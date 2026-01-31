Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók felelősséget vállaljanak egy olyan jogi keret létrehozásáért, amely korlátozza a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.

Facebook-oldalára írt szombati bejegyzésében a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője rámutatott, hogy „különösen a közelmúltban történt rendkívül súlyos események után, amelyek főszereplői gyermekek és tinédzserek voltak” gondolkodott el mélyen ezen a témán – tájékoztat az Agerpres .

Nem lenne most a megfelelő pillanat arra, hogy Románia merész és felelősségteljes lépést tegyen, és csatlakozzon azokhoz az országokhoz, amelyek fontolgatják, vagy már eldöntötték azt, hogy korlátozzák a gyermekek és tinédzserek hozzáférését a közösségi médiához?”

Szerinte olyan országok, mint Franciaország, Ausztrália, az Egyesült Királyság és Norvégia már felismerték a kockázatot, és közegészségügyi problémaként, a gyermekeket és serdülőket veszélyeztető kérdésként kezelik ezt az ügyet. Arafat szerint

a közösségi hálózatokhoz való hozzáférést ugyanúgy tiltani kellene törvényileg a kiskorúak számára, mint a dohány- és alkoholos termékekhez, szerencsejátékokhoz és felnőttfilmekhez való hozzáférést.

Ezek a platformok ugyanis kifinomult manipulációs mechanizmusokra támaszkodnak, amelyeket a figyelem felkeltésére és a függőség kiváltására terveztek – nyomatékosította.

Hirdetés

„Egy gyermek vagy serdülő még nem rendelkezik azzal a neurológiai és érzelmi érettséggel, amely szükséges ahhoz, hogy megvédje magát a szándékosan a sebezhetőségek kihasználására tervezett algoritmusoktól” – tette hozzá Arafat.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a közösségi hálózatok kedvező tereivé váltak a kiberzaklatásnak, a nyilvános megalázásnak és stigmatizációnak, az állandó társadalmi nyomásnak, a mérgező összehasonlításoknak és a felszínes megerősítésnek. „A globális platformok és a hatalmas kereskedelmi érdekeltségek uralta világban”