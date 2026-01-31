Raed Arafat szerint Romániában is korlátozni kellene a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához

Fotó: Pixabay
Raed Arafat belügyi államtitkár úgy véli, hogy a közösségi média hálózatok nagy kockázatot jelentenek a gyermekek és serdülők számára, és szerinte ideje, hogy a törvényhozók felelősséget vállaljanak egy olyan jogi keret létrehozásáért, amely korlátozza a 15–16 év alattiak hozzáférését ezekhez az online platformokhoz.
2026. január 31., 18:012026. január 31., 18:01
2026. január 31., 18:202026. január 31., 18:20
Facebook-oldalára írt szombati bejegyzésében a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője rámutatott, hogy „különösen a közelmúltban történt rendkívül súlyos események után, amelyek főszereplői gyermekek és tinédzserek voltak” gondolkodott el mélyen ezen a témán – tájékoztat az Agerpres.
– írta Arafat.
Szerinte olyan országok, mint Franciaország, Ausztrália, az Egyesült Királyság és Norvégia már felismerték a kockázatot, és közegészségügyi problémaként, a gyermekeket és serdülőket veszélyeztető kérdésként kezelik ezt az ügyet. Arafat szerint
Ezek a platformok ugyanis kifinomult manipulációs mechanizmusokra támaszkodnak, amelyeket a figyelem felkeltésére és a függőség kiváltására terveztek – nyomatékosította.
„Egy gyermek vagy serdülő még nem rendelkezik azzal a neurológiai és érzelmi érettséggel, amely szükséges ahhoz, hogy megvédje magát a szándékosan a sebezhetőségek kihasználására tervezett algoritmusoktól” – tette hozzá Arafat.
Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a közösségi hálózatok kedvező tereivé váltak a kiberzaklatásnak, a nyilvános megalázásnak és stigmatizációnak, az állandó társadalmi nyomásnak, a mérgező összehasonlításoknak és a felszínes megerősítésnek. „A globális platformok és a hatalmas kereskedelmi érdekeltségek uralta világban”
„Ezért itt az ideje, hogy a román törvényhozók felvállalják ezt a felelősséget, és kezdeményezzenek egy egyértelmű jogszabályi keretet, amely korlátozza a 15–16 év alatti gyermekek és serdülők közösségi hálózatokhoz való hozzáférését. Ez nem a technológia ellen irányuló intézkedés, hanem befektetés a fiatalabb generációk egészségébe, lelki egyensúlyába és jövőjébe” – szögezte le Raed Arafat.
Elődjéhez, Ferenc pápához hasonlóan XIV. Leó is úgy döntött, hogy nem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb, személyre szabott otthont alakít ki magának.
Nicușor Dan államelnök tavaly egyebek mellett festményeket, fényképeket, albumokat, könyveket, porcelán tárgyakat, metszeteket, emblémákat, emlékérmeket, sőt egy nyakkendőt is kapott ajándékba a 2025-ös évi protokoll-eseményeken.
Több százan demonstráltak Csíkszeredában szombat délben az adókedvezmények eltörlése miatt, a kormány lemondását is követelve. A tüntetésen a kezdeményezők mellett Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is felszólalt. Fotókon mutatjuk az eseményt.
A Richter-skála szerint 3,2-es erősségű földrengés történt pénteken 19 óra 31 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.
A kabinet pénteken határozattal módosította a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalának feltételeit, drasztikusan korlátozva a balesetveszélyes termékekhez való hozzáférést.
Az Európai Bizottság (EB) pénteken úgy döntött, hogy bepereli Romániát az Európai Unió Bíróságán, mert nem alkalmazta helyesen a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvet és az azt módosító 2018/850 direktívát.
Kivonultak az elégedetlen adófizetők szombaton Csíkszereda főterére, hogy így jelezzék: tiltakoznak a magas adók ellen. Ez már a második megmozdulás a hargitai megyeszékhelyen a szerdai „flash-mob” után.
Kemény fagyra, ónos esőre és hófúvásra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Vasárnaptól Székelyföldön is rendkívül hideg időre van kilátás.
Életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós eMeRTon-díjas magyar előadóművész, dalszerző, szövegíró, rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs.
szóljon hozzá!