: Tuchiluș Alex
A Tok Szemerjáról leérkezve az Olt felé veszi az irányt. Ide tartottunk mi is, hiszen
Mielőtt odaértünk, ültetett és visszametszett fűzfák mellett haladtunk el. A közbirtokossági elnök elmagyarázta: a tulajdonos évente, szakaszonként levágja a vastag ágaikat, amit tüzelésre használ. A fűzfa jól bírja a metszést, rövid idő alatt új hajtások növekednek, a körforgás fennmarad. Ilyen szempontból az ember és a hód hasonlít: a rágcsálók is csorbítják a fákat, ki is döntik, de annak a gyökere tovább él, évek múltán új erőre kap.
Rövidesen elérkeztünk ahhoz a szakaszhoz, ahol az addig alig csordogáló víz helyett lépcsőzetesen felépített gátakat találtunk. Itt aszály idején is van víz a hódoknak köszönhetően, ráadásul ezek az állatok zsiliprendszert is kialakítanak:
„Mérjük fel ennek a víznek az értékét. Amikor ki van száradva minden, Kilyén településnek az állatai ide járnak inni, de ebből szerzi meg a szükséges folyadékot a medve, szarvas, vaddisznó, a vízi madarak. Erről vadkamerás felvételeink is vannak. Hogyha ezt a mennyiségű vizet mi meg kellene fizessük, jelentős összeg lenne” – mutatott rá.
Zsiliprendszert építenek: a szárazság mértékétől függően ezeket elzárják, vagy éppen megengedik
Fotó: Tuchiluș Alex
A sok hódcsalád, ami itt él, évente 500-600 kilogramm kukoricát fogyaszt el, ennek piaci ára 500-600 lej. Búzában is kárt tesz, de jelentősen kevesebbet. Kérdés, hogy az ember hajlandó-e együtt élni ezzel a kárral a hódok hasznos munkájáért cserébe.
Kevés befektetéssel hatékonyan védhetjük a fáinkat, például azzal, ha körbetekerjük dróthálókkal, kerítéssel, a kisebb fákat akár csövekkel vonjuk be. Ezzel a módszerrel az Olt menti fák is védhetők lennének, de ehhez összefogásra lenne szükség, sőt építkezési cégeket is be lehetne vonni, hogy a számukra hulladék anyagokat ilyen módon újrahasznosítsák. Ez a rövid távú megoldás,
A környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási minisztérium által 2021-ben elfogadott, a hazai hódállomány fenntartására vonatkozó tervet itt lehet böngészni.
Az úgynevezett ötös tónál hódlest alakítottak ki, hogy hosszú távon, közelebbről megfigyeljék a viselkedésüket
Fotó: Tuchiluș Alex
Az ember is felhasználja a fákat a maga módján, de idővel megújulnak
Fotó: Tuchiluș Alex
A fákat védőhálókkal óvhatjuk a hódoktól, ahogy azt sok gazda, sőt a közbirtokosság is teszi
Fotó: Tuchiluș Alex
